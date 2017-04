Astrologie du jour

BELIER

Amour

La planète Uranus sera favorable à la vie amoureuse des célibataires. Sous son influence aujourd’hui, les natifs du signe se montreront particulièrement ouverts et disponibles. Ils seront plus humains qu’à l’habitude et plus désireux de vivre une relation vraiment motivante. C’est au point que de nombreux couples ne manqueront pas de se former aujourd’hui. Chez les gens mariés, le climat sera au beau fixe, et l’attention se portera surtout sur les enfants, qui seront l’objet de beaucoup de sollicitude.

Argent

Méfiez-vous ! Vous risquez de prendre vos désirs pour des réalités et de vous embrouiller les idées. Avant de vous lancer dans des opérations financières coûteuses, renseignez-vous soigneusement. Cela vous évitera de sérieux déboires.

Santé

Le climat solaire vous donnera un tonus du tonnerre. Mais pour le garder, vous aurez besoin de dormir assez, de vous détendre suffisamment et de faire de l’exercice physique. Ne soyez pas coupable de négligence.

Travail

Vous devrez vous montrer d’une extrême prudence dans votre milieu de travail et vous mêler le moins possible de conflits internes ou de discussions politiques et syndicales. Gardez un profil très bas.

Citation

La patience est un arbre dont la racine est amère et les fruits très doux (proverbe persan).

Famille/foyer

Jupiter vous incitera à rechercher l’harmonie en famille, à éviter au maximum les sujets épineux ou les comportements provocateurs, susceptibles de mettre le feu aux poudres. Si vous devez régler une affaire litigieuse, la chance sera de votre côté.

Vie sociale

Relations affectueuses avec vos amis, sur lesquels vous pourrez compter sans risque d’être déçu. Vos rapports avec les amis de l’autre sexe s’avéreront très agréables grâce à une certaine ambiguïté.

Nombre chance

894

Clin d’oeil

Si quelque chose vous résiste, ne restez pas bloqué sur vos positions. Essayez plutôt de contourner le problème, quitte à faire quelques compromis.

TAUREAU

Amour

Le Soleil influençant votre secteur couple va vous souffler une certaine dose d’égoïsme. Pour une fois, vous ferez passer vos besoins et vos envies personnels avant ceux de votre conjoint ou partenaire. Dans certains cas, tout se passera bien ; mais pour quelques-uns d’entre vous, cette attitude inhabituelle pourra provoquer quelques disputes. Avec ce Ciel à forte ambiance vénusienne, les amours des célibataires seront favorisées. S’ils cherchent à plaire, ils y réussiront parfaitement.

Argent

Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent en effet de vous jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Des retards de paiement, des dettes oubliées qui resurgissent, sont possibles. Par précaution, essayez de réduire vos dépenses.

Santé

Bon tonus de base. Mais il faudra vous méfier des excès. Les influences planétaires vont en effet vous inciter à mener une vie trop désordonnée, ce qui pourrait nuire à votre résistance. Vénus, de son côté, va réveiller votre gourmandise, tout en vous fragilisant momentanément sur le plan digestif. Mieux vaudrait donc résister à votre envie de jouer les Gargantua, et surveiller votre consommation d’alcool.

Travail

Un événement heureux dans votre travail vous permettra d’oeuvrer dans des conditions plus agréables que d’habitude, de recevoir une gratification quelconque, de servir une noble cause, ou tout simplement d’agir positivement pour améliorer vos revenus.

Citation

Le jour du jeûne est la veille d’une fête (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vous saurez faire preuve de plus de douceur envers vos enfants, vous rendant compte que c’est la meilleure façon de les ramener à la raison. Les gronder sans cesse ne ferait qu’encourager leur entêtement ou leur indifférence. « La cithare est docile à de molles pressions, mais elle répond de façon discordante à qui l’interroge avec violence » (Homère).

Vie sociale

L’attitude de certains amis intimes pourrait vous décevoir. Vous réaliserez que vous avez été naïf et que vous leur avez accordé trop de confiance. Malgré tout, chassez vite l’amertume de votre coeur.

Nombre chance

144

Clin d’oeil

Laissez les choses se mettre en place et prendre forme : le temps travaille toujours pour vous.

