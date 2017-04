Éphéméride du jour ….., 21 avril 1900 / Naissance de Léon Dumarsais Estimé, président d’Haïti du 16 août 1946 au 10 mai 1950

21 avril 1900 Naissance de Léon Dumarsais Estimé, président d’Haïti du 16 août 1946 au 10 mai 1950.

Le souvenir de sa présidence reste positif chez de nombreux Haïtiens, en raison des réformes agricoles qu’il a entreprise (introduction du riz par exemple).

Le 1er décembre 1949, il inaugure l’exposition internationale du bicentenaire de Port-au-Prince. Le coût prévu de 4 000 000 dollars pour l’organisation de cette exposition universelle par le gouvernement d’Haïti atteindra la somme de 26 000 000 de dollars dont 10 000 000 échappant à toute justification. Ce scandale entraîna de vives critiques dans ce pays pauvre. En mai 1950, un coup d’État organisé par une junte militaire renversa le gouvernement de Dumarsais Estimé afin de pousser son chef, Paul Magloire, à la tête du pouvoir et à être élu officiellement président en octobre 1950. Dumarsais Estimé est destitué par l’armée haïtienne dirigée par Paul Magloire.

Léon Dumarsais Estimé est assigné à résidence, puis s’exile à Paris.

Professeur de Mathématiques au Lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. Renvoyé par le gouvernement de Louis Borno pour avoir pris des positions contre l’occupation américaine.

Député représentant la circonscription des Verettes de 1930 jusqu’a son élection à la présidence.

Président de la Chambre des Députés en 1934.

Secrétaire d’État de l’Instruction Publique et de l’Agriculture sous le gouvernement du président Sténio Vincent.

Il décède le 19 juillet 1953 à New York.

-753 Fondation légendaire de Rome

La légende attribue à Romulus, descendant des rois d’Albe, la fondation de Rome et de ses institutions. Cette histoire sera rapportée par le poète latin Virgile (70-19 avant J.-C) dans son épopée l’Enéide et par l’historien latin Tite-Live (64 avant J.-C – 17). Romulus deviendra le protecteur de la ville et les Romains lui voueront un culte sous le nom de Quirinus (du mont Quirinal, une des sept collines de Rome).

Un jour que leur mère était partie chercher de l’eau dans un bois sacré, leur grand-oncle fit exposer les enfants sur le Tibre (c’est un fleuve qui passe près de Rome ), mais leur berceau dériva jusqu’au Mont Palatin. Plus tard une louve vit les enfants et les prit en charge. Elle les allaita. Puis un berger qui se nommait Faustulus les recueillit et les éleva avec sa femme Acca Laurentia jusqu’à ce qu’ils soient devenus adultes. Une fois devenu adulte, Romulus tua son frère Remus et il construisit la ville de Rome à l’endroit où il avait été sauvé.

Pour peupler sa ville, Romulus ouvrit sur le Palatin un asile aux aventuriers. Pour tous ces aventuriers, Romulus décida d’enlever toutes les jeunes femmes et les filles sabines attirées avec leurs frères et leurs pères à des jeux solennels, ce qui amena la guerre entre les deux peuples.

HAITI

21 AVRIL

1930 Élection de louis Eugène Roy à la présidence

Élu par le Conseil d’État à titre de président provisoire avec un mandat bien spécifique, celui d’organiser les élections législatives et ainsi reconstituer les chambres législatives renvoyées deux fois par l’occupant.

L’actualité du monde, dans le passé

21 avril 1073 Décès d’Alexandre II, pape

Anselme de Lucques mort à Rome le 21 avril 1073, élu pape en 1061 sous le nom d’Alexandre II.

À la mort de Nicolas II, en 1061, il fut élu pape par le Sacré Collège, conformément au décret du feu pape. Une notification fut adressée à la cour de l’Empereur, qui l’ignora. Anselme fut couronné pape sous le nom d’Alexandre II le 30 septembre. Furieux, les Romains, dépossédés de leur ancien droit d’élection, portèrent leurs griefs devant l’impératrice Agnès, régente pour son jeune fils Henri IV. Elle convoqua une assemblée à Bâle qui, en l’absence de tout cardinal, élut un autre pape, qui prit le nom d’Honorius II.

21 avril 1699 Décès de Jean Racine, Poète dramatique, membre de l’Académie française.

Jean Racine est un poète français tragique né le 22 décembre 1639. Il est considéré, à l’égal de son aîné Pierre Corneille, comme l’un des deux plus grands dramaturges classiques français.

Le succès de sa pièce « Andromaque » lui a assuré la célébrité. Ont suivi entre autres « Britannicus », « Bérénice », « Mithridate », « Iphigénie en Aulide » et « Phèdre ». Il est aussi l’auteur d’une comédie, « Les Plaideurs ».

21 avril 1816 Naissance de Charlotte Brontë, Elle est considérée aujourd’hui comme l’une des romancières de langue anglaise les plus accomplies.

L’entrée dans la vie professionnelle est difficile. Hantée par le besoin d’écrire, elle parvient à peine à remplir ses fonctions d’institutrice dans son ancien pensionnat, puis de préceptrice chez des particuliers. Des tentatives de contact avec d’autres écrivains, notamment Southey qui lui déconseille l’écriture parce qu’elle est une femme, ne portent guère de fruits.

Son second roman, Jane Eyre, publié en 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell, fait sensation. Héritier de la tradition du roman gothique, ce récit à la première personne scandalise certains par l’affirmation de soi et la détermination de l’héroïne – on est en pleine époque victorienne – mais son style somptueux, à la fois passionné et parfaitement maîtrisé, en fera un immense best-seller. Elle est morte le 31 mars 1855.

