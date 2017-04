Astrologie du jour

BELIER

Amour

Soyez d’une extrême prudence dans les propos que vous allez échanger avec votre conjoint ou partenaire. Le climat sera tel qu’un rien pourra mettre le feu aux poudres. Evitez d’aborder vos divergences, surtout si elles touchent de près ou de loin à la politique ou aux questions d’argent. Célibataire, cette journée marquera le commencement de quelque chose d’important et de nouveau dans votre vie amoureuse. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante.

Argent

Vous aurez à vous serrer la ceinture ! C’est ce que vous détestez le plus au monde, mais vous ne pourrez guère faire autrement. Alors, oubliez les dépenses somptuaires et évitez absolument les achats à crédit, toujours très dangereux. Et si vous êtes contraint d’effectuer d’importantes transactions financières, en particulier la vente ou l’achat de biens immobiliers, entourez-vous de bons conseillers.

Santé

Les turbulences de Neptune vont soumettre votre secteur santé à rude influence. Non pas qu’une maladie grave vous menace, rassurez-vous, mais vous risquez de vous sentir plutôt fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Si cela persiste, faites-vous prescrire un bilan sanguin, histoire de pallier d’éventuelles carences en fer ou en magnésium.

Travail

Pour parvenir à vos fins et réaliser vos ambitions professionnelles, vous serez obligé de vous atteler à des tâches fastidieuses et pénibles. Mais c’est à ce seul prix que vous réussirez et que le résultat sera à la hauteur de vos projets. Les astres vous aideront, mais vous devrez d’abord fournir les efforts nécessaires.

Citation

Il faut observer la convenance dans le détail et l’ordre dans l’ensemble (Bernadin de Saint-Pierre).

Famille/foyer

Climat facile en famille, du moins en ce qui concerne vos enfants et vos parents. Ils seront en bonne forme, et vos relations avec eux ne poseront aucun problème. En revanche, Jupiter, qui influence actuellement le secteur de votre thème lié à la fratrie, pourra provoquer quelques remous.

Vie sociale

Votre optimisme et votre joie de vivre feront plaisir à voir. Vous vous réjouirez de ces agréables sorties entre amis ; rien de tel pour vous sentir heureux et épanoui. Vous voyez, le bonheur, c’est si simple !

Nombre chance

711

Clin d’oeil

Méfiez-vous de ceux qui chatouillent votre vanité : « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute » (La Fontaine).

TAUREAU

Amour

Célibataire, la présente journée semble heureuse et pourra vous apporter des changements importants dans le domaine amoureux. Possibilités de renouveau, de coup de foudre insolite, de rencontre tout à fait inattendue. En couple, ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vos relations avec votre partenaire pourront passer par une phase délicate, chacun revendiquant sa liberté et refusant de faire des concessions. Ne poussez pas ce jeu trop loin, sans quoi vous risquez d’avoir de mauvaises surprises.

Argent

Dans une tractation immobilière, soyez exigeant sur la procédure. Il pourra s’agir d’un piège. Vous devrez être informé de tout. Une petite négligence pourrait avoir de graves conséquences.

Santé

Votre santé se trouvera sous la juridiction de la bonne planète Mercure. Physiquement, tout ira bien : votre tonus sera excellent et votre résistance nerveuse solide à souhait, surtout si vous êtes du deuxième décan. Profitez-en pour parfaire votre forme.

Travail

Ne vous laissez pas distraire de votre travail. C’est vrai, vous aurez mille et une occasions de penser à autre chose. Mais si vous perdez trop de temps, si vous vous dispersez, vous serez bientôt débordé.

Citation

Le péril est dans le retard (Cervantès).

Famille/foyer

Tout en étant très attentif au bien-être de vos enfants, efforcez-vous de les sensibiliser aux souffrances d’autrui. Au lieu de les pousser à s’enfermer dans un confort égoïste, cherchez à leur donner un regard plus altruiste sur la vie. N’essayez pas de développer à outrance leur esprit de compétition, de les transformer en bêtes à concours. Il suffirait de leur inculquer le goût de l’effort et du travail bien fait.

Vie sociale

Gardez-vous des impulsions qui vous pousseront à trop parler de vos idées ou de vos problèmes. Il vaudra mieux, du moins pour le moment, rester plutôt discret afin que certaines personnes mal intentionnées n’essaient pas d’en tirer parti. Veillez à préserver vos intérêts personnels en restant modéré en toute circonstance.

