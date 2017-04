Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre vie conjugale sera sans doute mise en vedette. Les deux planètes de l’amour, Vénus et Mars, influenceront toutes les deux le secteur amour. À la fois sensuel et sentimental, vous déborderez de charme et aurez envie de badiner avec votre partenaire. Profitez de ces influx planétaires très positifs pour vous rapprocher davantage de l’être aimé. Célibataire, vous serez très sélectif, et vous aurez quelques difficultés à dénicher le partenaire idéal. Toutefois, une rencontre marquante devrait se produire.

Argent

Vous réaliserez ce jour des gains inattendus, mais devrez aussi faire des dépenses imprévues. Ne vous affligez pas pour autant. Dites-vous que, heureusement, vous avez pu vous en sortir. Gardez toujours le sourire afin de vous attirer plus de chance dans l’avenir.

Santé

Vous tiendrez une forme olympique grâce au soutien exceptionnel d’Uranus. Mais vous ne devrez pas vous endormir sur vos lauriers. Continuez à faire preuve de sagesse dans les domaines alimentaire et sexuel et à mener un rythme de vie décontracté.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous pourrez redresser une situation difficile. Ensuite, la voie sera libre, et rien ne vous empêchera de grimper rapidement les échelons de la hiérarchie.

Citation

La patrie de l’homme est là où il se trouve bien (proverbe arabe).

Famille/foyer

Jupiter et Saturne vous inciteront à vous montrer assez strict sur la discipline tout en cherchant à protéger vos enfants et à les aider à progresser. Ce climat de fond positif sera toutefois mis à mal par un aspect dysharmonique de Jupiter. Des questions d’argent, notamment, pourront perturber vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

Les astres influenceront favorablement les voyages ou les rapports avec des étrangers. Votre besoin d’évasion et d’horizons nouveaux pourra être comblé, et vous aurez droit à maintes satisfactions. Une croisière pourrait se faire dans des conditions très favorables aujourd’hui.

Nombre chance

893

Clin d’oeil

Ne prenez pas une attitude fataliste face aux événements.

TAUREAU

Amour

Vénus vous promet des joies dans la sphère conjugale. Les aspirations de votre coeur seront assouvies. Vous passerez sûrement la journée pleine de gaieté et d’entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse à l’être cher et de recevoir de lui d’exquises marques d’attachement. Les célibataires multiplieront à plaisir les aventures. Mais aucune d’elles ne semble susceptible de conduire au mariage, ce qui peut rassurer ceux qui sont hostiles à cette vénérable institution !

Argent

En matière d’argent, ne vous laissez pas tenter par des affaires qui font espérer de gros bénéfices mais qui offrent peu de garanties. Refusez catégoriquement de mettre des fonds dans les affaires sur lesquelles vous n’avez pas un droit de regard permanent.

Santé

Avec Pluton en bel aspect, vous devriez être dans une bonne forme. Attention tout de même au fait que Saturne fragilise la résistance au froid et peut provoquer des problèmes dentaires. Méfiez-vous également de Vénus : cette planète rend très gourmand et risque de décupler votre goût pour la « grande bouffe » et les bons crus. Gardez la mesure, sans quoi vous risqueriez de perturber votre bel équilibre.

Travail

Acceptera-t-on de vous rendre les services escomptés avec toute la gentillesse souhaitée ? Ne vous leurrez pas à ce sujet et gardez les pieds sur terre. On fera beaucoup pour vous si vous rémunérez les travaux réalisés.

Citation

Un sot ne s’admire jamais tant que lorsqu’il a fait quelque sottise (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous aurez du fil à retordre avec vos enfants, qu’ils soient petits ou grands. Ils revendiqueront leur indépendance, et vous aurez du mal à les guider. Mais s’ils se sentent compris, tout s’arrangera.

Vie sociale

Sachez tenir votre langue malgré l’incitation de Saturne à vous épancher. Pas de confidences intimes aux amis et relations, car très vite elles deviendraient le secret de polichinelle et vous vous en mordriez le doigt. « Dis ton secret à ton ami, et il te tiendra le pied sur la gorge » (proverbe espagnol).

Nombre chance

680

Clin d’oeil

Voyez les choses de plus loin et faites le tri entre l’essentiel et l’accessoire.

