Le Sommet international de la finance se penche sur l’immobilier en Haïti

Source Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

Le Group Croissance S.A, ProFin et la Banque de la République d’Haïti (BRH) organisent la 7e édition du Sommet international sur la finance et la 2e édition de la FinTech, au Karibe Convention center, du 24 au 28 avril 2017 sur le thème « Financer l’immobilier en Haïti ». « Haïti fait face à un important déficit de logements, particulièrement dans les grandes villes, qui subissent un important flux migratoire.

Pour faire face à ce défi, un nouveau cadre légal s’avère nécessaire », a confié au journal le président du Group Croissance, l’économiste Kesner Pharel. « Le problème foncier doit être posé pour rechercher des solutions, une meilleure organisation de la promotion et de la vente des logements », a-t-il dit, appelant à une « politique nationale de logements ». Il faut une plus grande implication des mairies pour le respect des normes. Tous ces facteurs contribueront à favoriser beaucoup plus de crédits vers le secteur immobilier.

Les débats au cours du sommet devraient contribuer à renforcer toute la chaine de valeurs dans le secteur immobilier, a dit Kesner Pharel, interrogé par le journal, mercredi 19 avril 2017. Des acteurs internationaux partageront leurs expériences sur le thème central comme le National Housing Unit de la Jamaïque.