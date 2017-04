Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Rosny Desroches pour l’armée :

Suite à l’annonce du départ de la Minustah en octobre prochain http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html , Rosny Desroches le Directeur exécutif de l’ISC a déclaré « Il nous faut des forces armées au pays pour maintenir l’ordre et la Paix publique. »

Le Maire de PAP et la finance municipale :

Lundi au Karibe Convention Center, le Maire de Port-au-Prince, Youri Chevry, en compagnie des Maires assistants Mme Kettyna Bellabe et Bernard Joseph, a participé au sommet international sur la Finance et la 2ème édition de la Fin Tech, qui s’est déroulée autour du thème « Financer l’immobilier en Haïti ». Cette journée dédiée à la Finance Municipale, a permis entre autres de partager des réflexions sur la décentralisation, les Objectifs de Développement Durable (ODD), la finance Municipale et les infrastructures portuaires dans les communes.

300,000 emplois sur 8 ans, selon l’ADIH :

Georges Sassine, le Président de l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) a affirmé que le secteur de l’assemblage textile était en plein boom en Haïti et que ce secteur est en mesure de créer grâce à la loi HOPE (prolongée jusqu’en 2025 http://www.haitilibre.com/article-13699-haiti-economie-nouveaux-developpements-sur-le-renouvellement-de-la-loi-hope.html ), plus de 300,000 emplois sur 8 ans avec des revenus annuels pour Haïti, de 6 milliards…………....lire la suite sur haitilibre.com