Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 12 au mardi 18 avril 2017

P-au-P, 12 avril 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 12 avril au mardi 18 avril 2017.

Du mardi 4 au mardi 18 avril 2017, Musique

Dans quatre villes et localités du pays (Pétionville, Léogane, Jacmel et Peredo), Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare Belge, la nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes.

Du mardi 11 au samedi 15 avril 2017, Exposition d’artisanat haïtien

Espace Aimé Césaire : Exposition d’artisanat haïtien et Exposition de photographies et de vidéos de Andrea Ruffini, dans le cadre de la semaine culturelle à Rennes – 15, rue des frères Moine, Rennes, France

Mercredi 12 avril 2017, Concert de Pâques

6:00 pm, Institution Éducative Notre-Dame : Concert traditionnel de Pâques avec les invités Jenny Rébecca François, les petits chanteurs, Senik, Orchestre de chambre Bon sauveur, psalmiste Rosena Jocelyn, Garendy et Rachellanges – 68, Tabarre 68, boulevard 15 octobre

Jeudi 13 avril 2017, Conférence

18:00, Amphithéâtre de la Maison internationale de Rennes : Conférence sur « Les bandes à pieds : des institutions dans l’univers musical haïtien » avec Mathilde Perivier, doctorante en anthropologie sociale et ethnologue (Ehess) dans le cadre de la semaine culturelle à Rennes – 7, quai Chateaubriand, Rennes, France

Jeudi 13 avril 2017, Musique

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Musique « 4 Harmony », une fusion de reggae, racine et rythmes traditionnels, dans le cadre de Jedi Mizik – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 14 avril 2017, Concert

23:00, Discothèque Le Mango : Concert de Jean Jean Roosevelt et Dan Junior, dans le cadre de la semaine culturelle à Rennes – 25, Rue du Noyer, Rennes, France

Jusqu’au dimanche 16 avril 2017, Musique rara

A travers Haïti, défilés de groupes rara, notamment dans l’Artibonite, l’Ouest (Léogane), le Sud, le Sud-Est, la Grande Anse

Lundi 17 avril 2017, Conférence, suivie de spectacle

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Conférence suivie de Spectacle du groupe « La Grande Visite, (Lgv) » – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Mardi 18 avril 2017, Cinéma

5:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film documentaire…………….lire la suite sur alterpresse.org