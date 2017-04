Haïti-Matthew : Dons de plus de 25 tonnes de semences pour relancer l’agriculture familiale dans les zones affectées

P-au-P, 12 avril 2017 [AlterPresse] — Les autorités argentines et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) ont fait don de plus de 25 tonnes de semences maraîchères et céréalières au gouvernement haïtien.

Ces dons viseraient à relancer l’agriculture familiale et combattre l’insécurité alimentaire dans les zones affectées par le passage de l’ouragan Matthew, en octobre 2016, notamment le Grand Sud, le Nord-Ouest, l’Artibonite et l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

Les 25 tonnes de semences ont été symboliquement remises, le lundi 10 avril 2017, au ministre de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (Marndr), Carmel André Beliard, à Port-au-Prince, indique une note du Pnud en date du lundi 10 avril 2017, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Les semences acheminées ensuite vers les départements ciblés sous la supervision du ministère auraient passé les tests de contrôle des institutions nationales compétentes qui ont confirmé leur adaptabilité aux conditions climatiques et agricoles du pays.

Plus de 40 mille familles, réparties dans 38 communes du pays vont recevoir, chacune , à travers ce don, un kit de semence qui lui permettra de planter un jardin potager et de faire face à la rareté des produits alimentaires durant les six prochains mois, précise le Pnud.

Cette initiative contribue aux efforts à court terme qui visent à garantir …………….lire la suite sur alterpresse.org