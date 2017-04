Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

« Une armée nationale et non une armée de scouts » dixit Rébu :

L’ancien Secrétaire d’État à la Sécurité publique, le Colonel Himler Rébu demande aux autorités en place de bien gérer le départ de la Minustah et son remplacement par la MINUJUSTH. Il souhaite que la Minustah laisse un contingent réduit de militaires pour dissuader les représentants de secteurs qui chercheraient à provoquer l’instabilité et demande au Gouvernement en place « de créer une armée nationale et non une armée de scouts ».

AVIS Diaspora : Renouvellement de passeport :

Le Consulat Général d’Haïti à Miami vous conseille de renouveler votre passeport avant sa date d’expiration. Si votre passeport est valable pour moins de 6 mois, il est temps de le renouveler. Pour en savoir plus, contactez le Consulat par téléphone au (305) 859-2003 ou par courriel à cghm.news@diplomatie.ht

Distribution de 2,500 repas chaud :

Dans le cadre de la célébration de la Fête de Pâques, le Président Jovenel Moïse, via le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) et le Ministère des Affaires Sociales, a permis à 2,500 bénéficiaires de recevoir un repas chaud. La distribution a eu lieu au Champs de Mars, devant l’ancien Quartier Général de l’armée d’Haïti.

Des manifestants réclament du travail au Président :

Des individus affirmant être des militants du PHTK regroupés au sein de la « Kowalisyon pou libere militan » (KOLIM), ont manifesté à Port-au-Prince pour exiger du Président Jovenel Moise le respect de son engagement de leur donner du travail…

Problèmes à la Loterie Nationale :

Marie Margareth Fortune, Directrice Générale de la Loterie de l'Etat Haïtien (LEH), demande aux employés ne faisant plus partie de l'Institution de rapporter les véhicules propriété de la LEH, qu'ils utilisent à des fins personnelles. En outre, elle exige à la Directrice Administrative Marie Myrtha Jean Jacques absente