Nombre chance

424

Clin d’oeil

Ne vous attardez pas sur les côtés désagréables de la vie.

GEMEAUX

Amour

Vos relations de couple risquent d’en passer par une phase un peu délicate. Chacun aura tendance à vivre dans son monde, ce qui réduira la communication au strict minimum. Célibataire, il vous arrivera probablement de faire des projets très sérieux pour votre avenir sentimental. Mais vous devrez bien réfléchir avant de vous engager définitivement, car votre caractère sera plutôt changeant aujourd’hui.

Argent

Concernant vos finances, vous gérerez votre budget avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Si les circonstances vous y obligent, vous n’hésiterez pas à vous serrer la ceinture et à contraindre votre petite famille à faire de même. Vos efforts seront récompensés. Lentement mais sûrement, votre situation matérielle s’améliorera.

Santé

Avec Vénus et Pluton influençant les secteurs santé de votre thème, vous ne manquerez ni de joie de vivre ni de résistance. Vous vous porterez en principe comme un charme. Cela dit, sachez que Neptune en position inconfortable pourrait causer à certains d’entre vous des problèmes de tension ou de circulation sanguine, problèmes plutôt négligeables d’ailleurs. Certaines natives pourraient pâtir de petits ennuis gynécologiques sans aucune gravité.

Travail

Il vous reste pas mal d’obstacles à franchir pour réaliser vos objectifs, mais vous pourrez vous y attaquer avec la certitude de vaincre. Craignez cependant que vos rivaux ne cherchent à gêner votre action.

Citation

L’homme soumis à ses passions est un aveugle qui chevauche un cheval aveugle (proverbe chinois).

Famille/foyer

Le bel aspect de Mars vous permettra de régler à l’amiable des problèmes familiaux. Les dernières tensions seront résolues, et la vie au foyer connaîtra une ambiance chaleureuse.

Vie sociale

Vous serez très attiré par les activités intellectuelles. L’idéal serait de joindre l’utile à l’agréable en effectuant, par exemple, un stage de formation (informatique, gestion des entreprises, communication…) qui vous servira dans votre métier.

Nombre chance

718

Clin d’oeil

Cessez de ruminer vos échecs ! Pour vous aider à faire place nette, entourez-vous de personnes positives, et allez droit devant vous, sans vous retourner.

CANCER

Amour

Aucune planète n’influencera vos secteurs d’amour. Ce sera donc le moment de profiter de la tranquillité dans vos relations de couple. Vous pouvez tout envisager avec confiance pour votre vie conjugale. Célibataire, une personne fascinante pourrait surgir dans votre vie. Mais, vu les aspects astraux du moment, rien de gratifiant ne semble pouvoir en découler, si ce n’est une charmante apparence, qui n’aura plus aucun effet lorsque tout sera dit et fait. Ne vous laissez pas dominer par vos premières émotions.

Argent

Sur le plan financier, vos projets s’avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée.

Santé

Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible : résistance nerveuse à souhait, bonne utilisation de l’énergie psychique, capacité de récupération rapide après l’effort soutenu. Si vous êtes en vacances, faites le plein de tonus et de vitalité pour les longs mois à venir. Evitez l’abus de soleil.

Travail

Cette journée semble décisive à plus d’un titre pour les changements brusques et positifs qu’elle vous apportera dans le domaine professionnel. Vous serez à même de vous réaliser pleinement dans une orientation nouvelle. Vous saurez voir sur-le-champ les solutions à retenir, les directions à prendre.

Citation

L’homme supérieur demande tout à lui-même ; l’homme vulgaire demande tout aux autres (Confucius).

Famille/foyer

Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour consolider vos liens avec votre conjoint et vos enfants, et souder autour de vous le clan familial. Cet objectif, vous l’atteindrez.

Vie sociale

Vénus en pleine forme propulsera vos amis sur le devant de la scène, en vous offrant l’occasion de nouer ou de cultiver des relations dans des milieux nouveaux. Un excellent moyen d’élargir votre cercle.

Nombre chance

171

Clin d’oeil

Ne forcez pas inutilement les choses ; laissez faire le temps.