GEMEAUX

Amour

Il y aura de l’animation dans votre vie conjugale ! Perturbé par la planète Mars, vous aurez plutôt tendance à établir des rapports de force dans votre couple. Seulement, vous n’aurez pas intérêt à pousser votre partenaire à bout, ou il finira par se rebiffer. Ses réactions pourraient vous prendre au dépourvu ! Célibataire, avec la planète Mercure en cet aspect, pas question de vivre en solitaire ! Plus avenant et plus ouvert que d’habitude, vous n’aurez aucun mal à jouer de votre charme.

Argent

Vous serez saisi d’une fringale de dépense. Si vous allez faire des courses, il serait prudent de vous faire accompagner d’une personne raisonnable, qui saura freiner vos élans et vous conseiller.

Santé

Votre nervosité sera en baisse. En revanche, vous pourriez manquer un peu de tonus. Alors, veillez à bien équilibrer votre alimentation afin d’avoir un apport suffisant de protéines, sels minéraux et vitamines. Méfiez-vous surtout de régimes draconiens ou barbares que vous recommanderont vos amis, bien intentionnés mais plutôt ignares.

Travail

L’ambiance astrale de la présente journée sera assez néfaste sur le plan professionnel. A cause du vague à l’âme qu’elle engendra, il conviendra de se méfier des fausses intuitions et de résister aux tentations suggérées par autrui. Elle pourrait aussi empoisonner l’atmosphère de travail, créant à l’intérieur de la profession des difficultés que les natifs du signe comprendront mal.

Citation

Ne pousse pas à bout le lâche, tu le rendrais courageux (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le secteur famille ne devrait pas souffrir des difficiles configurations célestes du moment. Vos proches devraient être en bonne forme et ne vous poseront en principe aucun problème particulier. Reste que l’influence de très nombreuses planètes dans votre Ciel vous poussera à accorder davantage d’importance à votre évolution personnelle qu’à vos relations avec la famille. Veuillez tout de même à sauver les apparences !

Vie sociale

Tout ce qui concerne les voyages ou les rapports avec l’étranger pourra vous apporter des inattendus heureux aujourd’hui. D’une façon générale, plus vous sortirez de votre orbite habituelle, meilleurs seront les résultats et plus vous rencontrerez d’occasions favorables à la réalisation de vos souhaits.

Nombre chance

909

Clin d’oeil

Réglez rapidement les petits problèmes domestiques et prévoyez un week-end de pure détente.

CANCER

Amour

Natifs du signe vivant en couple, les astres vous feront un clin d’oeil complice. Malgré toutes les difficultés de la vie que vous menez, vous vivrez ce jour des heures exquises avec votre conjoint ou partenaire. Profitez-en à fond, car lorsque le coeur va, tout va. Célibataire, n’hésitez pas à remuer ciel et terre pour trouver l’âme soeur : Vénus veillera à ce que vos efforts soient couronnés de succès. Et alors vous serez comme transfiguré !

Argent

Vos finances ne tourneront pas rond. Ne sombrez pas dans les idées noires pour autant. Les choses s’éclaireront et prendront une bonne tournure bientôt. Donc, pas de coups de colère avec des décisions brutales, car vous le regretteriez.

Santé

Le secteur santé sera protégé par l’influence de Jupiter, le Grand Bénéfique. Autant dire que de nombreux petits maux vous seront épargnés. Pourtant, cette position de Neptune pourra occasionner certaines affections dans la partie la plus sensible chez vous, c’est-à-dire les reins et les lombaires. Ne négligez donc pas votre dos, car les lumbagos et autres tours de reins ne seront pas loin !

Travail

Côté travail, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Et si vous souhaitez changer radicalement d’orientation ou monter votre propre affaire, ce sera le meilleur moment de vous lancer. Toutefois, vous devrez vous efforcer de ne pas prendre trop de risques.

Citation

Tout âge joue avec son âge (proverbe arabe).

Famille/foyer

Toute votre énergie se portera cette fois sur votre foyer. Vous aiderez concrètement vos enfants à devenir plus libres et plus autonomes. Ce faisant, vous aurez l’impression d’opérer un changement salutaire en vous-même.

Vie sociale

Avec Uranus et Neptune, deux astres qui décuplent l’originalité et l’intuition, et Jupiter, le maître du succès, tous trois influençant le secteur de l’art et de la créativité, ce sera le moment ou jamais pour vous lancer dans une activité ou un hobby artistiques.

Nombre chance

638

Clin d’oeil

Gardez la bouche cousue, ne parlez à personne de vos projets.

