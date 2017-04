Astrologie du jour

BELIER

Amour

Autant vous prévenir : avec Uranus en aspect dysharmonique, les accrochages entre vous et votre conjoint ou partenaire auront tendance à se multiplier. Ce n’est donc pas le moment de pousser l’autre à bout. En effet, l’ambiance sera très tendue, et la moindre étincelle risquerait de mettre le feu aux poudres ! Célibataire, la Lune vous soufflera des désirs d’aventures. Et l’ambiance astrale vous exaucera encore plus facilement. Rien de tel qu’un amour plus ou moins exotique pour vous déconnecter de la réalité, sans trop vous attacher !

Argent

Vous devriez profiter de cette journée pour vous occuper de votre équilibre financier. Le Soleil va en effet mettre en vedette l’un de vos secteurs d’argent. Mieux encore, le Soleil travaillera de concert avec Jupiter, l’astre le plus bénéfique du Zodiaque, qui favorise en particulier l’enrichissement. Alors, n’attendez pas pour demander une prime quelconque ! Si vous avez fait des placements, la journée pourrait être favorable à des gains inattendus.

Santé

Avec Mars en cet aspect, vous devriez bénéficier d’un tonus sans faille. A une condition toutefois : comme dans d’autres domaines de votre vie, il faudra vous méfier de l’impact de Jupiter, qui va décupler votre gourmandise naturelle. Tout ira bien si vous mangez des produits sains et évitez l’alcool. Mais y arriverez-vous ?

Travail

Vous aurez plus envie de partir ailleurs ou de vivre un grand amour que de vous occuper des affaires sérieuses. C’est pourtant maintenant que vous pourriez mieux organiser votre action, prendre des initiatives utiles ou proposer vos projets ou idées. Ceux-ci seraient bien accueillis grâce aux sympathies et aux appuis que vous saurez susciter.

Citation

Celui qui ne peut se taire ne sait pas parler (Pittacos).

Famille/foyer

Votre vie familiale va bénéficier de l’influence du Soleil et de Mars dans le secteur de la famille. Tous ceux d’entre vous qui ont des enfants vont les voir se montrer dynamiques et enthousiastes, et ce quel que soit leur âge. Avec vos parents, les rapports seront aussi très faciles ; la tendresse sera au rendez-vous.

Vie sociale

Ne soyez ni pessimiste, ni égoïste, ni avare. Aidez les autres, faites-les participer, partagez avec eux les bons moments. C’est en agissant ainsi que vous grossirez votre capital chance dans la vie car, souvenez-vous-en, « la chance est le résultat d’une suite d’actions et d’attitudes positives » (proverbe indien).

Nombre chance

573

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à l’agressivité et à la provocation. Sans quoi vous finiriez par vous épuiser, ce qui n’irait pas dans le sens que vous recherchez.

TAUREAU

Amour

Cet environnement astral à prééminence vénusienne devrait remettre vos amours conjugales à l’honneur. L’heure sera aux négociations pour trouver un bon modus vivendi. Sous l’aiguillon de la planète Mars, les célibataires seront d’humeur joyeuse, ce qui donnera envie de les fréquenter. Vous ne passerez guère inaperçu, et votre charme vous attirera de nombreux hommages. N’attendez pas, cependant, que les alouettes vous tombent dans la bouche toutes rôties !

Argent

L’accent sera une fois de plus mis sur l’argent. Un projet qui avait été reporté à plusieurs reprises trouvera aujourd’hui sa concrétisation de manière inattendue. Vous pourrez commencer à vendre vos produits et réaliser des bénéfices considérables.

Santé

Le Soleil, astre de la vitalité, en bonne place dans votre Ciel, vous vaudra une bonne résistance de base et un tonus en hausse. Attention toutefois aux excès de table : Dieu sait que vous ne faites généralement pas partie des gros mangeurs du Zodiaque, mais cette fois vous vous transformerez en Gargantua, juste au moment où votre système digestif sera fragilisé. Cessez de consommer alcool et chocolat avant la crise de foie.

