Nikki Halley critique la Minustah

Source LLM / radio Métropole Haïti

La Représentante des Etats Unis à l’ONU, NIKKI R. HALEY a critiqué le comportement des casques bleus de la Minustah impliqués dans des viols sur mineurs.

Lors d’une réunion du conseil de sécurité de l’Onu ayant permis la prorogation de 6 mois du mandat de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, Mme Halley a rappelé les conséquences néfastes du comportement de certains casques bleus.

Bien qu’elle soit considérée à bien des égards comme une « success story », la MINUSTAH, a déclaré Mme NIKKI R. HALEY (États-Unis), reste aussi synonyme de « cauchemar » pour de nombreux habitants en Haïti, qui ne pourront jamais oublier et vivront le reste de leurs vies avec des « cicatrices profondes ». Selon elle, des « enfants haïtiens abandonnés » et affamés, âgés de 12 ans à 15 ans, ont été attirés par des Casques bleus qui leur offraient des biscuits et des snacks. « Le prix élevé de cette nourriture, c’était des abus sexuels », a-t-elle accusé.

Selon Paisley Dodds, de l’agence AP, les enfants ont été « repassés de soldat à soldat ». « Que disons-nous à ces enfants? Ces Casques bleus les ont-ils gardés en sécurité? Nous devons reconnaître ces réalités. Que pouvons-nous apprendre de ces actes? » s’est interrogée la représentante. Ces Casques bleus sont déployés dans des communautés vulnérables pour protéger les innocents, pas pour les exploiter ou les violer, a-t-elle tranché.