GEMEAUX

Amour

Comme le Soleil et Mercure influenceront votre secteur amour, c’est une bonne journée qui s’annonce pour votre vie conjugale. Vous serez passionné à souhait, et vous parviendrez à une harmonie véritable dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos espoirs amoureux auront de grandes chances de se réaliser cette fois. Les solitaires feront la rencontre de leur vie : une rencontre sérieuse, durable et romantique. Heureux les natifs qui se marieront aujourd’hui : on ne peut rêver de meilleurs auspices pour fonder un foyer harmonieux !

Argent

Attention à Jupiter : placée en ce moment dans le secteur argent, cette planète pourra vous jouer des tours. Jupiter a, en effet, tendance à nous rendre euphorique, parfois à tort. Si donc, vous avez l’impression de négocier une bonne affaire ou de découvrir le placement du siècle, prudence : ne vous lancez surtout pas à l’aveuglette. Vérifiez soigneusement tous les éléments en jeu pour être sûr de ne pas le regretter amèrement plus tard.

Santé

Vous ferez preuve d’un tonus fantastique. Si vous avez décidé de redécorer tout votre intérieur ou si vous souhaitez effectuer une démarche, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs.

Travail

Vous aurez dans votre manche un Mars en bel aspect. Il stimulera votre imagination. Mais vous devrez tout de même travailler ferme pour montrer aux autres ce dont vous êtes capable. Cultivez le calme.

Citation

Qui saurait courber l’hameçon à la mesure de la bouche du poisson ? (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Les relations avec vos proches seront toniques, mais parfois non dénuées d’une certaine agressivité. Essayez au moins de ne pas en rajouter en vous montrant cassant ou autoritaire là où seul le dialogue permettrait de trouver des solutions efficaces, notamment avec vos enfants. Si ceux-ci jouent les révoltés, essayez de les amadouer au lieu de les contrer.

Vie sociale

Cela vous amusera d’égratigner les autres, pas toujours gentiment. Attention ! Les personnes que vous attaquez aujourd’hui sont peut-être celles dont vous chercherez à concilier les grâces demain.

Nombre chance

662

Clin d’oeil

La routine vous pèse, l’ennui vous gagne ? Alors, essayez la nouveauté. Changer de trajet pour aller travailler, changer de look ou de décor… Pour égayer le moral, on n’a pas trouvé mieux !

CANCER

Amour

Avec pareil environnement planétaire, les célibataires nageront encore en plein brouillard. Rien ne se présentera pour les sortir de leur solitude. Il leur faudra donc prendre leur mal en patience et faire contre mauvaise fortune bon coeur. Si vous êtes déjà en ménage, vous vivrez une journée très euphorique, avec peut-être un dîner aux chandelles à la clé.

Argent

A la faveur du bel aspect de Saturne, vous pourrez effectuer d’intéressants placements à long terme. En revanche, ne vous avisez pas de vous lancer dans une entreprise financière qui comporte trop de risques.

Santé

Sous l’égide de Mars bien aspecté, vous prendrez des initiatives très raisonnables, ou vous suivrez les conseils avisés de personnes compétentes en matière de santé. Ainsi, vous vous assurerez d’une vitalité saine, stable, et énergique.

Travail

Des soucis professionnels viendront assombrir votre horizon ; des jalousies entre collègues se feront jour. Heureusement, vous pourrez vous fier à vos intuitions, qui vous aideront à découvrir les failles et à éviter les pièges. D’autre part, des projets de stage pourront être envisager avec le plus grand intérêt.

Citation

La femme la plus sotte peut mener un homme intelligent ; mais il faut qu’une femme soit bien adroite pour mener un imbécile (Rudyard Kipling).

Famille/foyer

Sous l’effet de Mars mal aspecté, vous vous imaginerez que ceux que vous aimez vous négligent. Rassurez-vous : il s’agira simplement d’une impression que ne corroborent nullement les faits réels.

Vie sociale

Quelqu’un aura-t-il laissé échapper une parole blessante à votre égard ? Considérez que ce n’était pas par méchanceté et ne lui en tenez pas rigueur. Un pardon vaut neuf bonnes actions, dit la sagesse orientale.

Nombre chance

233

Clin d’oeil

Tissez méticuleusement et patiemment votre toile d’araignée.

LION

Amour

La vie amoureuse des célibataires risque de rester en veilleuse pendant un certain temps. Il n’y aura là aucune fatalité, mais tout simplement la conséquence de votre bougeotte. Comment, en effet, pourrait-on s’intéresser sérieusement à vous alors que, même si vous vous décidez de vous arrêter un instant quelque part, vous êtes déjà préoccupé de vous retrouver ailleurs ? En couple, méfiez-vous d’une certaine tendance à imposer votre volonté à la personne qui partage votre vie. Suggérez, plutôt !