LION

Amour

Si vous êtes seul, prenez tout le temps de la réflexion nécessaire avant de vous engager définitivement, en pesant soigneusement le pour et le contre. Et, une fois uni à l’être cher par les liens matrimoniaux, faites continuellement preuve de compréhension et de tolérance. Vous serez bien dans votre peau, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire y gagneront en harmonie. Vous saurez lui communiquer votre optimisme, et vous l’inciterez subtilement à voir l’aspect positif de toute situation, même s’il vous arrive de traverser des difficultés.

Argent

Vous aurez la chance d’améliorer votre situation matérielle. Avec cet aspect de Neptune, l’argent vous viendra facilement et sous diverses formes : apports de capitaux, don, legs, héritages, récompenses, versement en dommages et intérêts, etc. Vous bénéficierez aussi de la situation financière intéressante de votre conjoint ou associé, de même que de sommes qui vous sont légalement dues.

Santé

Avec cette ambiance astrale dominée par la planète Mars, vous aurez bien besoin de décharger votre trop-plein d’énergie et d’agressivité. Ce sera le moment de faire beaucoup de sport, ou de relever des défis dans votre métier. Plus ce sera difficile et périlleux, plus vous pourrez vous défouler. Sans quoi, c’est votre entourage familial qui fera les frais de votre mauvaise humeur.

Travail

Comme vous aurez foi en ce que vous faites, vous irez décidément de l’avant. Mars bien aspecté sera un excellent aiguillon dans ce sens. Vous serez habile et astucieux.

Citation

L’argent purifie tout (le Talmud).

Famille/foyer

Les rapports familiaux seront un peu difficiles, car vous aurez l’impression qu’on ne s’intéresse pas autant à vous que vous le voudriez. C’est une idée dont vous aurez beaucoup de mal à vous défaire et vous poussera parfois à vous replier sur vous-même.

Vie sociale

Vous serez très susceptible et vulnérable : vous supporterez mal les remarques de votre entourage amical ou professionnel. Essayez de prendre sur vous et de changer d’attitude, sinon vous souffrirez inutilement.

Nombre chance

488

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la foi peut soulever des montagnes.

VIERGE

Amour

Montrez-vous d’une extrême prudence dans les propos que vous allez échanger avec votre conjoint ou partenaire. Le présent climat astral sera tel qu’un rien pourra mettre le feu aux poudres. Célibataire, tout ce que vous aurez à faire aujourd’hui pour prévenir une baisse de votre libido sera de bien vous reposer pour être en bonne forme physique et nerveuse, et aussi de vous livrer à un safari gastronomique, sans pour autant commettre des excès. « Le flambeau de l’amour s’allume à la cuisine » (proverbe français).

Argent

Evitez de vous lancer dans des opérations immobilières en ce moment. Si vous avez l’intention d’acheter un appartement ou un terrain, vous aurez plus de chance de réaliser une bonne affaire dans cinq jours.

Santé

Aucune inquiétude à avoir au sujet de votre santé. Aucune planète ne menacera ce secteur. Vous devriez donc vous sentir en pleine forme. Pour la conserver, le Ciel vous conseillera une certaine discipline concernant les sorties et les excitants, dont l’excès pourrait perturber inutilement votre sommeil.

Travail

Pluton vous placera à un tournant professionnel qui se dessine déjà depuis plusieurs semaines sinon plusieurs mois. Sous sa puissante influence, vous vous sentirez prêt à revendiquer vos choix et à remettre en cause l’ordre établi. Mars vous donnera l’occasion de passer à l’acte.

Citation

Il ne faut point juger des gens sur l’apparence (La Fontaine).

Famille/foyer

Les présentes configurations astrales tendues pourront affecter la vie de famille. Certains d’entre vous risquent de voir leurs relations avec leurs parents ou leurs enfants passer par une phase délicate. Il est aussi possible que des problèmes concernant votre domicile requièrent toute votre attention.

Vie sociale

L’influence de Neptune et d’Uranus dans votre secteur spiritualité mettra ce domaine en valeur. Vous qui êtes par nature sensible aux influences subtiles, vous pourrez cette fois affiner encore vos perceptions. Ecoutez ce que vous ressentez, vous serez surpris de voir que, souvent, vous faites preuve d’une étonnante prescience. Pour les plus religieux d’entre vous, l’univers du divin et de la foi prendra une nouvelle dimension, qui éclairera l’ensemble de votre destin.

Nombre chance

547

Clin d’oeil

Soyez sur vos gardes si l’on vous fait une trop belle proposition.

