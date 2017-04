Les titres de l’actualité du jeudi 20 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Le Réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d’alarme face à la multiplication des cas de décès de détenus au commissariat de Petit Goâve. Pas moins de 5 morts sont enregistrés en deux mois.

Ces décès sont dus notamment aux mauvaises conditions de détention, selon le responsable de programme au RNDDH, Vilès Alizar qui a fait état de l’incarcération au 12 Avril de 155 personnes dans deux petites cellules au commissariat de Petit-Goâve.

Le nouveau secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Jeantel Joseph annonce un ensemble de dispositions pour assurer la sécurité de la population. Il évoque notamment un meilleur contrôle du transport en commun et de la circulation des armes à feu.

Jeantel Joseph projette également de déployer 1000 brigadiers à travers le pays soulignant qu’à partir de demain, un centre d’appel sera disponible pour recevoir toutes les informations concernant les problèmes relatifs à la sécurité publique.

Comme prévu, le Sénat de la République a eu, ce Jeudi, une réunion de travail avec le Gouvernement autour des feuilles de route assignées aux différents ministres. Des Sénateurs se montrent très peu satisfaits des explications fournies par certains ministres.

Des étudiants issus de plusieurs entités de l’Université d’Etat d’Haiti étaient dans les rues ce Jeudi. Ils entendaient continuer de réclamer entres autres des reformes au sein de l’UEH, de meilleures conditions d’apprentissage et la réintégration des étudiants exclus de l’ENS et de l’INAGHEI.

Rougeur, larmoiement, démangeaison. Une épidémie de conjonctivite sévit actuellement dans plusieurs régions du pays. Cette pathologie, une affection de l’œil, est une pathologie bénigne, mais très contagieuse. Le Ministère de la santé publique appelle la population à appliquer rigoureusement les règles d’hygiène en vue de se protéger.

Le Sénateur Antonio Chéramy dénonce le Ministre de l’Intérieur qui, selon lui, réclame la bagatelle somme de 100 millions de gourdes pour assurer notamment la sécurité du président Jovenel Moise au cours du mois de Mai. L’Elu de l’Ouest parle de gaspillage des fonds de l’Etat.

Dans une lettre en circulation sur les réseaux sociaux, le titulaire du MICT, Max Rudolph Saint-Albin, demande au ministère des Finances de mettre à sa disposition 100 millions de gourdes. Ce fonds servirait à financer les activités de renseignement et de sécurité avant et après la fête du travail, les activités relatives à la caravane du changement prévue le 1er Mai et les festivités liées à la célébration de la fête du drapeau.