Argent

Vous bénéficierez de résultats financiers très appréciables, peut-être même exceptionnels. Vous pourrez alors profiter de cette embellie pour améliorer vos conditions de vie et renforcer votre position sociale.

Santé

Pluton formera aujourd’hui un aspect susceptible d’affecter votre santé. Vous ne risquez pas une alerte grave ; mais, en revanche, vous ne pourrez pas éviter les conséquences d’une mauvaise hygiène de vie. Les excès alimentaires, voire les excès d’alcool, se retourneront à coup sûr contre vous. Soyez raisonnable.

Travail

Sur le plan professionnel, ayez l’habileté de profiter d’un ensemble de circonstances favorables pour consolider votre position. Reprenez certains projets personnels que vous caressez depuis longtemps, car la journée, bien influencée par la Lune, se prêtera enfin à leur réalisation. Pas d’optimisme excessif cependant.

Citation

Il est facile de recruter mille soldats, mais il est difficile de trouver un général (proverbe chinois).

Famille/foyer

Mercure vous donnera assez de finesse psychologique pour régler certains problèmes familiaux pourtant très délicats. En plus, vous aurez l’art et la manière pour écouter et guider vos proches.

Vie sociale

La vie vous semblera plus que jamais un champ de lutte, et vous ne vous sentirez vivre pleinement que si vous vous battez pour ou contre quelque chose. Vous aimerez vous pousser au premier rang, dépasser les autres et vous dépasser vous-même, et cela produira chez vous une sorte de griserie. Mais si les circonstances vous sont contraires, ou si vous êtes obligé d’hésiter ou de reculer, vous en ressentirez une extraordinaire amertume.

Nombre chance

949

Clin d’oeil

Si vous avez le sentiment de naviguer dans le brouillard, détendez-vous, faites le vide dans votre esprit : vous trouverez rapidement la confiance en vous.

VIERGE

Amour

Si vous n’avez pas divorcé pendant les deux années qui viennent de passer, le plus dur est sans doute derrière vous. Vous n’aurez plus, dorénavant, qu’à reconstruire patiemment le bonheur et la complicité en couple. Célibataire, ce ne sera pas une journée très faste en ce qui concerne les affaires de coeur. Vous aurez un esprit plutôt anarchique dans ce domaine, ce qui ne favorisera pas un grand équilibre actuellement. Les amours ne seront pas durables, et vous devrez vous méfier des décisions prises aujourd’hui.

Argent

Vous envisagez de changer de résidence ? Une affaire immobilière intéressante devrait se présenter aujourd’hui. Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

Santé

Vous déborderez de vitalité. Tonique, vous échapperez aux maladies saisonnières grâce à vos défenses naturelles en hausse. Ce sera aussi lemoment favorable pour subir une petite intervention chirurgicale ou des soins dentaires délicats.

Travail

Vos occupations professionnelles seront bien protégées dans l’ensemble. Aussi, ne dramatisez pas l’une ou l’autre déception, et ne perdez surtout pas votre courage ni votre bonne humeur.

Citation

La louange est le commencement du blâme (proverbe japonais).

Famille/foyer

Vos relations avec vos enfants seront très bonnes. Ces derniers s’épanouiront et se sentiront en confiance avec vous. S’ils ont envie de pratiquer un sport ou un art, encouragez-les. Avec le reste de la famille, cette journée sera sans complication aucune.

Vie sociale

Secoué par les turbulences astrales, vous aurez l’impression d’être incompris de tout le monde, de ne pas parler le même langage que ceux qui vous entourent. Mais ce ne sera rien d’autre qu’une impression !

Nombre chance

208

Clin d’oeil

Prenez soin de ne pas vous aveugler au sujet de vos talents réels.

BALANCE

Amour

Cette ambiance planétaire sera favorable à la consolidation de la vie à deux. Au lieu de créer un climat passionnel et de chercher à établir des rapports de force avec votre conjoint ou partenaire, vous renforcerez vos liens de complicité avec lui. Célibataire, c’est dans le domaine amoureux qu’il vous faudra absolument garder les pieds sur terre et prendre un peu de recul. Ces démarches vous permettront de faire le point sur les événements passés et futurs afin de ne pas avoir à regretter tant votre attitude que vos décisions.