BALANCE

Amour

Le climat astral de la journée incitera à l’agitation dans votre vie sentimentale. Tâchez de vous contrôler, sachant qu’il n’est pas profitable d’entreprendre sans préparation et essayer d’arriver avant même d’être parti. Comptez davantage sur le bon sens et la mesure que sur l’action brutale pour mener à bien vos entreprises amoureuses. Si vous laissez la passion prendre le pas sur la raison, vous pourrez à subir des dégâts considérables, car la planète Vénus ne vous fera pas de cadeau !

Argent

Journée délicate en ce qui concerne les finances. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder à venir. En cas d’affaire litigieuse, demandez l’avis d’un expert au lieu de chercher à vous débattre seul. Décidez-vous à ne faire aucun achat important aujourd’hui, malgré les incitations de la part des vendeurs ou le caractère apparemment urgent des objets que vous vous proposerez d’acquérir.

Santé

Le secteur santé sera dans l’ensemble sous bonne protection astrale. Mais attention aux excès auxquels Jupiter pousse parfois : trop manger et trop boire ne vous aideraient pas à être en forme !

Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiatives, de mettre vos idées originales en pratique : Mercure soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

Citation

Qui épargne le méchant nuit au bon (Cléobule de Rhodes).

Famille/foyer

Tout ce qui a trait à votre foyer, à votre résidence sera pleinement favorisé par les astres. Si vous envisagez des transformations dans ce domaine, elles se réaliseront selon vos voeux.

Vie sociale

Avec cette configuration astrale, n’hésitez pas à vous adresser à ceux qui sont susceptibles de faire avancer vos projets ou de vous apporter les soutiens dont vous avez besoin pour votre ascension sociale ou pour votre métier.

Nombre chance

941

Clin d’oeil

Gardez vos opinions pour vous, ne cherchez pas à démolir celles des autres : cela vaudra mieux.

SCORPION

Amour

Il y aura du remue-ménage dans votre vie amoureuse. La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage. Vous serez prêt à suivre votre nouvel amour jusqu’au bout du monde, ou encore à divorcer sur-le-champ si votre couple bat de l’aile. Prudence, prudence ! Prenez au moins le temps de la réflexion, ou vous risquez de regrettez amèrement d’avoir agi sur un coup de tête.

Argent

Avec le départ de Saturne de votre Ciel, vous pourrez reprendre confiance concernant votre vie matérielle. La période des vaches maigres est terminée, et vous devriez retrouver un niveau de vie plus satisfaisant. Vous pourrez rembourser vos dettes si vous avez dû emprunter.

Santé

Votre état de santé devrait s’améliorer sensiblement sous l’influence de Jupiter bien aspecté. Attention pourtant à la gourmandise, car Jupiter ainsi placé a en effet toujours tendance à favoriser le coup de fourchette !

Travail

Avec l’arrivée de Saturne, vous allez entrer dans une phase un peu plus austère sur le plan professionnel. Vous pourrez progresser dans votre travail et améliorer votre situation, mais uniquement si vous retroussez vos manches et ne rechignez pas à la besogne. Ce sont votre énergie et votre volonté qui seront vos meilleurs atouts. En revanche, il ne faudra pas compter sur la chance pure.

Citation

La vérité est vaincue par la force (Plaute).

Famille/foyer

Vous serez le pilier de votre famille. Vos proches feront appel à vous en cas de coup dur. Vous répondrez présent pour les problèmes réels, mais vous saurez aussi décourager les importuns.

Vie sociale

Voilà une journée qui s’annonce sous de bons auspices. De nouvelles relations apparaîtront ; il serait judicieux de ne pas les laisser s’enfuir sans avoir échangé vos numéros de téléphone. Faites confiance à vos amis, qui seront là pour vous encourager et vous épauler.

Nombre chance

245

Clin d’oeil

Ne soyez pas irritable, que ce soit avec ou sans raison.

SAGITTAIRE

Amour

C’est avec la bénédiction de Neptune bien aspecté que l’entente régnera entre votre conjoint ou partenaire et vous, surtout si vous n’êtes pas avare de mots doux et d’attentions raffinées. Soyez tolérant et conciliant. Célibataire, la situation de vos amours se prêtera à la confusion. Vous reviendrez souvent sur vos décisions, vous gambergerez longtemps, ou encore vous reculerez plus vite que vous n’avancerez, changeant de cible en cours de route ou renonçant soudain aux initiatives jugées trop risquées.

