Foot – D2: Le carton de l’AS Grand-Goâve

Source Légupeterson Alexandre Legupeterson@lenouvelliste.com | Le Nouvelliste

L’AS Pont-Sondé, qui reste sur une série de quatre victoires de suite, stoppé ; le Violette AC, leader de la zone Sud I, tenu en échec et le carton de l’AS Grand-Goâve contre l’Acadafoot, ce sont là les faits marquants de la quatrième journée du championnat national de D2, disputée le week-end écoulé avant l’entrée en lice de Jérémie FC et de l’Arcahaïe FC.

Dans l’attente du match entre les Rangers (Miragoâne), victorieux de l’AS Auin 3 à 1, face à Jérémie FC, programmé pour ce jeudi 20 avril, l’équipe de l’AS Grand-Goâve a réalisé le score de la 4e journée en balayant son homologue d’Acadafoot (Léogâne) par 5 à 0. Les autres victoires du groupe Sud II sont à mettre au crédit respectivement de Valencia FC (Léogâne), tombeur d’Eclair FC (Petit-Goâve) 1 à 0, de l’Ouragan (Cayes) qui a battu difficilement l’équipe d’Exafoot (Léogâne) 3 à 2 et d’Akolad (Fond-des-Nègres) qui est sorti victorieux 2 à 0 de son duel face à l’Inter (Grand-Goâve). Entre le Violette AC et Cosmopolite (Delmas), il n’y a pas eu de vainqueur.

Les deux protagonistes se sont laissés sur le score de 1 à 1. Même cas de figure pour le Club sportif Saint-Louis qui était incapable de battre l’équipe de la Police nationale. Au terme des 90 minutes, ils ont fait match nul 1 à 1. De son côté, l’Aigle Noir AC a corrigé son homologue d’Amateur (Cité Soleil) 2 à 0. À Source Matelas, le Roulado a pris le meilleur aux dépens des Lionceaux 1 à 0. Pour le reste, l’équipe de Carrefour, Barcelone, n’avait pas effectué le déplacement à la Gonâve pour y jouer contre l’équipe locale, le Roulado FC qui va, sans doute, gagner le match sur tapis vert. Au classement du groupe Sud I, le Violette AC domine les débats avec 7 points devant un duo composé de l’Aigle Noir AC et de Cosmopolite. Ces derniers ont chacun six unités.

Dans la zone Nord I, deux rencontres : AS Dessalines – AS Villard, Accolade (Gros-Morne) – JS Fort-Liberté, se sont soldées sur le score de 0 à 0. Petite et précieuse victoire : 1 à 0 pour l’AS Trou-du-Nord aux dépens de Limbé FC. Pour sa part, l’AS Saint-Louis du Nord a difficilement battu son homologue de Racine FC (Gros-Morne) 3 à 2 et la petite équipe de Jean Rabel, Raymond FC, s’est imposée 2 à 1 face au FC Port-de-Paix. Il ne reste que la rencontre qui doit opposer, jeudi 20 avril, …...lire la suite sur lenouvelliste.com