Les titres de l’actualité du mercredi 12 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Plusieurs changements ont été opérés au sein de la PNH ces deniers jours. C’est le cas notamment de Carmelle Florent qui remplace le commissaire Michelet Choute à la tête de la Direction centrale de la police Routière. Le commissaire divisionnaire Alain Auguste succède à Marc Justin à la Direction départementale de l’Ouest de la PNH.

Le commissaire Auguste a été installé dans ses fonctions, mercredi après-midi, par le directeur central de la police administrative, Joany Canéus.

Patrick Noramé n’est plus le Directeur Général du BMPAD, le Bureau de Monétisation des programmes d’aide au développement. Il a été remplacé par Me Fils-aimé Ignace Saint-Fleur. Ce dernier a été investi dans ses fonctions, ce mercredi dans l’après-midi, par le Ministre de l’Economie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon.

Un nouveau directeur a été installé également à la tête du service de l’Immigration et de l’Emigration. Joseph Canciulli remplace à ce poste Hugues Momplaisir Féquière.

Une rencontre a eu lieu, ce Mercredi, entre les membres de la commission Justice, sécurité et défense nationale du Sénat et le Ministre de la Justice, Heidi Fortuné. Les discussions ont porté sur l’attaque contre le cortège présidentiel à l’Arcahaïe, la feuille de route du garde des sceaux de la République, le fonctionnement de la PNH et le problème de la détention préventive prolongée.

La MINUSTAH pourrait être remplacée, en octobre prochain, par une mission de maintien de la Paix axée surtout sur l’État de droit et le développement de la police. Le secrétaire général de l’ONU a fait des recommandations en ce sens, au Conseil de sécurité qui aura à prendre une décision sur le dossier cette semaine.

Les responsables du Réseau National de Défense des Droits Humains ont présenté, ce mercredi, des excuses publiques à la nation pour le tollé provoqué par le dossier des subventions reçues notamment du BMPAD et de l’ONA. Le responsable de programme au RNDDH, Alizar Vilès, annonce l’organisation sous peu d’une assemblée générale afin de décider des nouvelles orientations à donner à l’organisation.