LION

Amour

Avec Vénus en cette configuration, votre vie amoureuse sera placée sous le signe du bonheur. L’impact de Vénus sera d’autant plus efficace que Saturne aura cessé de contrarier vos amours. Si vous êtes marié, la vie à deux sera une source de joie et de bien-être. Si vous êtes solitaire, vous serez plus sensible que dernièrement aux appels du désir. Si vous croisez quelqu’un qui vous fait battre le coeur, pas d’hésitation : osez croire à votre bonheur et lancez-vous sans crainte !

Argent

Vénus, l’une des planètes porte-bonheur du Ciel, sera bien aspectée, ce qui constitue un net indice de chance financière. Mais il y aura un bémol : Pluton en aspect défavorable pourra quelque peu contrarier l’action bienfaisante de Vénus. Si vous comptez sur une rentrée d’argent, il est possible qu’elle soit retardée. Attention, également, aux tentations dont vous serez la proie ; ne gaspillez pas vos économies pour des achats sans grand intérêt.

Santé

Vous bénéficierez d’un regain d’énergie et d’optimisme comme vous n’en avez plus connu depuis longtemps, qui vous galvanisera et vous rendra audacieux.

Travail

Au travail, votre enthousiasme vous propulsera sur le devant de la scène, ce qui n’est pas pour vous déplaire ! Vous aurez retrouvé tout votre punch et votre confiance en vous. Il sera temps de songer à demander une augmentation de salaire.

Citation

Corriger dans le jeune âge est comme graver dans la pierre. Corriger à l’âge mûr est comme graver dans l’eau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous souhaitez retrouver un climat de paix et de calme dans votre foyer, ne vous montrez pas aussi impatient et exigeant avec vos proches. Vous aurez tout à gagner en faisant preuve de tolérance et de complicité.

Vie sociale

Une discussion animée avec un ami risque fort de tourner au vinaigre. Méfiez-vous ! Cette algarade pourrait finalement provoquer une rupture, et vous seriez malheureux d’en arriver là.

Nombre chance

707

Clin d’oeil

Débarrassez-vous une fois pour toutes d’un problème du passé qui vous encombre et vous empêche d’avancer.

VIERGE

Amour

Votre pouvoir de séduction sera à son apogée, et vous mènerez votre conjoint ou partenaire par le bout du coeur ! Il sera sous le charme et se pliera à toutes vos exigences. Pourtant, vous auriez tort d’en profiter à l’excès. Si vous allez trop loin, en effet, méfiez-vous de sa réaction, qui risque d’être aussi brusque que surprenante ! Célibataire, vous traverserez une journée follement romanesque. Vous multiplierez les conquêtes, et l’idée de vous « caser » ne vous effleurera même pas.

Argent

La négligence concernant la gestion de vos finances risque de vous coûter très cher. En outre, il vaudra mieux perdre un peu en sauvant les meubles à temps que de faire naufrage en voulant tout garder.

Santé

Vous aurez besoin de beaucoup de vitamine C pour renforcer vos défenses naturelles. Prenez au petit-déjeuner un verre de jus de cassis, en alternance avec un mélange de jus d’orange et de pamplemousse frais. Au déjeuner, n’oubliez pas de prendre des légumes verts pour accompagner vos viandes ou poissons. Faites aussi la part belle aux salades. Pensez également à profiter des légumes de saison.

Travail

Pour soutenir vos efforts dans votre travail quotidien, vous pourrez compter sur Mars. En même temps qu’elle stimulera vos efforts, cette planète vous poussera à vous affirmer. En d’autres termes, votre respect de la hiérarchie risque d’en prendre un coup !

Citation

On ne pêche pas les truites sans se mouiller les chausses (Cervantès).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants adultes, n’intervenez pas dans leurs affaires de coeur ; permettez-leur de prendre leurs responsabilités ; donnez-leur éventuellement un conseil et ensuite laissez-les agir à leur guise.

Vie sociale

Ne cherchez pas à vous montrer trop différent des autres. On ne vous pardonnerait pas votre excès d’originalité. Vous aurez intérêt à suivre plus ou moins le troupeau et à conserver un profit bas.

Nombre chance

494

Clin d’oeil

Donnez-vous quelque mal pour réussir, mais il serait dangereux de marcher sur des cadavres !

