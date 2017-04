Haïti présent au sommet régional latino-américain et caribéen sur l’alimentation scolaire au Mexique

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Le pays est représenté au sommet par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet. Il s’agit du 8e séminaire régional latino-américain et caribéen sur l’alimentation scolaire qui se tient, du lundi 24 au mercredi 26 avril 2017, au Mexique.

Le titulaire du MENFP, Pierre Josué Agénor Cadet qui est en train de développer la politique nationale sur la nutrition et l’alimentation en milieu scolaire, est accompagné du coordonnateur du projet d’Éducation pour tous (EPT) et de la coordonnatrice du Programme de cantine scolaire (PNCS), respectivement Norbert Stimphil et Phanèse Laguerre.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle profite pour rencontrer le directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM), Miguel Barreto, l’un des principaux partenaires opérationnels du PNCS. Les deux intéressés échangent sur le renforcement du partenariat avec Haïti afin de d’élargir les cantines scolaires au profit des enfants haïtiens.

Il souligne l’importance de la collaboration étroite entre le ministère de l’Éducation nationale, le PNCS et le PAM durant les dernières années. Il rappelle que cette collaboration qui débouche sur l’appui technique pour la formulation de la Politique et stratégie nationale d’alimentation scolaire, constitue………...lire la suite sur hpnhaiti.com