Haïti/USA – Justice: Rebondissement dans l’affaire Guy Philippe

Source SL/ HaïtiLibre

Alors que le procès aux États-Unis du Sénateur élu Guy Philippe est prévu le 1er mai et qu’il avait décidé de plaider non coupable, le 13 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19796-haiti-flash-guy-philippe-plaide-non-coupable.html , ses avocats, suite à un accord avec le procureur ont décidé de changer leur plaidoyer et de plaider coupable. L’audience de changement de plaidoyer aura lieu lundi 24 avril à la Cour Fédéral de Miami, devant la juge Cecilia Altonaga.

Rappelons que les 3 charges pèsent sur Guy Philippe : traffic de stupéfiants ; blanchiment ………….lire la suite sur haitilibre.com