BALANCE

Amour

Célibataire, votre charme pétillant et votre énergie vous vaudront aujourd’hui tous les succès sur le plan amoureux : vous serez séducteur, et votre magnétisme vous rendra irrésistible. Optimisme et euphorie illumineront votre existence ! Avec cet aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie conjugale. Les couples en profiteront pour discuter, s’aimer, et se disputer aussi !

Argent

Méfiez-vous des opérations boursières ou immobilières aujourd’hui. N’allez pas non plus vous endetter pour mettre sur pied des projets qui ont peu de chance de voir le jour, tant ils manqueront de bases solides.

Santé

Avec Mars qui influence votre secteur santé, si ce n’est pas déjà fait, ce sera le moment ou jamais de vous mettre au sport : entraînement en salle, rameur d’appartement ou marche à pied, vous avez le choix ! Si vous vous heurtez à des blocages, ne vous entêtez pas dans une lutte stérile. Essayez plutôt de revoir votre jugement et de redéfinir vos réelles priorités ou vos objectifs. Ce sera la meilleure manière de préserver votre énergie et de vous remettre sur le bon chemin.

Travail

Ne vous laissez pas décourager par des obstacles que vous pouvez, en fait, parfaitement surmonter. Il vous suffira de présenter vos projets différemment pour qu’ils aient plus de chance d’être acceptés.

Citation

Joie de coeur fait beau teint de visage (proverbe italien).

Famille/foyer

La Lune en cet aspect risque de provoquer un malentendu au foyer à propos de votre vie professionnelle. Mais vous pourrez le dissiper facilement si vous savez faire preuve de douceur et de gentillesse.

Vie sociale

Vous feriez bien de tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler des autres. Vous risquez de livrer des secrets qui vous ont été confiés, et alors vous perdrez le confiance et l’estime de vos amis. D’autre part, ne faites pas non plus de confidences à n’importe qui.

Nombre chance

234

Clin d’oeil

Mettez de l’ordre dans vos affaires : mieux vous serez organisé et plus facilement vous surmonterez vos tracas.

SCORPION

Amour

Votre caractère un peu trop pudique, peu porté aux démonstrations affectives, pourra vous nuire cette fois sans que vous en preniez vraiment conscience. Faites l’effort de vous montrer plus ouvert et plus chaleureux : cela facilitera grandement vos rapports avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, ce superbe aspect de Vénus insufflera du brio dans vos relations sentimentales. Votre vie amoureuse sera passionnée et intense ; mais votre esprit conquérant ne vous incitera guère à vous fixer.

Argent

Ce n’est pas dans votre style que de gérer votre situation matérielle en effectuant des placements de père de famille ! Vous continuerez à préférer les coups de poker et les opérations financières risquées mais qui peuvent rapporter gros. L’audace sera encore payante cette fois !

Santé

Les planètes Jupiter et Mars vous doteront d’une bonne résistance, mais souligneront néanmoins quelques points faibles que vous devrez surveiller. Rien de bien méchant, rassurez-vous, mais ces planètes pourraient fragiliser votre foie ou votre estomac, avec un petit problème de type congestif.

Travail

Pluton en aspect harmonique vous incitera à vous montrer ambitieux, audacieux et bien organisé. La chance récompensera vos efforts dans votre travail. Mais vous serez parfois de très mauvaise humeur ; ce ne sera pas le moment de vous mettre en colère, car vous seriez beaucoup plus désagréable que vous ne le pensez.

Citation

Il ne faut pas faire le diable plus noir qu’il ne l’est (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vous pourrez mener de front de nombreuses activités sans pour autant négliger votre vie familiale. Mercure en bon aspect vous donnera la force et la volonté nécessaires pour réaliser et maintenir ce bel équilibre.

Vie sociale

Votre grande force cette fois sera un sens aigu des relations publiques. Vous évoluerez avec aisance dans tous les milieux, et vous saurez présenter habilement les requêtes les plus délicates.

Nombre chance

670

Clin d’oeil

Ne revenez pas sans cesse sur le passé ; tournez-vous résolument vers l’avenir.

