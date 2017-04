Haïti – République Dominicaine : Distribution de passeports et autres documents en RD

Source SL / HaïtiLibre

L’Ambassade d’Haïti en République Dominicaine délivrera à partir du vendredi 28 avril 2017 les 7,000 extraits d’archives, 1,900 Cartes d’Identification Nationale et 10,000 passeports fabriqués qui ont été livrés à l’Ambassadrice d’Haïti en République Dominicaine, Mme Magalie Jeanty Magloire par le Gouvernement Haïtien 30 mars dernier http://www.haitilibre.com/article-20521-haiti-politique-livraisons-de-passeports-jeu-de-chiffres.html

Des documents qui permettront à une petite partie des haïtiens inscrits au Programme d’Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH), dont plusieurs attendent depuis plus de deux ans ces documents, de poursuivre leur processus de régulation migratoire en République Dominicaine dans les quelques 3 mois qu’ils restent avant l’échéance et en autant qu’ils soient en mesure de fournir les autres documents requis par Gouvernement dominicain dans le cadre de son Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE), ce qui n’est pas un mince défis, pour la plupart de nos compatriotes. Quant aux quelques 239,000 autres haïtiens inscrits au PNRE qui attendent eux aussi leurs documents, en dehors des promesses jamais tenues, les chances de ne pas se faire expulser se réduises de jour en jour.

Des sources à l’Ambassade d’Haïti ont confirmé le calendrier de livraison des documents, qui seront distribués à différents jours de la semaine et par ordre alphabétique à l’Ambassade d’Haïti située au 33, Calle Juan Sénchez Ramérez Santo Domingo, de 1:00 p.m. à 6:30 p.m. et les weekend, sur rendez-vous, de 9:00 a.m. à 2:00 p.m.

Seuls les haïtiens, résidents à Santo-Domingo pourront retirer………..…lire la suite sur haitilibre.com