Argent

Compte tenu de la présente configuration astrale, vous devrez vous occuper plus activement de vos affaires matérielles, car elles risquent de subir le contrecoup de vos négligences passées. Vérifiez vos comptes de manière à pouvoir faire face à des dépenses inattendues. Vous auriez tort de dépenser impulsivement sans compter, car cela vous mettrait dans l’embarras et donnerait lieu à des explications désagréables. En adoptant une attitude plus sobre et plus économe, vous vous épargnerez bien des ennuis.

Santé

Votre vitalité subira une petite baisse en raison des turbulences astrales actuelles. Ce sera le moment de vous rappeler que votre vie trépidante actuelle ne peut que déboucher sur une fatigue nerveuse dont il vous sera difficile de guérir. Soyez plus strict que de coutume dans vos habitudes alimentaires. Ne vous réfugiez pas dans la boulimie et la boisson. Ayez des heures fixes de repas, et prenez le temps de manger.

Travail

Excellentes perspectives professionnelles. Vous aurez la possibilité de faire d’importantes rencontres. Elles vous conduiront peut-être à prendre une nouvelle orientation ou à élargir votre horizon habituel.

Citation

Tous les malheurs du monde proviennent d’une erreur, celle de confondre la fin avec les moyens (Van Minh).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents ou avec d’autres personnes âgées de votre entourage seront assez faciles, malgré peut-être un léger risque de malentendu, que vous éviterez aisément en vous montrant clair et précis au cours des discussions.

Vie sociale

Vous aurez, plus que jamais, des idées très arrêtées. Résultat : le dialogue avec votre entourage se révélera très difficile. Attention aux accrochages avec vos amis ! N’aggravez pas la situation.

Nombre chance

501

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant de vous prendre en pitié, vous augmenteriez la gravité de vos difficultés.

CAPRICORNE

Amour

Le Soleil et Jupiter, en parfaite configuration, devraient vous valoir une vie de couple épanouie. Mais attention à la présence de Pluton, qui pourrait provoquer une crise pour les couples en difficulté. Vos exigences risquent en effet d’entrer en conflit avec celles de votre conjoint ou partenaire. Solitaires, beaucoup d’entre vous vivront une romance amoureuse qui leur plaira particulièrement. Les célibataires, même les plus endurcis, songeront à se faire passer la bague au doigt : on dirait qu’ils appartiennent à une race en voie de disparition !

Argent

L’environnement astral vous réservera quelques perturbations financières au niveau du capital, d’un héritage, d’une succession. Les solutions seront très difficiles à trouver. Heureusement, vous saurez vous maintenir dans une objectivité raisonnable. Dans l’ensemble, la journée sera plutôt propice à une vie financière satisfaisante pour peu que vous fassiez des efforts d’économie.

Santé

Pas toujours facile de trouver l’équilibre : beaucoup de planètes aux influences souvent contradictoires vont en effet se télescoper dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Les plus négatives ? Saturne et Neptune, qui risquent de faire chuter votre tonus ou vos défenses immunitaires, et du même coup, de vous rendre quelque peu patraque. Heureusement, le Soleil et Mercure, nettement plus punchy, devraient minimiser ces attaques et vous aider à récupérer rapidement.

Travail

Votre carrière va occuper le devant de la scène. Uranus vous aidera à faire évoluer votre situation. Souvent positif, il pourra provoquer de bonnes surprises, par exemple, un déménagement de votre entreprise ou une modification de l’organisation des tâches favorables pour vous. Mais il pourra aussi entraîner des changements indépendants de votre volonté auxquels il faudra vous adapter.

Citation

Seul l’altruiste est capable d’aimer autrui et de haïr autrui (proverbe chinois).

Famille/foyer

Risques de problèmes de communication avec des membres de votre famille si vous ne faites pas preuve de tolérance et de compréhension. N’essayez pas d’avoir le dernier mot en tout ; sachez écouter.

Vie sociale

Ne cédez pas à la tentation de dire ce que vous pensez à l’un de vos amis qui ne vous l’aura pas demandé expressément. Ce serait très dangereux et il n’y aurait pas de place pour vous en repentir. Rappelez-vous que « quatre chevaux attelés ne peuvent ramener dans la bouche des paroles imprudentes » (Confucius).

Nombre chance

125

Clin d’oeil

Pas d’extravagance pour attirer l’attention des autres !