Argent

Excellente journée pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Grâce aux influx favorables de Pluton, vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative.

Santé

Des influences astrales conjuguées vous inciteront aujourd’hui à des excès alimentaires. Le grand problème que vous aurez à affronter sera de dominer votre appétit pantagruélique. Vous aurez un vigoureux coup de fourchette, une bonne descente, et qualité et quantité risquent d’aller de pair. Tâchez d’être plus gourmet que gourmand, en vous disant que « les gourmands font leur fosse avec leurs dents » (Henri Estienne).

Travail

Journée placée sous le signe de la réussite professionnelle totale. Efficace, combatif, vous parviendrez à vos fins. Mais, d’une façon générale, veillez à vous montrer plus diplomate, sinon des problèmes pourront surgir brusquement et casser votre bel élan. Il faudra aussi ménager votre organisme afin qu’il puisse assumer vos ambitions.

Citation

L’habit ne fait pas le moine (proverbe latin).

Famille/foyer

Malgré vos louables efforts, vous n’éviterez pas un peu de nervosité dans vos rapports avec la famille. Vous manquerez de patience avec vos enfants. Heureusement, tout cela ne sera pas bien sérieux.

Vie sociale

Pensez à fréquenter tous les milieux, pourvu qu’ils soient honorables. Possédant un magnétisme certain, vous vous y mettrez en valeur sans peine, et l’on se fera un plaisir de vous venir en aide quand et si c’est nécessaire.

Nombre chance

215

Clin d’oeil

Ce n’est qu’en sachant vous remettre en cause de temps à autre que vous pourrez avancer toujours dans la bonne direction.

SCORPION

Amour

L’impact bénéfique d’Uranus et de Neptune promet à nombre d’entre vous des amours de rêve. Si vous vivez seul, soignez votre look et sortez : il y aura de fortes chances pour qu’une rencontre importante vous fasse battre le coeur. Si vous êtes marié, Mars mal aspecté pourra provoquer quelques frictions. Ne laissez pas les disputes dégénérer.

Argent

Cet aspect de Pluton laisse présager une diminution de vos ressources ou une augmentation de vos dépenses. Dans les deux cas, cela signifie qu’il va falloir restreindre votre train de vie, ce qui vous contrariera. Les mieux organisés d’entre vous s’en sortiront en renégociant un étalement de leurs dettes. Ceux qui jusque-là préféraient ignorer le problème pourraient se voir rappeler à l’ordre par leur banquier.

Santé

Avec Uranus en cet aspect, vous serez branché sur haute tension. Présent sur tous les fronts à la fois, premier levé, dernier couché, vous épuiserez votre entourage. Seul bémol à ce rythme frénétique : une nervosité accrue, qui peut être source de petits accidents. A surveiller : une inflammation au niveau dentaire ou articulaire.

Travail

Mars, harmonieusement relié à votre Soleil natal, décuplera votre énergie et votre combativité. Aujourd’hui sera le moment de vous lancer dans des projets professionnels ambitieux, exigeant beaucoup de punch et d’audace.

Citation

N’est pas heureux qui ne veut l’être (Joubert).

Famille/foyer

Conseil de Jupiter : faites preuve de plus de sens des réalités dans vos rapports avec vos enfants, surtout si ceux-ci sont des adolescents. Essayez de comprendre leur point de vue et de leurs aspirations, car même si leurs idées sont opposées aux vôtres, il serait téméraire d’en conclure qu’ils ont forcément tort.

Vie sociale

Soyez prudent dans vos relations avec autrui et veillez à ne blesser personne. Cela vous permettra d’éviter certaines erreurs que vous n’avez que trop tendance à commettre, surtout dans une telle ambiance astrale.

Nombre chance

440

Clin d’oeil

Soyez tolérant : « Pour vivre, laissez vivre » (Baltasar Gracian).

SAGITTAIRE

Amour

Sans planètes malveillantes pour perturber le secteur, votre vie de couple devrait se dérouler comme un long fleuve tranquille, ou presque. Car Mercure ne sera pas là pour rien et il estime que rien ne vaut une petite querelle de temps en temps pour pimenter vos relations conjugales. Célibataire, vous allez sans doute être introduit auprès d’une personne qui fera immédiatement la conquête de votre coeur. Ceci pourrait faire votre bonheur présent et futur. De toutes façons, l’amour va se manifester à vue d’oeil aujourd’hui, et vous n’aurez pas à vous plaindre.

