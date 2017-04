Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

5 nominations de plus :

Erns Excéus est nommé Conseiller spécial pour les grands projets ; Jose Daniel Joseph est nommé Conseiller spécial ; Mario Florvil est nommé Directeur Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; Menio Jeune est nommé Directeur Général du Ministère de l’Éducation Nationale et Jean-Michel Silin est nommé Directeur Général du Budget http://www.haitilibre.com/article-20643-haiti-flash-jovenel-moise-procede-a-25-nouvelles-nominations.html

Changement au sein de la PNH :

Des changements ont été opérés au sein de la PNH ces deniers jours : Carmelle Florent remplace le Commissaire Michelet Choute à la tête de la Direction centrale de la police Routière. Le Commissaire divisionnaire Alain Auguste succède à Marc Justin à la Direction départementale de l’Ouest de la PNH.

Salaire minimum, les rencontres se multiplient :

Roosevelt Bellevue, le nouveau Ministre des Affaires Sociales a indiqué qu’il avait rencontré à plusieurs reprises le patronat, les syndicats des ouvriers et le Conseil Supérieur des Salaires, autour du dossier de l’augmentation du salaire minimum réclamé par les ouvriers de la sous-traitance. Il estime que le dossier de l’augmentation du salaire minimum doit être abordé de manière rationnelle.

Guy Phlippe : Moïse n’a pas publié la résolution du Sénat :

Le Consortium national des partis politiques haitiens dénonce qu’environ un mois après le vote par le Sénat de la résolution http://www.haitilibre.com/article-20382-haiti-flash-le-senat-vote-une-resolution-en-faveur-de-guy-philippe.html condamnant l’arrestation et l’extradition du Sénateur……….lire la suite sur haitilibre.com