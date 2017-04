Éphéméride du jour ….., 19 avril 1882 / Décès de Charles Darwin, naturaliste

19 avril 1882 Décès de Charles Darwin, naturaliste

Il développa la première théorie d’un mécanisme biologique de l’évolution, la sélection naturelle, qui explique la diversification de la vie à travers un lent processus de modification par l’adaptation.

Lorsqu’il termine ses études, il accompagne Henslow Robert Fitzroy, le capitaine du HMS Beagle, qui se préparait à partir pour une expédition de cinq ans, dans le but de cartographier la côte de l’Amérique du Sud. Il profite de l’occasion pour étudier les propriétés géologiques des continents et des îles visitées au cours de cette expédition, ainsi qu’une multitude d’organismes vivants et de fossiles. Au retour, il élabore alors la théorie selon laquelle, par exemple, chaque sorte de tortues a pour origine une même espèce, chacune étant adaptée de façon différente à la vie sur les différentes îles. Ce faisant, il abandonne l’idée de la création divine des espèces.

UN FAIT A RETENIR

19 Avril 1892 Première voiture sur le sol américain

Charles Duryea, inventeur d’auto est celui qui a construit et conduit la première voiture sur le sol américain.

La Duryea Motor Wagon Company fut la première à commercialiser une voiture en 1896. C’est aussi la première voiture connue à avoir eu un accident. Faute de moyens financiers et de la faible production, la compagnie a fermé ses portes en 1914.

HAITI

19 Avril

1944 Amendements à la Constitution de 1935

Les amendements proposés par le président Elie Lescot furent votés par l’Assemblée Nationale. Le président s’octroie un nouveau mandat de sept ans.

Sainte Emma mais aussi Emeline…

Morte à Brême (Allemagne) le 19 avril 1045, descendante des rois saxons. Elle consacra la plus grande partie de sa vie à construire des monastères et des églises.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Gardy Girault«Africa my africa»

Pour découvrir la musique de Gardy Girault«Africa my africa»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://soundcloud.com/gardygirault/africa-my-africa-gardy-girault

Un autre son a visions sans frontières.

Il s’agit ce matin de ce DJ qui se trouve un peu partout dans des programmes huppés.

C’est un musicien électronique haïtien, DJ, remixer et producteur de disques. Il est un pionnier d’un sous-genre de musique électronique appelé rara tech qui fusionne le genre rara afro-haïtien avec la musique house et la technologie konpa qui fusionne le genre compas haïtien.

Et dans le cadre des rencontres d’ici et d’ailleurs ou le Bénin visite Haïti Gardy et ses musiciens vous donne rendez-vous Jeudi 20 avril pour une soirée électro vodou night.

IFH –Jeudi 20 avril 2017-7HPM

Soirée Vodou night

Avec Gardy Girault et ses musiciens

Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Acte 3 : le Bénin visite Haïti

À l’occasion des célébrations de Lakou souvnans, « Retours d’Afrique » – Cet acte entend mettre en exergue la pluralité culturelle dans les relations entre les citoyens africains et les afro descendants des Caraïbes

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

19 avril 1906 Décès de Pierre Curie, Physicien et chimiste français

Pierre Curie, né le 15 mai 1859, connaît une fin tragique: il glisse sur la chaussée mouillée et meurt écrasé par un camion.

Pierre Curie a découvert la piézoélectricité en 1880. Son mariage avec Marie Curie en 1895 a marqué le début d’une collaboration scientifique qui a mené à la découverte du polonium et du radium. Il a reçu avec son épouse et Henri Becquerel le prix Nobel de physique en 1903.

La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l’action d’une force mécanique (effet direct) et, réciproquement, de se déformer lorsqu’on leur applique un champ électrique (effet inverse).

19 avril 1928 Le pianiste-compositeur français Maurice Ravel donne un récital au théâtre Saint-Denis, à Montréal

Une assistance modeste qui n’occupe que le tiers de la salle, se déplace pour l’occasion.

Les œuvres «La Mère l’Oye», «Pavane pour une Infante défunte», «La flûte enchantée» et «Schéréhazade» sont au programme. Dans «Le Devoir» du lendemain, Frédéric Pelletier, qui a assisté au récital, commente : «Pour ceux qui font passer la musique avant celui qui la joue, qui s’intéressent à l’oeuvre et ne demandent pas autre chose qu’une présentation probe, intelligente, pour la goûter dans sa plénitude, le concert d’hier a dû être une jouissance sans pareille.» Il ne s’agit pas d’une critique de Ravel qui, selon Pelletier «…sait manier son clavier avec une clarté parfaite et faire comprendre ses plus menues intentions.» C’est simplement que ce dernier : «…n’est pas un de ces pianistes dont l’exécution exerce son emprise sur les auditeurs ordinaires.»

19 avril 1967 Décès de Konrad Adenauer, premier chancelier de l’Allemagne de l’Ouest, de 1949 à 1963.

Il a marqué la politique de son époque au point que l’on parle d’une « ère Adenauer » (en rapport aussi à sa longévité au pouvoir). Ses actions portent essentiellement sur le regain de la souveraineté allemande et le rétablissement de la confiance des Alliés envers l’ancien ennemi, passant ainsi par l’intégration de la RFA dans le bloc de l’Ouest. Ce dernier point entraîne un vif combat avec l’opposition. Si cette politique aggrave en effet le fossé séparant les deux Allemagnes, Adenauer la considérait comme indispensable : seule une Allemagne forte contre l’URSS pouvait mener à une réunification.

19 avril 2005 Le 265e pape est élu – Benoît XVI, un pape dit conservateur

Joseph Ratzinger, qui a fêté samedi ses 78 ans, devient le premier pape allemand depuis plusieurs siècles. Né le 16 avril 1927 en Haute-Bavière, dans le sud de l’Allemagne, Joseph Ratzinger avait été ordonné prêtre le 29 juin 1951, fait archevêque de Munich en mars 1977 et cardinal trois mois plus tard, le 27 juin 1977, par Paul VI.

Le théologien gardien de la doctrine, âgé de 78 ans, est applaudi et longuement acclamé par une foule de quelque 100 000 fidèles en liesse, qu’il remercie en la saluant avec les mains jointes levées au-dessus de la tête.

Il est le premier pape depuis des siècles à prendre sa retraite.

S’estimant diminuer par l’âge (il avait alors 85 ans), il annonce (en latin!) le 11 février 2013 qu’il prendra sa retraite à la fin de ce mois.

Le 13 mars 2013, le pape François lui succède.