Travail

Grâce à Jupiter, vos initiatives professionnelles seront couronnées de succès. De son côté, Saturne va vous aider à faire face et à remplir toutes vos obligations. La chance devrait vous accompagner. Ne relâchez donc surtout pas vos efforts.

Citation

Il faut beaucoup de mérite pour sentir vivement celui des autres (Joseph de Maistre).

Famille/foyer

Votre vie de famille se déroulera dans un climat détendu. Aucune planète n’aura d’impact direct sur les secteurs de votre thème liés à vos enfants et à vos parents. Ce sera donc la routine, mais une routine agréable. Vos enfants seront en une forme superbe, et leur scolarité ou activités sportives ou culturelles se dérouleront sans accroc particulier.

Vie sociale

Vous risquez de commettre une grosse bévue aujourd’hui. Sachez qu’il y a des vérités qu’il ne faut jamais dire, surtout quand vous ignorez à qui vous avez affaire. Restez fort discret sur vos antipathies.

Nombre chance

736

Clin d’oeil

Dame Chance ne vous secondera que si vos projets sont bien préparés.

GEMEAUX

Amour

Cette fois, loin de pester contre les routines et les contraintes de la vie conjugale, vous prendrez pleinement conscience de l’importance que votre conjoint ou partenaire tient dans votre existence. Célibataire, la présente journée ne sera guère propice aux projets amoureux, car les mauvais aspects d’Uranus rendront la communication plus difficile et intensifiera les sentiments de frustration. Il y aura plus d’illusions que de sentiments réels.

Argent

Vénus étant une planète par nature bénéfique, elle vous protégera et vous évitera les difficultés financières importantes. Mais attention à Pluton : vous risquez d’être amené à dépenser plus que prévu pour équiper la maison ou plaire à des membres de la famille. Méfiez-vous, vous dépasserez votre budget avant même de vous en être aperçu ! Surveillez vos comptes de près et remettez à plus tard les achats qui ne sont pas indispensables.

Santé

Vous disposerez cette fois encore d’un bon équilibre physique de base ; mais avec cet aspect de Vénus, rien ne dit que vous respecterez toutes les règles d’hygiène nécessaires. Vénus pourra vous rendre gourmand et négligent concernant votre santé. Si vous voulez avoir ou garder la ligne, il serait temps de vous mettre au régime !

Travail

Sur le plan du travail, plongez dans l’action, à condition, bien sûr, de ne pas vous lancer à l’aveuglette comme vous êtes souvent tenté de le faire. Si vous vous fixez des objectifs précis, vous obtiendrez d’excellents résultats grâce au concours généreux de Jupiter. Attention aux jugements hâtifs et trop subjectifs : il vous arrive parfois d’être sûr de vous-même d’une façon inconsidérée.

Citation

Jamais n’améliore son état celui qui change de lieu sans changer de vie et de moeurs (Francisco de Quevedo).

Famille/foyer

Les astres vont vous permettre d’atteindre un profond équilibre dans vos relations avec votre famille. Capable d’assumer toutes vos responsabilités avec tendresse et affection, vous serez pour vos proches un havre de sécurité, sans pour autant entraver leur liberté et leur autonomie.

Vie sociale

Vous serez sujet aux agissements indélicats d’un de vos amis. Mais si vous gardez votre sang-froid, Saturne vous aidera à traverser l’épreuve sans dommage. Débarrassez-vous des amis qui ne méritent pas ce nom.

Nombre chance

640

Clin d’oeil

Ne tentez pas d’affronter ce qui est au-dessus de vos forces.