Argent

Le bien-être matériel, le confort, la satisfaction de vos goûts esthétiques seront au centre de vos préoccupations aujourd’hui. Vous aurez tendance à dépenser beaucoup d’argent pour satisfaire ces besoins. Vous risquez donc de déséquilibrer sérieusement votre budget, sauf si vous êtes du deuxième décan, auquel cas vous pourriez bénéficier de chances exceptionnelles par rencontres, trouvailles, concours de circonstances, cadeaux, dons, remises amiables, etc.

Santé

Calme plat dans les secteurs de votre thème liés à la santé, ce qui veut dire qu’aucun astre ne risque de vous valoir une maladie ou des difficultés particulières. Dopé par de nombreuses planètes, vous serez en bonne forme. C’est surtout Mars qui vous vaudra un tonus en hausse.

Travail

Côté travail, vous serez placé sous les influx conjugués des planètes Mars et Mercure. C’est dire que vous serez fortement tenté de mettre les bouchées doubles pour parvenir à vos fins et réaliser vos projets les plus chers. Seulement, vous aurez tendance à en faire un peu trop, ce qui, paradoxalement, nuira à votre efficacité. Tâchez donc de modérer votre ardeur et vous rappeler que « qui trop se hâte s’empêche » (proverbe français).

Citation

Décrire la jouissance qu’on a éprouvée, c’est la moitié de la jouissance (proverbe arabe).

Famille/foyer

Côté famille, les influences astrales semblent très favorables. Saturne vous incitera à assumer vos responsabilités, et l’on aura sans doute la surprise de vous voir organiser à la perfection la vie de vos enfants. Jupiter, de son côté, fera régner une ambiance très animée sous votre toit. Chacun s’exprimera, avec conviction, voire parfois avec virulence, mais finalement tout le monde finira par tomber d’accord.

Vie sociale

Vous êtes, de nature, diligent et consciencieux. Ces qualités vous vaudront ce jour les compliments de vos amis intimes. Mais ce ne sera pas une excuse pour avoir la grosse tête et encore moins pour critiquer les personnes de votre entourage. « La modestie ajoute au mérite, et fait pardonner la médiocrité » (La Rochefoucauld-Doudeauville).

Nombre chance

880

Clin d’oeil

Faites faire un bilan complet de votre état de santé.

CAPRICORNE

Amour

Cette journée ne sera pas des meilleures pour convoler en justes noces. Heureux fiancés, si vous en avez la patience, attendez encore quelques semaines, lorsque les influx seront plus favorables. Mais si vous voulez quand même y aller aujourd’hui, alors gare : « Mieux vaut être bien pendu que mal marié » (proverbe allemand). À bon entendeur, salut ! Les natifs vivant en couple, cependant, continueront à savourer le meilleur de la vie.

Argent

Le secteur argent sera soumis à des impacts déstabilisants. Votre équilibre budgétaire sera en effet menacé. Quelle que soit votre situation pécuniaire actuelle, mieux vaudrait éviter les dépenses superflues et remettre à plus tard toutes les décisions financières importantes, qu’il s’agisse d’achat ou de placement.

Santé

Débarrassé de Neptune mal aspecté, vous aurez droit à une excellente forme physique et morale, et pourrez profiter dès lors à cent pour cent du soutien de Mars, la planète de l’énergie. Bien positionné dans votre Ciel, cet astre vous vaudra un tonus exceptionnel.

Travail

Tâchez de régler les questions administratives ou matérielles, qui prennent du temps, et de vous débarrasser de certaines tâches routinières. Ainsi, vous serez après tout à fait libre pour profiter à fond de l’influence dynamisante de Jupiter. Alors, vous serez l’efficacité personnifiée.

Citation

Il faut apprendre de la vie à souffrir la vie (Chamfort).

Famille/foyer

Terni par l’influence de Saturne, le climat familial risque d’être morose, si ce n’est tendu. Le courant aura du mal à passer. C’est à peine si votre conjoint vous adressera la parole. Quant aux conseils que vous donnerez à vos enfants, ils ne seront guère écoutés. Par chance, la présence de Jupiter devrait minimiser l’ampleur des brouilles et favoriser les réconciliations.

Vie sociale

Mercure vous donnera un excellent atout pour grimper socialement sans avoir le vertige. Mais son action pourra aussi correspondre à un jugement erroné sur les gens et les choses qui fait que, malgré tous les éléments en votre possession pour assurer votre bien-être et peut-être même votre bonheur, vous n’en profitiez pas ou peu. Quel dommage !