VERSEAU

Amour

Une journée chaleureuse, ensoleillée, où l’amour conjugal vous accordera de multiples satisfactions. En particulier, l’influence conjuguée de trois astres bienveillants permettra aux couples formés depuis longtemps de maintenir une communication à fleur d’âme et d’utiliser merveilleusement toutes les ressources émotives. Célibataire, la planète Saturne en position favorable travaillera toute seule pour vous en matière amoureuse, mieux que vous ne le feriez vous-même. Ne soyez donc pas impatient ; évitez les élans trop impulsifs.

Argent

Les astres vous accordent une exceptionnelle protection en ce moment, et il y a gros à parier que votre situation pécuniaire sera stable, voire même que vous aurez droit à une amélioration qui, pour certains d’entre vous, sera substantielle. Quelle que soit votre situation, vous aurez de plus la sagesse d’adopter un comportement particulièrement raisonnable : vous saurez mettre en place une réelle gestion financière, intelligente et fructueuse.

Santé

Mercure vous engagera à améliorer votre santé tant physique que mentale en mettant de côté ce qui vous embarrasse, vous freine ou vous limite. Il vous encouragera à faire le vide dans votre esprit, vos tiroirs, et à supprimer les relations qui ne vous conviennent plus. Ne résistez pas aux bonnes influences de l’astre.

Travail

Dans votre métier, vos conceptions originales et même parfois hardies auront toutes les chances de se concrétiser si vous savez mieux les préparer et avoir la patience nécessaire pour prendre en compte les détails importants. Sinon, tâchez de suivre les conseils de personnes avisées ou entourez-vous correctement afin de mettre le plus d’atouts de votre côté pour réaliser les projets qui vous sont chers.

Citation

Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux (Musset).

Famille/foyer

L’entente cordiale avec l’entourage familial reviendra ou s’affirmera. Vous établirez des rapports de complicité et de tendresse. Evitez de prendre en charge vos proches et de diriger leur vie selon vos propres critères.

Vie sociale

Vous éprouverez le besoin d’attirer l’attention sur vous. Voilà qui pourrait modifier vos rapports avec vos amis et relations. Vous serez moins catégorique, plus conciliant dans vos attitudes.

Nombre chance

965

Clin d’oeil

Intervenez à temps si vous ne voulez pas voir vos affaires prendre une tournure peu conforme à vos souhaits.

POISSONS

Amour

Vénus, la planète de l’amour par excellence, sera en bonne position dans votre Ciel. Elle vous fera un clin d’oeil complice. Vous vivrez des journées exquises avec votre conjoint ou partenaire. Célibataires, vous aurez la pêche, et votre humour quelque peu acide rendra les coeurs consentants. Vous serez enclins à socialiser davantage votre passion ; il y aura donc du mariage dans l’air, et vous serez ravis de passer devant Monsieur le Maire malgré tous les dangers et ennuis de la vie à deux dont vous êtes parfaitement conscients.

Argent

Avec Pluton très puissant dans votre secteur argent, vous devriez vous en sortir haut la main. Vos opérations financières sont promises au succès. Pour une fois, n’hésitez pas à voir grand et à prendre des risques : cela s’avérera payant.

Santé

Neptune et Saturne exerceront toujours une influence sur vos secteurs santé ; mais la bonne nouvelle est qu’ils seront maintenant beaucoup moins gênants qu’avant. Vous devriez donc être en bonne forme. Les plus âgés d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci articulaire, ou faire quelques cauchemars ; mais ce ne sera que passager.

Travail

Journée féconde. Ne perdez pas votre temps en futilités, réfléchissez aux moyens de vous tirer d’affaires, préparez un plan d’action, faites le point sérieusement sur votre situation actuelle.

Citation

Sois donc un promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues (Marc Aurèle).

Famille/foyer

Ce sera le moment de rénover votre intérieur et de le rendre plus confortable, car Pluton sera là pour vous seconder dans cette entreprise. Ce qui ne sera pas pour déplaire à votre âme amoureuse de coins douillets et chauds.

Vie sociale

Ne vous affligez pas trop du comportement déplorable des gens qui vous entourent. Rien ni personne ne nous a jamais assuré que nous sommes des anges, n’est-ce pas ? Afin d’éviter d’amères déceptions, adoptez plutôt l’attitude réaliste et résignée de Marc Aurèle : « Dès l’aurore, dis-toi : je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste, un envieux ».

Nombre chance

558

Clin d’oeil

Assurez-vous que votre vision des choses ne soit pas tendancieuse.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net