CANCER

Amour

Pour la plupart des couples, la vie commune s’annonce plaisante, marquée par une belle complicité. Cependant, Pluton en aspect défavorable peut vous rendre plus nerveux et entraîner de petites disputes liées au quotidien. Mais vous aurez assez d’humour pour ne rien dramatiser. Célibataire, vous ne serez pas vraiment tenté par un engagement sérieux ; mais une aventure passagère, pourquoi pas ? Un coup de coeur pour l’instant, ça ne se refuse pas ! Eh bien, réjouissez-vous, car la planète Vénus, en influençant le secteur amour, ne manquera pas de ressource !

Argent

Vous n’aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Autrement dit, le mot « austérité » ne sonnera pas bien à votre oreille. Vous vous passerez tous vos caprices, qu’il s’agisse de babioles ou d’achats plus coûteux. Heureusement pour vous, il y aura des rentrées d’argent plus ou moins inattendues, et vous n’aurez pas de problèmes de trésorerie.

Santé

Vous faites partie des signes qui peuvent sans trop d’efforts respecter une bonne hygiène de vie, notamment alimentaire. Mais avec cet aspect de Mars, vous risquez d’oublier toutes vos bonnes habitudes. Ce serait d’autant plus bête que Mars a en général pour effet de fragiliser le système digestif et que vos excès sont très susceptibles de provoquer quelques ennuis gastriques ou intestinaux. Alors, soyez sage, évitez les repas trop lourds et trop arrosés.

Travail

Pratiquement aucun astre n’aura d’impact notable sur votre vie quotidienne au travail. Ce sera donc le train-train, une journée facile à vivre, mais sans grand intérêt.

Citation

L’âme n’a point de secret que la conduite ne révèle (proverbe chinois).

Famille/foyer

Sous l’incitation de Vénus, vous chercherez à consolider vos liens familiaux, et vous mettrez un point d’honneur à régler certains problèmes du foyer que vous jugerez intolérables.

Vie sociale

Vous demeurerez sourd aux bavardages et aux rumeurs désobligeantes, et vous aurez bien raison. La situation vous donnera assez de fil à retordre pour vous soucier encore de telles sottises !

Nombre chance

259

Clin d’oeil

Laissez aux autres le soin de résoudre leurs propres problèmes et concentrez-vous davantage sur votre propre vie.

LION

Amour

Tout sera plus facile pour vous si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint. Le fardeau de la vie sera beaucoup plus léger. Les Vietnamiens affirment qu’un couple bien uni serait capable, à lui tout seul, de vider la Mer de Chine ! Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Célibataire, vous, au moins, vous aurez une sacrée chance ! Comme la planète Vénus influencera le secteur amour de votre thème, l’euphorie ne vous quittera pas. Vous serez particulièrement heureux en amour.

Argent

Cette journée vous fournira l’occasion de faire des gains importants sur lesquels vous devrez sauter à pieds joints. Mais la difficulté majeure résidera moins dans un manque à gagner que dans un risque de dépenses excessives.

Santé

Sous l’aile protectrice de Vénus, vous bénéficierez d’un bon équilibre nerveux et d’un excellent moral. Deux atouts majeurs pour être en grande forme. Il faudra juste vous méfier d’une tendance à abuser des plaisirs de la table. Eh oui, même si vous êtes généralement assez mince, vous appréciez autant le bon vin que les petits plats et, aujourd’hui, vous résisterez moins bien aux excès.

Travail

Professionnellement, vous n’aurez pas les deux pieds dans le même sabot ! Mars vous stimulera et vous donnera d’excellentes perspectives. En dehors de vos revenus courants, vous aurez d’autres possibilités de vous enrichir. Malgré ce vent favorable, prenez le temps de réfléchir suffisamment avant de prendre toute décision importante.

Citation

Mieux vaut mentir que médire (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous serez bien décidé à prendre en main les rênes du foyer. Vous mènerez votre petit monde à la baguette. Votre entourage devra marcher droit et se conformer à vos exigences. Votre attitude sera assez bien acceptée dans l’ensemble.

