Haïti – Justice : Nouveau Coordonnateur général dans la lutte contre les narco-trafiquants

Source HL/ HaïtiLibre

Hugues Joseph, le Secrétaire général à procédé à l’installation de Major Lener Renaud, Coordonnateur général de la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD). Il remplace à ce poste le Colonel Antoine Atouriste.

Le Secrétaire général de la Primature a rappelé au nouveau Coordonnateur qu’Haïti se doit de renforcer son action en matière de lutte contre la drogue « […] un fléau contre lequel il faut lutter avec la plus grande fermeté et la dernière rigueur », vantant les qualités du major Lener Renaud dont il a souligné le sérieux, le dynamisme et sa loyauté à servir son pays.

Dans ses propos de circonstances le Major Lener Renaud s’est engagé à lutter……….lire la suite sur haitilibre.com