SAGITTAIRE

Amour

Côté coeur, vos affaires auront toutes les chances de s’arranger ce jour, grâce à la bienveillance conjuguée des planètes Vénus et Mars. Vous réussirez enfin à gagner le coeur de votre bien-aimé. Si vous êtes déjà en ménage, les petits différends s’estomperont peu à peu, et votre couple planera sur un nuage. Célibataire, cette configuration de Saturne implique une certaine recherche du plaisir sans contrainte. Donc, même si la voie est libre, vous ne serez probablement pas pressé de légaliser une passion qui marche bien.

Argent

Surveillez vos dépenses. Vous serez en proie à des tentations ruineuses, et vos économies n’y survivraient pas. Evitez de feuilleter des catalogues de vente, ou de faire du lèche-vitrine. Laissez vos chéquiers et cartes de crédit en lieu sûr, ne les amenez pas avec vous.

Santé

De nombreuses planètes en action dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Mais rassurez-vous : avec un minimum de précautions, vous ne devriez pas trop souffrir de leur présence. D’accord, il y a bien Neptune, qui cherchera par moments à vous saper le moral ou à vous fatiguer, mais la présence plus souriante de Vénus devrait rapidement vous rendre votre allant.

Travail

Côté travail, journée facile et sans histoire. Seul point à noter : Jupiter ne vous deviendra pas hostile, mais cessera de vous protéger. Ce sera donc à vous de jouer, et les résultats que vous obtiendrez seront la conséquence de vos efforts ou de votre laisser-aller ! A vous de choisir, vous aurez toutes les cartes en main.

Citation

On ne cueille pas en verjus la grappe de raisin (Cervantès).

Famille/foyer

Plus que jamais vous aimerez la vie et souhaiterez voir les êtres s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous aimez. Mais attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Vie sociale

Vous aimez vous entourer de vos proches et de vos amis. Mais faites bien attention aujourd’hui, car une rencontre entre des personnes très différentes sous votre houlette pourrait tourner à la dispute.

Nombre chance

760

Clin d’oeil

Ne laissez pas vos affaires s’embourber dans la routine et la négligence.

CAPRICORNE

Amour

Un duo planétaire vous rendra conquérant et décuplera votre sex-appeal. Sans forcément parler d’une relation sérieuse, vous allez faire des ravages autour de vous. Certains pourraient même retomber sous le charme d’un ancien amour. Reste à savoir si la suite de l’histoire sera aussi prometteuse que ses débuts. En réalité, c’est loin d’être certain, car la présence d’un Jupiter mal positionné pourrait vous valoir des déceptions.

Argent

Journée placée sous le signe de la chance. Une rentrée d’argent significative ou une prime quelconque ne sera pas impossible. Consultez votre nombre de chance du jour. Si votre métier concerne la joaillerie, attention à un vol ou une escroquerie !

Santé

Inutile de dire qu’avec cette position du Soleil, maître de la vitalité, vous serez en excellente forme. Seule éventuelle difficulté : vous serez si actif, vous aurez tellement d’idées et de projets, que vous pourrez par moments avoir tendance à vivre sur les nerfs. Pensez à vous reposer et à dormir suffisamment.

Travail

Saturne en cet aspect vous aidera à mieux vous raisonner et à vous concentrer sur des activités pratiques. C’est par le travail et l’effort que vous préparez la voie constructive de votre progrès. Développez votre discernement et ne vous entourez pas de n’importe qui, de manière à ne pas avoir à endosser les erreurs des autres.

Citation

On examine avec soin les objets dans les boutiques, mais quand il s’agit des gens, on les juge sur l’apparence (Aristippe de Cyrène).

Famille/foyer

Résistez à l’influence pernicieuse de Neptune mal aspecté, qui vous inclinera à une humeur fort belliqueuse en famille. Ne dites rien, ne faites rien qui puisse provoquer un climat de tension dans votre vie familiale.

Vie sociale

Méfiez-vous de votre susceptibilité accrue. Elle risque de vous jouer de mauvais tours. Essayez surtout d’être plus souple avec votre entourage amical. Acceptez les critiques constructives.

Nombre chance

155

Clin d’oeil

Pas de conflits inutiles ; créez plutôt une atmosphère de complicité autour de vous.

VERSEAU

Amour

En couple, vous n’hésiterez pas à suivre aujourd’hui la politique du « oeil pour oeil, dent pour dent ». Si votre conjoint ou partenaire se mêle de faire des fredaines, vous saurez lui rendre la monnaie de sa pièce, au lieu de lui rester d’une fidélité irréprochable par devoir ou par conviction. On ne saurait condamner votre comportement. Mais mesurez bien la portée de vos actes, car ils pourraient bien avoir des conséquences que vous n’auriez pas voulues. Les amours des célibataires du signe seront bonnes.