Vie sociale

Tout ce qui a trait aux alliances et aux entreprises en commun vous sera totalement bénéfique. Vous serez très entouré, et bien entouré. Et si vous avez un contrat à la clé, vous pourrez le signer les yeux fermés !

Nombre chance

126

Clin d’oeil

Montrez-vous sérieux et responsable dans vos relations.

VIERGE

Amour

La fidélité ne sera probablement pas votre trait dominant en cette journée, surtout si vous frisez la cinquantaine. Bien des natifs vivant en couple se livreront avec délice aux joies de l’adultère, et s’étonneront ensuite de subir des scènes de jalousie ! La présente configuration d’Uranus sera surtout favorable aux solitaires, dont le rayonnement en hausse attirera tous les regards, et qui seront d’humeur à se laisser facilement séduire.

Argent

Soyez à l’affût des bonnes affaires et des placements intéressants. Il s’en présentera beaucoup aujourd’hui. Mais il faudra redoubler de vigilance afin de ne pas risquer de dilapider vos économies.

Santé

Si vous constatez que votre mémoire commence à flancher, réagissez. Il ne faut pas grand-chose pour entretenir sa mémoire : un peu de volonté, quelques exercices simples, de la constance et du temps. Il est important de toujours poursuivre une activité : lecture, jeux, etc. Ainsi, vous garderez une mémoire éblouissante qui vous permettra de raconter vos souvenirs à vos enfants ou à vos petits-enfants.

Travail

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts, à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée.

Citation

Celui qui est maître de soi vaut mieux que le guerrier qui prend des villes (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Il vous sera difficile d’oublier vos ennuis extérieurs une fois rentré chez vous, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Mars s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez ouvert et chaleureux.

Vie sociale

Sachez écouter les avis que l’on vous donne en toute bonne foi : ils vous seront utiles prochainement. Une nouvelle rencontre peut vous réserver d’heureuses surprises. Ne laissez pas votre timidité et surtout votre méfiance chronique se mettre en travers. Dites-vous que, si l’homme est souvent un loup pour l’homme, il existe cependant bel et bien de braves gens en ce monde.

Nombre chance

427

Clin d’oeil

Montrez de quel bois vous vous chauffez, de quoi vous êtes capable.

BALANCE

Amour

Vous vous emploierez, plus que jamais, à faire rimer amour avec toujours, veillant à construire, jour après jour, un bonheur conjugal solide, durable. Et si votre couple a connu récemment des hauts et des bas, vous veillerez à ce qu’une telle situation, si stressante pour vous, ne se reproduise pas. Vous pourrez même réaliser l’accord parfait avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, le poids de la solitude vous paraîtra plus lourd que jamais. Alors, réjouissez-vous ! Vous devriez rencontrer le partenaire idéal cette fois-ci.

Argent

Rien ne sera facile dans les finances. La prudence s’imposera donc dans vos affaires. Peut-être une petite chance aux jeux ; mais n’y comptez pas trop.

Santé

Vénus vous conseillera de préserver le plus possible votre énergie vitale. Vous lancer sans arrêt de nouveaux défis fait, certes, partie de votre caractère, mais apprenez de temps en temps à vous fixer des objectifs plus simples. C’est aussi important, et nettement moins épuisant !

Travail

Profitez de cette journée très protégée pour régler des affaires délicates, voire même signer des contrats confidentiels ou difficiles à traiter. Les astres vous aideront à vous orienter de manière positive.

Citation

Un oiseau se reconnaît par son chant et un homme par ce qu’il dit (proverbe chinois).

Famille/foyer

En famille, attention au manque d’organisation si vous avez des enfants ! Si vous laissez la pagaille s’installer sous votre toit et chacun suivre ses propres horaires sans tenir compte de ceux des autres, vous serez très vite débordé. Alors, un conseil : réunissez toute la famille et établissez, en accord avec tous, des règles de vie et un emploi du temps bien structurés.

