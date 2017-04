Haïti – Actualité : Zapping…

Une vingtaine d’entreprises françaises bientôt en Haïti :

Vendredi, Pierre Marie Du Meny, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a rencontré une délégation française autour de la coopération France-Haïti. La France se veut être plus active sur le plan économique en Haïti, aussi, avec l’appui de la Chambre Franco-Haïtienne, une vingtaine d’entreprises Française seront en Haiti sous peu, pour un forum autour de l’économie et des affaires a indiqué le Ministre Du Meny.

Curage de canaux à Cité Soleil :

Vendredi, le Président Jovenel Moïse accompagné de son épouse Martine, a effectué une visite au Canal Rockfeller, communément appelé Canal de l’Orphelin et au Canal Saint Georges, situés à Cité Soleil, dans le but de lancer les travaux de curage de ces infrastructures. Selon le Chef de l’État, le nettoyage de ces canaux permettra aux populations locales de vivre dans un environnement plus sain.

Un Palais digne de ce nom :

L’Ingénieur Clément Bélizaire, Président du Groupe de Travail et de Réflexion sur la Reconstruction du bâtiment historique du Palais National, également Directeur Exécutif de l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) a promis d’offrir à la Nation un Palais digne de ce nom. http://www.haitilibre.com/article-20709-haiti-flash-moise-annonce-la-reconstruction-du-palais-national.html

Session électrique au Sénat :

Youri Latortue, le Président du Sénat, annonce que Fritz Caillot, le Ministre des Travaux Publiques et Hervé Pierre-Louis, le Directeur Général de l'Électricite d'Haïti (EDH)