Argent

Le climat principalement mercurien de la journée apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves. Mais la tendance de la journée sera surtout à l’économie, à une bonne utilisation des possibilités. Donc, pas de gaspillage ni d’achat inutile !

Santé

Ce sont Jupiter et Vénus qui influenceront votre équilibre physique. Comme ces deux planètes sont plutôt bénéfiques, vous n’aurez rien de grave à craindre. Mais elles rendent très gourmand : nombre de vous risquent alors de commettre des excès de table. Or « Les gourmands font leur fosse avec leurs dents » (Henri Estienne).

Travail

Dans le travail, vous n’aurez aucune peine à atteindre vos objectifs, aidé en cela par votre ingéniosité, votre sens de la persuasion et la coopération généreuse de Jupiter. Pourtant, ne soyez pas trop gourmand ; bornez-vous actuellement à régler tout ce qui offre un intérêt pratique à courte échéance, car c’est dans ce domaine que vous êtes le plus à l’aise.

Citation

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde (La Fontaine).

Famille/foyer

Sous l’impact de Jupiter, vous devriez voir vos relations avec vos proches reprendre un cours normal après les récentes perturbations. Si vous avez des enfants, ils se montreront plus coopératifs, et accepteront plus facilement votre autorité.

Vie sociale

Cet aspect de Mercure annonce du mouvement dans le secteur amical, mais aussi quelques heurts. Essayez de ménager les susceptibilités, et veillez à ne pas commettre d’impair.

Nombre chance

710

Clin d’oeil

Mettez vos idées au clair et faites appel à l’aide de vos amis et connaissances.

POISSONS

Amour

Saturne, toujours occupé à influencer votre secteur mariage, aura moins d’impact que ces derniers temps. La plupart d’entre vous auront donc droit à une vie de couple sans histoires, même si les questions matérielles prennent le pas sur les relations mutuelles ! Célibataire, une rencontre sans lendemain ? Pas vraiment votre style. Et cet aspect de la Lune va renforcer encore votre désir de construire une histoire d’amour solide et durable. Les occasions de séduire ne devraient pas vous manquer. Qui sait si, parmi elles, ne se trouve pas celle que vous attendez ?

Argent

Jupiter accroîtra sensiblement vos ressources. Son influence pourra correspondre à l’obtention d’une prime quelconque. Mais, comme plus souvent il joue sur des rentrées qui ne dépendent pas directement de votre travail personnel, il peut indiquer dans certains cas la promesse ou l’arrivée d’un héritage et, dans d’autres, l’obtention d’une bourse, ou encore l’amélioration d’une retraite, d’une pension.

Santé

Tâchez de cultiver l’optimisme et le courage, et alors beaucoup de vos petits ennuis de santé disparaîtront comme par enchantement. En effet, il arrive trop souvent que vous vous réfugiez, inconsciemment bien sûr, dans de petites maladies sans importance dès qu’apparaît un problème ou une contrariété d’une certaine gravité. Comme ce mécanisme psychosomatique est si bien rodé, il vous faudra du temps pour le casser, mais cela vaut bien l’effort ; et puis, la planète Pluton vous y aidera de son mieux.

Travail

Train-train sans histoire si vous acceptez de voir certains de vos projets ou de vos désirs momentanément bloqués. Il vous suffira de rester patient et confiant pour que les choses se règlent d’elles-mêmes. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

L’eau arrêtée devient impure (proverbe géorgien).

Famille/foyer

Rien de bien important dans la vie de famille. Vos relations avec vos proches seront assez faciles. Mais certains natifs du deuxième décan devront se méfier d’un risque de malentendu ou d’incompréhension. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne laissez pas vos enfants s’enfermer dans la bouderie.

Vie sociale

Influençant le secteur relations, Jupiter vous incite à entretenir vos amitiés avec des e-mails ou des coups de fil. Des attentions et une marque de fidélité auxquelles vos amis seront très sensibles.

Nombre chance

269

Clin d’oeil

Soyez prudent dans tout ce qui concerne les contrats, conventions et associations.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net