Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Un Roi visite le MUPANAH :

Vendredi Sa Majesté le Roi Dada Daagbo Hounon Houna II, Chef suprême du vaudou, accompagné de la Reine Na Deffon Houénan Quenum L. Omontcha, de Hounon Kpoffon, de la chanteuse Carole Demesmin et du chanteur Richard Morse, entre autres, a visité le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH). La délégation béninoise a été chaleureusement accueillie par la Directrice Générale du musée, Mme Michele G. Frisch.

La PAPDA ne veut pas de la Minujusth :

La Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), rejette l’envoi d’une nouvelle Mission des Nations unies pour l’appui à la justice en Haïti (Minujusth) le 16 octobre prochain, en remplacement de la Minustah

Partenariat Mondial pour l’Éducation :

Lors de la dernière réunion de travail entre l’ancien Ministre de l’Éducation Nesmy Manigat, Président de la Commission éthique, finances, risque et gouvernance du Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME) http://www.haitilibre.com/article-16651-haiti-education-nesmy-manigat-nomme-president-d-un-comite-de-gouvernance-au-partenariat-mondial-pour-l-education.html et Pierre Josué Agenor Cadet, le Ministre de l’Éducation National, il a été question des dossiers de coopération entre le PME et le Ministère et le suivi des 12 mesures http://www.haitilibre.com/article-11781-haiti-education-resultats-des-examens-decevant-le-ministre-manigat-annonce-un-train-de-mesures.html ainsi que d’autres grands dossiers en lien avec le secteur éducatif.

Politique Nationale de Souveraineté… :

Le Conseil de Développement Économique et Social (CDES), un organe stratégique de la Primature, a annoncé la reprise ……………lire la suite sur haitilibre.com