Vie sociale

Des discussions oiseuses entre amis vous feront perdre votre temps et entameront dangereusement votre capital patience. Essayez de garder votre calme malgré tout puisqu’il vous est impossible de vous dérober à cette nuisance. « Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser » (Shakespeare).

Nombre chance

328

Clin d’oeil

Il vaut mieux se tromper que de cultiver des doutes paralysants.

SCORPION

Amour

Vénus étant mal aspectée, vos affaires de coeur ne se porteront probablement pas trop bien ce jour. Vous risquez de vous bercer d’illusions et de vous laisser prendre au piège des apparences. Ne vous emballez pas. Évitez surtout de vous engager définitivement ou de convoler aujourd’hui, sinon vous ne feriez que confirmer ce proverbe espagnol : « Ceux qui sont mariés sont nombreux et ceux qui se repentent de s’être mariés ne le sont pas moins ».

Argent

Il est hautement recommandé que vous traciez une stricte ligne de conduite en matière de finances, surtout en ce moment où les tentations de dépense sont multiples et extrêmement fortes. Si vous ne faites pas preuve de prudence, vous aurez bientôt des problèmes inextricables sur le bras.

Santé

La morosité risque de pointer le bout de son nez. Il ne tient qu’à vous de la vaincre. Sortez de la routine. Un nouveau hobby ou des rencontres dans un milieu différent vous révéleront une autre face du monde et dissiperont le cafard et vous redonneront du punch comme par enchantement.

Travail

Après bien des incertitudes dans le domaine professionnel, vous allez enfin pouvoir consolider votre position et bénéficier d’une certaine stabilité. Profitez de la nouvelle situation pour progresser à pas de géant.

Citation

L’argent est l’aliment des appétits (proverbe arabe).

Famille/foyer

Cet environnement planétaire devrait vous valoir un climat familial relativement serein. Si vos occupations vous avaient éloigné de vos proches ces derniers temps, ce sera le moment de renouer le dialogue, et par là même de resserrer des liens familiaux un peu distendus.

Vie sociale

Certaines religions vous menacent de l’enfer et de la damnation éternelle. Vous n’échapperez pas par moments à des angoisses plus ou moins importantes. Mais pensez-vous que Dieu, si vraiment il existe, puisse être plus méchant que le plus méchant des hommes ?

Nombre chance

170

Clin d’oeil

Essayez d’envisager les choses sous un jour plus optimiste.

SAGITTAIRE

Amour

Uranus pourra valoir des relations un peu houleuses à ceux d’entre vous qui vivent en couple. Leur vie conjugale sera moins en péril que dernièrement, mais tous les problèmes ne seront pas encore réglés. Célibataire, vos émotions seront à un comble et vous sentirez que l’amour n’est pour vous qu’une ombre insaisissable. Ne désespérez pas. Avec cet aspect de Vénus, tout pourra arriver à tout instant. L’essentiel, c’est de provoquer la chance et d’être toujours prêt à l’attraper au vol.

Argent

Prudence : vos finances seront soumises à une configuration astrale qui pourra se traduire par une mauvaise surprise. Tout ira bien si vous êtes raisonnable et limitez vos dépenses. Dans le cas contraire, attention, vous risquez de vous mettre dans un mauvais pas.

Santé

Vous ne manquerez ni de vitalité ni de joie de vivre sous la protection de Mars. Mais Mercure pourra vous rendre parfois nerveux. En tout cas, n’oubliez pas de mener une vie saine et équilibrée, avec suffisamment d’heures de sommeil.

Travail

Cette journée, soumise aux influences saturniennes renforcées, accentuera une tendance aux conflits d’autorité, aux procès d’intention. Cela ne vous empêchera pas d’être actif et inventif, mais vous aurez du mal à vous plier aux ordres supérieurs.

Citation

Qui a été mordu par un serpent a peur d’une corde (proverbe hébreu).

