Haïti – Économie : Sunrise Airways déploient ses ailes sur Orlando

Source HL/ HaïtiLibre

La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways annonce son intention de lancer un nouveau service sans escale entre Port-au-Prince, Haïti et Orlando, en Floride à partir d’octobre 2017. Le nouveau service 3 fois par semaine, marque les premiers vols du transporteur vers les États-Unis et le premier service sans escale reliant Orlando et Haïti.

« Pour nous, en tant que compagnie aérienne, et plus important encore pour la grande communauté haïtienne vivant dans la région d’Orlando, ces nouveaux vols sont un développement énorme » a déclaré Philippe Bayard, Président de Sunrise Airways « En tant que compagnie aérienne basée en Haïti Sunrise est particulièrement fier d’être la première à apporter la commodité du service sans escale entre Port-au-Prince et Orlando sur le marché de la Floride centrale ».

Le nouveau service planifié devrait débuter le 17 octobre 2017, sous réserve de l’approbation du gouvernement, avec des sièges prévus pour les réservations à la mi-juin.

« La grande communauté haïtienne de la Floride