21 avril 1830 Naissance de James Starley, considéré comme le père de la bicyclette moderne.

Dans les années 1870, il a amélioré le concept du vélocipède. Il a allégé la machine, et l’a munie d’une très grande roue à l’avant, ce qui permettait d’atteindre de plus grandes vitesses.

James Starley a été le premier à utiliser pour les roues des rayons de broche métallique sous tension, plutôt que des barreaux de bois ou de métal. Le patron de laçage de ces rayons était « tangentiel » plutôt que radial, ce qui permettait une meilleure absorption des vibrations causées par la route, une plus grande résistance aux chocs, et plus grande capacité à canaliser l’énergie que génère le pédalage. Le tout sur une roue relativement plus légère. Ce concept de roue est toujours aujourd’hui, celui qui domine sur les bicyclettes d’aujourd’hui.

21 avril 1841 Naissance de Jennie Trout , première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada

Elle obtient son certificat d’enseignante pour les écoles publiques, choisissant ainsi l’une des seules carrières offertes aux femmes. Elle enseigne à Stratford jusqu’en 1865, année où elle épouse Edward Trout. Jennie Trout se voit accablée par la maladie. Cependant, une fois rétablie, elle est déterminée à entreprendre une carrière en médecine, encouragée par son mari et son amie de longue date et mentor, Emily Stowe. Cette dernière pratique la médecine à Toronto depuis 1867, sans toutefois y être autorisée par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Jennie Trout se rend aux États-Unis pour étudier. Elle revient au Canada en 1875, munie d’un diplôme en médecine du Women’s Medical College of Pennsylvania.

Autorisée à pratiquer:

De retour en Ontario, Jennie Trout réussit l’examen de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui félicite Monsieur Trout d’avoir une épouse si talentueuse !

En 1875, Jennie Trout devient la première femme autorisée à pratiquer la médecine au Canada.

21 avril 1926 Naissance de la Reine Elizabeth 2

La Reine est née à Londres le 21 avril 1926 et a été prénommée Elizabeth Alexandra Mary. Elle est la fille aînée du duc et de la duchesse d’York, devenus plus tard le roi George VI et la reine Elizabeth.

Après l’accession de son père au trône, en 1936, la princesse Elizabeth devient l’héritière présomptive. Quelques mois après son dix-huitième anniversaire, elle est nommée conseillère d’État en l’absence du roi et, pour la première fois, elle exerce certaines fonctions de la Couronne.

Le 20 novembre 1947, la princesse Elizabeth épouse le lieutenant Philip Mountbatten, aujourd’hui Son Altesse royale le prince Philip, duc d’Édimbourg. Ils ont quatre enfants : le prince Charles (1948), la princesse Anne (1950), le prince Andrew (1960) et le prince Edward.

À la suite de la mort prématurée de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, la princesse Elizabeth accède au trône et devient Sa Majesté la reine Elizabeth II.

21 avril 1926 Décès de Sir Henry Christopher Mance, inventeur de l’héliographe

L’héliographe est un instrument qui permet de mesurer la durée de l’insolation (ensoleillement) en un point de la surface de la planète.

21 avril 1938 Sortie du premier journal de « Spirou »

C’est la culture européenne qui s’oppose à la culture américaine dans cette revue de BD. Les aventures de Spirou, bien sûr, mais aussi des Schtroumpfs, Lucky Luke, Gaston Lagaffe et beaucoup d’autres.

Tif est l’un des premiers héros à s’illustrer dans le premier numéro de Spirou.

Il doit être rejoint par son copain Tondu pour de nombreuses aventures.

21 avril 1960 Brasilia devient capitale du Brésil

Le Brésil se dote d’une nouvelle capitale, édifiée à l’intérieur des terres, Brasília. Les chantiers ont démarré en 1957 et la date d’inauguration honore la mémoire de Tiradentes, premier martyr de l’Indépendance, pendu le 21 avril 1792 à Rio de Janeiro. L’urbaniste Lucio Costa et l’architecte Oscar Niemeyer ont conçu une ville à la forme d’un avion dont les ailes divisées en carrés sont des quartiers d’habitation. Elle compte aujourd’hui près de deux millions d’habitants.

Rio de Janeiro, capitale du Brésil depuis 1763 (deux siècles), est détrônée par la ville nouvelle de Brasília, la ville construite artificiellement en plein cœur de la jungle.

21 avril 1971 Mort de « Papa Doc », président-dictateur haïtien François Duvalier, dit « Papa Doc », auquel succèdera son fils, Jean-Claude (« Bébé Doc »).

François Duvalier, surnommé « Papa Doc », né à Port-au-Prince le 14 avril 1907 et mort dans la même ville, est un médecin et homme politique haïtien.

En 1961, Duvalier réécrivit la constitution et organisa une élection à candidat unique: avec 1,32 million de voix pour lui (et 0 contre), il fut réélu Président et se proclama Président à vie en 1964.

En 1966, il persuada le Vatican de le laisser nommer la hiérarchie catholique haïtienne. Perpétuant un nationalisme noir, cela lui permit également de renforcer son emprise sur l’île par le contrôle des institutions religieuses. Duvalier réanima les traditions du vaudou, les utilisant pour consolider son pouvoir: il prétendait être lui-même un hougan et, à la mort de John Fitzgerald Kennedy, indiqua que l’assassinat était la conséquence d’un sort jeté par lui.

