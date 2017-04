Les titres de l’actualité du mercredi 19 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Vers la reconstruction du palais national…………

Un groupe de travail et de réflexion a été mis en place, ce mercredi, au palais national par le président Jovenel Moise. Cette structure est chargée de coordonner les activités devant conduire à la reconstruction du bâtiment historique du palais national qui doit être grand, imposant et grandiose, selon le chef de l’Etat. Il dit espérer que les travaux démarreront avant la fin de l’année.

Le président de ce groupe de travail, l’Ingénieur Clément Bélizaire également directeur exécutif de l’UCLBP, a promis d’offrir à la nation un palais digne de ce nom. Cette structure dispose d’un délai de 90 jours pour produire son rapport, avons-nous appris.

De son côté, le président du Sénat, Youri Latortue a annoncé la reprise des travaux de reconstruction des palais législatif et de Justice entre Juin et Juillet prochain. Les palais national, législatif et de justice ont été détruits lors du séisme du 12 Janvier 2010.

A l’occasion de la célébration du 207e anniversaire de l’Indépendance de la République Bolivarienne du Vénézuéla, ce mercredi, l’Ambassadeur Vénézuélien en Haiti, Luiz Ernesto Diaz Curbelo, accompagné du ministre haïtien des affaires étrangères Antonio Rodrigue, a effectué une offrande florale devant le buste de Simon Bolivar au Musée du panthéon National.

Obtenir un document au centre de réception et de livraison des documents d’identité à la Rue Lamarre, au champ de Mars se révèle être un véritable parcours de combattant. De longues files d’attente sont quotidiennement remarqués devant ce centre dont l’ouverture a eu lieu le 30 Mars dernier. Certains citoyens se plaignent de la qualité du service jugée exécrable.

La direction de l’administration pénitentiaire et l’ONU-Femme ont procédé, ce mercredi, à la validation de la « directive genre et du plan d’action genre » de la DAP. La validation de ce document fait suite à une étude menée pendant 6 mois dans différents centres carcéraux du pays.