Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 19 au mardi 25 avril 2017

P-au-P, 19 avril 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 19 avril au mardi 25 avril 2017.

Mercredi 19 avril 2017, Cinéma

7 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Projection, suivie d’une conférence-débat, autour des « rencontres d’ici et d’ailleurs Acte 3 : le Bénin visite Haïti » – Cet acte entend mettre en exergue la pluralité culturelle dans les relations entre les citoyens africains et les afro-descendants des Caraïbes, une initiative de Laboratorio Arts Contemporains – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Jeudi 20 avril 2017, Musique

7 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert du Dj Gardy Girault et de ses musiciens / Electro Vodou Night autour des « rencontres d’ici et d’ailleurs Acte 3 : le Bénin visite Haïti », une initiative de Laboratorio Arts Contemporains – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 21 avril 2017, Spectacle

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle baptisé « Pour les filles noires qui ont pensé au suicide, alors que l’Arc-en-ciel suffit » – Mise en scène du poème chorégraphique de Ntozake Shange (titre original : For Colored Girls who have Considered Suicide/ When the Rainbow Is Enuf), adapté en Français par Kettly Mars et signé de Michèle Lemoine, dans le cadre de la saison théâtrale sur l’équité de genre « Jeu et Regard de femme – Elles ont dit non » – Ce spectacle est proposé par le Centre Culturel Pyepoudre -143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 22 avril 2017, Théâtre

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle « Pour les filles noires qui ont pensé au suicide, alors que l’Arc-en-ciel suffit » – Mise en scène du poème chorégraphique de Ntozake Shange (titre original : For Colored Girls who have Considered Suicide/ When the Rainbow Is Enuf), adapté en Français par………….lire la suite sur alterpresse.org