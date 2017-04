Haïti- Politique : Vers la création de plus d’emplois à la SONAPI

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

Dans le but de réduire le taux de chômage dans le pays et offrir du travail aux jeunes citoyens haitiens, M.Moise compte prendre en main le secteur de la sous-traitance et de l’industrie.

» Nous avons un peuple qui meurt de faim, moi et les responsables d’usine travaillons d’arrache pied pour créer beaucoup plus d’emplois et profiter davantage ce service d’industrie. Nous allons faire de notre mieux pour trouver des investisseurs pour faciliter le plus de business dans le pays », a déclaré M. Jovenel Moïse, président de la République.

« Pour augmenter la richesse et l’économie du pays nous devrons donner davantage de travail aux jeunes Haïtiens qui meurent de faim dans leur zone et pour éradiquer le mode de mendicité », a-t-il avancé.

La misère apporte le désespoir, ajoute-t-il, et nous devons chercher un moyen de trouver