Nombre chance

791

Clin d’oeil

N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre, au propre et au figuré.

VERSEAU

Amour

Risque de frictions avec votre partenaire ou conjoint. Vous trouverez inacceptable son comportement actuel envers vous. Vous auriez préféré qu’il se soit montré plus ouvert, plus prévenant, plus coopératif aussi. Vous aurez parfaitement raison de penser ainsi. Cependant, ne soyez pas trop exigeant, acceptez la situation avec bonne grâce. Bien sûr, vous pouvez chercher à améliorer les choses, mais faites preuve d’un tact extrême. Si vous êtes à la recherche de l’âme soeur, elle pourrait se présenter avant les douze coups de minuit !

Argent

Mercure en cet aspect devrait vous aider à améliorer vos revenus, ou du moins à équilibrer votre budget. Ce sera le moment ou jamais pour prendre rendez-vous avec votre banquier et voir avec lui comment vous pourriez mieux exploiter vos comptes. Si vous avez de l’argent à placer, faites confiance à votre flair : il vous permettra de trouver les bons plans.

Santé

Sous l’influence bénéfique de Vénus, vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Travail

Le travail sera bien influencé dans l’ensemble, et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. Cependant, c’est la patience qui vous fera défaut et vous voudrez brûler toutes les étapes. Est-ce bien raisonnable ? « C’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV), souvenez-vous-en !

Citation

Pourquoi s’en prendre à la flèche, quand le tireur est présent ? (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos êtres chers ne devraient poser aucun problème particulier. Seuls ceux qui sont brouillés depuis longtemps avec certains membres de leur famille pourraient voir resurgir des tensions ; peut-être serait-il temps de tenter une réconciliation.

Vie sociale

Psychologiquement, la planète Mercure vous orientera vers moins de matérialisme et vers plus d’idéalisme. De la sorte, vous serez nettement plus attentif à ce qui se passe autour de vous, aux grands courants qui agitent la société d’aujourd’hui. Délaissant pour un temps l’immédiat ou l’utilitaire, vous vous pencherez plus volontiers sur les grands problèmes de l’humanité et éprouverez peut-être l’envie d’apporter votre contribution à leur solution.

Nombre chance

779

Clin d’oeil

Ne suivez pas trop de pistes à la fois. Qui trop embrasse mal étreint !

POISSONS

Amour

Amours exaltantes en couple prévues au programme. Savourez à fond ces heures parfaites. Mais ne commettez pas l’erreur de parer votre bien-aimé de toutes les qualités qu’il n’a pas. Soyez plus réaliste. Célibataire, vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez ! De quoi rendre fous vos différents partenaires.

Argent

Votre bas de laine devrait s’arrondir sans que vous ayez de gros efforts à fournir. N’espérez pas faire subitement fortune : ce qui vous attend, c’est une situation financière confortable, en légère hausse par rapport aux semaines précédentes. Il est cependant possible que quelques natifs du premier décan voient leur niveau de vie augmenter considérablement.

Santé

D’un côté, vous bouillonnerez d’énergie, mais de l’autre vous ne saurez pas toujours comment l’utiliser de façon judicieuse. Aussi, vous aurez la désagréable impression de faire du surplace. Il sera temps de souffler un peu, de permettre à votre corps et à votre esprit de s’aérer. Si vous sortez d’une période de convalescence, n’essayez pas de brûler les étapes.

Travail

Les influx planétaires de la journée permettront à certains natifs d’avancer vite et d’aller plus loin. Cela vaudra pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans une administration ou qui font un travail de secrétariat. Ces influx favoriseront également ceux qui tentent d’entrer dans une administration internationale ou une entreprise en contact direct avec l’étranger. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais la femme sans honneur est comme la carie dans ses os (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Profitez-en pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe.

Vie sociale

Il faudra vous méfier de vos sautes d’humeur, qui produiront des effets néfastes sur votre entourage et vous empêcheront de vivre en bonne intelligence avec ses membres. Ne vous entêtez pas, et sachez reconnaître vos erreurs quand c’est nécessaire ; cela détendra l’atmosphère. Evitez aussi de faire montre de trop d’esprit de contradiction, car cela pourra créer des malentendus inutiles.

Nombre chance

119

Clin d’oeil

Si l’on vous couvre de louanges, méfiez-vous : il y a piège dessous !

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net