Les titres de l’actualité du mardi 25 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Le Président du Sénat, Youri Latortue défend le vote par l’assemblée des Sénateurs de la résolution condamnant l’arrestation suivie de l’extradition de Guy Philippe vers les Etats-Unis. « Cette résolution portait sur la forme et non sur le fond de l’affaire », a dit l’Elu de l’Artibonite, précisant que le texte n’avait aucun effet exécutoire du fait qu’il n’ait pas été publié dans le journal officiel Le Moniteur.

Cette réaction du Sénateur Youri Latortue intervient au lendemain de la décision du Sénateur élu de la Grand’Anse, Guy Philippe de plaider coupable de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue par devant la justice américaine. Le Président du grand corps confirme que le visa de son collègue Carl Murat Cantave qui avait voté en faveur de la résolution a été révoqué par le gouvernement américain.

L’avant-projet de loi sur l’assistance juridique a été au centre d’une table ronde organisée, ce mardi, par le ministère de la justice. Le directeur général du MJSP a fait remarquer que la détention préventive prolongée est en partie due à un manque d’assistance juridique. Le texte a été élaboré par un groupe de travail ad hoc présidé par l’ancien ministre, René Magloire.

Le collectif du 4 Décembre se prononce en faveur d’une entente nationale afin de faire face aux grands défis auxquels le pays se trouve confronté. « Il est urgent que les forces vives que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur se mobilisent afin de parvenir à la construction de l’Etat Nation », a martelé Jean Robert Argant, coordonnateur du collectif.

Le sommet international sur la finance était à sa 2e journée ce Mardi. Le thème retenu : « Financer l’immobilier en Haiti ». Il s’agit de faciliter aux acteurs concernés de mieux appréhender la question de l’immobilier dans le pays, selon le PDG du groupe croissance Kesner Pharel.

La Mairie de Pétion Ville a lancé ce mardi, une opération baptisée « Lari blanch » en vue de libérer les trottoirs de leurs occupants. Un délai expirant le 1er Mai est accordé, en ce sens, à ces derniers, a dit le maire principal, Dominique Saint-Roc soulignant qu’environ 7 mille places seront aménagées en leur faveur dans les différents marchés de la commune.

Célébration, ce Mardi, de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme autour du thème : « En finir pour de bon avec la malaria ». Plus de 21 mille cas ont été recensés en Haiti au cours de l’année 2016 pour 13 décès, a fait savoir la ministre de la santé publique et de la Population, Marie Greta Roy Clément.