Haïti – Actualité : Zapping politique…

Commission d’enquête sur Moïse rejetée :

La demande d’une douzaine de députés, de mettre sur pied une Commission d’enquête sur le dossier de blanchiment des avoirs dans lequel le Président Jovenel Moïse est accusé d’implication http://www.haitilibre.com/article-20632-haiti-actualite-zapping.html a été rejeté par le bureau de la Chambre basse.

Cholzer Chancy, Président de la Chambre des députés a expliqué que la formation d’une telle Commission, relevait de ses prérogatives.

La Chine espère qu’Haïti… :

« Nous espérons que le nouveau gouvernement en Haïti identifiera aussitôt que possible une voie de développement qui correspond à sa situation nationale, accélère les infrastructures, l’agriculture, le tourisme et d’autres grands secteurs de développement en vue d’éradiquer la pauvreté, de créer plus d’emplois, d’améliorer les moyens de subsistance des populations […] La Chine espère que toutes les parties en Haïti maintiendront ensemble cette dynamique positive et contribueront à la stabilité générale et au développement du pays […] La Chine soutient la recommandation de ce Conseil de sécurité et du Secrétaire général et espère que la Minustah se retire de manière ordonnée tout en assurant la stabilité en Haïti » a entre autres déclaré Liu Jieyi, Représentant permanent de la Chine à l’ONU lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur Haïti hier mardi http://www.haitilibre.com/article-20633-haiti-flash-une-nouvelle-mission-non-militaire-remplacera-la-minustah.html

La Présidence a maintenant 4 porte-paroles :

