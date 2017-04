Haïti-gouvernance : Jovenel Moise promet de reconstruire le Palais durant son quinquennat

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

M. Moise a proposé trois conditions essentielles qui selon, lui, devront être prises en compte dans la conduite des travaux de reconstruction du Palais.

Ces travaux, selon le président Moise, doivent permettre aux citoyens, universitaires, experts, architectes et ingénieurs du pays et de la diaspora d’alimenter les réflexions afin d’avoir un Palais National qui répond aux préoccupations architecturales et esthétiques de l’Etat tout en respectant les normes modernes de construction des édifices publics à valeur culturelle et historique.

« Le nouveau Palais National doit faire le lien entre l’histoire, la culture et l’avenir de la nation », a-t-il dit.

La réalisation d’une œuvre de cette ampleur requiert un dialogue et une communication plurielle avec les citoyens pour entendre leurs avis et développer……..lire la suite sur hpnhaiti.com