Famille/foyer

La Lune en cet aspect avivera votre sensibilité. Vous vous sentirez très attiré par la vie familiale. Veillez à maintenir une bonne ambiance dans votre foyer en faisant taire vos petits caprices.

Vie sociale

Votre vie sociale se révélera bien décevante. Vous réaliserez que les vrais amis sont rares. Pensez à être vous-même un vrai ami, celui sur lequel on peut compter aussi bien dans la prospérité que dans l’adversité.

Nombre chance

147

Clin d’oeil

Vous avez commis des erreurs. Et alors ? L’important, c’est d’en tirer les conséquences pour repartir sur de meilleures bases pour l’avenir.

CAPRICORNE

Amour

Pluton laisse craindre des difficultés pour votre vie de couple : reproches et rapports de force rythmeront vos relations avec votre conjoint ou partenaire. S’il s’agit d’une crise passagère, les choses devraient s’arranger rapidement. Mais si, hélas, votre histoire arrive en fin de parcours, vous envisagerez peut-être de tourner la page ! Célibataire, Uranus aiguisera votre instinct de conquête et votre goût pour les jeux de séduction. Si quelqu’un vous plaît, tous les moyens seront bons pour le lui faire savoir, et le faire tomber dans vos bras !

Argent

Votre vie financière n’étant plus affectée par Saturne, qui gênait votre expansion, vous aurez beaucoup moins de mal que dernièrement à boucler vos fins de mois. Quelques natifs bien organisés vont même pouvoir faire quelques économies. Mais attention à la Lune, qui pourra vous mettre face à une importante dépense imprévue.

Santé

Cette fois, vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie. Pour garder un peu de carburant, évitez de vous éparpiller dans tous les sens ou de faire la fête tous les soirs. Fixez-vous une direction précise, tenez le cap, et ayez un sommeil suffisant.

Travail

Sur le plan professionnel, vous viserez haut, et vous aurez bien raison, car Jupiter vous soutiendra de tout son poids. Cependant, ne vous embarquez pas dans des projets très ambitieux sans avoir soigneusement préparé votre affaire au préalable et pris d’importantes garanties. Et n’oubliez pas ce précieux proverbe chinois : « Laisse toujours une petite place à l’erreur ».

Citation

La pauvreté fait les voleurs comme l’amour les poètes (proverbe indien).

Famille/foyer

Très sentimental sous l’influence de Neptune, vous sortirez de votre réserve pour manifester clairement l’amour que vous portez à votre conjoint et à vos enfants. On sera ravi de votre nouvelle expansivité.

Vie sociale

Des rencontres fortuites pourront très bien déboucher sur des amitiés profondes grâce à la complicité de la planète Vénus. Ces relations s’avéreront très intéressantes pour vous, car outre l’aspect sentimental, une recherche intellectuelle commune donnera à vos échanges une tournure peu conventionnelle qui vous enchantera.

Nombre chance

598

Clin d’oeil

Protégez vos intérêts, en vous méfiant des miroirs aux alouettes.

VERSEAU

Amour

Cette fois-ci, l’amour tiendra les natifs mariés à la gorge. Les couples unis jetteront ensemble leurs bonnets par-dessus les moulins pour mieux goûter le bonheur à deux. Et vous serez encore plus épanoui que d’habitude sur le plan sexuel. Attention aux excès, qui pourraient provoquer une certaine lassitude. Célibataire, vous serez entraîné dans une succession de festivités, au cours desquelles vous ferez de nombreuses rencontres. Vous pourrez flirter et marivauder autant que vous voudrez, avec plus ou moins de bonheur. Votre charme sera opérant.

Argent

Mercure en aspect dysharmonique sèmera la pagaille. Dans l’hypothèse très probable où vos dépenses seraient bien supérieures à vos ressources, de deux choses l’une : soit vous ferez l’effort de vous priver ; soit vous plongerez dans le rouge et là, attention aux fâcheuses conséquences !

Santé

Vous aurez besoin d’une activité physique intense pour lutter contre les idées moroses qui risquent de vous envahir ce jour. Pour soutenir votre organisme dans ses nouvelles tâches, pensez à prendre des aliments riches en vitamine B1, qui favorise le bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. Vous en trouverez dans les céréales complètes, les pommes de terre, le lait, les légumes, le jaune d’oeuf, le germe de blé et la levure de bière.

Travail

Uranus vous fera quelques misères. Vous aurez bien envie de briller, de vous imposer dans votre métier. Mais rien ne sera facile, et vous devrez constamment faire du forcing, entreprise bien épuisante pour vos nerfs.

Citation

Un visage jovial est un filet où se prend l’amitié (proverbe arabe).

Famille/foyer

La Lune affectera le secteur de votre thème lié à la famille. Sans pour autant être trop menaçant, cet astre pourra faire régner un climat assez maussade chez vous. Si vous avez des enfants, ne vous montrez pas trop exigeant : sans aller jusqu’à relâcher toute discipline, acceptez de tenir compte de leurs moments de faiblesse.

Vie sociale

Laissez s’épanouir le côté boute-en-train de votre nature. N’ayez pas peur de faire rire les gens, car cela les aidera à se détendre et instaurera une ambiance bénéfique à tous : « On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire » (proverbe chinois). Si possible, passez votre soirée avec des personnes dont vous appréciez la compagnie ; vous connaîtrez ainsi des moments extrêmement agréables.

Nombre chance

359

Clin d’oeil

Ne vous étourdissez pas par trop de sorties nocturnes.

POISSONS

Amour

Saturne influencera votre secteur de la vie à deux. Le résultat, c’est que certains natifs auront un mal fou à éviter aujourd’hui la crise conjugale. Si votre couple bat de l’aile depuis un moment, ce ne sera vraiment pas le moment d’enfoncer le clou, sous peine de tout faire exploser. Gardez votre sang-froid, évitez les disputes à répétition et attendez pour prendre une décision. Saturne n’aura pas d’effets gênants pour les couples heureux de vivre ensemble. Les célibataires devront patienter encore avant de pouvoir faire la rencontre dont ils rêvent.

Argent

Attention, sur le plan financier, à ne pas croire trop vite au père Noël. Un coup de chance est possible, mais vérifiez bien cette affaire avant de vous lancer en toute confiance. Abstenez-vous des jeux de hasard, à moins que vous ne vous contentiez d’une toute petite mise.

Santé

Vous serez habité par un punch du tonnerre. Mais même si Uranus, mal aspecté, vous souffle des comportements impulsifs, évitez de prendre des décisions à l’emporte-pièce que vous risqueriez de regretter rapidement, sans forcément pouvoir revenir en arrière. Et votre vitalité ne s’en portera que mieux.

Travail

Votre métier sera très prenant, mais vous ne vous en plaindrez pas. Grâce à vos petites antennes, vous devinerez que c’est le moment de foncer, de vous impliquer à fond, de prendre des risques. D’ailleurs, si votre emploi ne correspond pas à vos aspirations, vous pourrez envisager de changer d’orientation aujourd’hui ; ce changement de cap sera protégé et bénéfique.

Citation

Une maison et des richesses sont un héritage paternel, mais une femme intelligente est un don de Dieu (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen médical complet chaque semestre est recommandé, même s’ils ne présentent aucune anomalie ou aucun symptôme inquiétant. « Tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains). Cela dit, vous vous entendrez merveilleusement bien avec vos petits chérubins.

Vie sociale

Une petite brouille vous a froissé avec l’un de vos amis ? Ce n’est sans doute pas très grave, mais ne laissez pas le malaise se prolonger. Faites le premier pas !

Nombre chance

859

Clin d’oeil

Ne vous créez pas d’inutiles tourments en soupçonnant un sens caché dans les moindres propos qu’on vous tiendra.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net