Éphéméride du jour ….., 11 Avril 1918 / Naissance de Marie-Thérèse Colimon-Hall, enseignante, féministe, poétesse, dramaturge et écrivaine haïtienne

11 Avril 1918 Naissance de Marie-Thérèse Colimon-Hall, enseignante, féministe, poétesse, dramaturge et écrivaine haïtienne

EDUCATION

École Normale d’Institutrices

Centre de Formation Pédagogique de France

CARRIÈRE:

Co-fondatrice du Centre de Formation en Éducation Préscolaire devenu plus tard l’École Normale de Jardinière d’Enfants.

Co-fondatrice du Collège Colimon Boisson.

Professeure de lettres au Collège Colimon Boisson.

Présidente de la Ligue Féminine d’Action Sociale.

– Collaboratrice au journal Le Nouvelliste, Haïti Journal et autres revues d’Haïti.

Membre du jury du Prix Littéraire Henri Deschamps dès sa création en 1975.

OEUVRES

Chants des sirènes.

Une autre histoire de Bouqui

Pièces de théâtre

Bernadette Soubirous

La fille de l’esclave.

Marie-Claire Heureuse

Le message des aïeules

Vision d’Anacaona

Romans

Fils de misère

Poésie

« Mon Pays »

« J’ai rêvé. Ce qui restera »

Mon cahier d’écriture.

PRIX ET HONNEURS:

.- Prix Littéraire Haïti-France, 1975.

Aujourd’hui, 11 Avril 2017

101ème jour de l’année, 15ème semaine de l’année

264jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la maladie de Parkinson

Cette maladie fut décrite pour la première fois par James Parkinson, (1755-1824), médecin Anglais, en 1817; il décrivit celle-ci sous le nom de « Paralysie agitante ».

Charcot (1825-1893), médecin Français à l’hôpital de la Salpêtrière, donna le nom définitif à cette maladie : « Maladie de Parkinson ».

Le 11 Avril, date anniversaire de la naissance de James Parkinson, est devenue, depuis 1997, la Journée Mondiale du Parkinson, mais suivant les pays, la date varie quelque peu. Ainsi en France en 2015, elle est célébrée le 09 avril.

L’EPDA (European Parkinson’s Disease Association : Association Européenne du Parkinson) a choisi comme emblème la tulipe, créée par les Néerlandais, de couleur rouge et blanche et baptisée « James Parkinson ».

Journée initialement Européenne, elle est devenue, en 1997, Journée Mondiale.

La maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une affection dégénérative, rare avant 45 ans, touchant 1,5 % de la population de plus de 65 ans, qui atteint autant les hommes que les femmes. La lésion fondamentale est la dégénérescence d’un certain type de neurones : les neurones dopaminergiques.

Ces neurones produisent de la dopamine, qui est une des substances neuro transmettrices du système nerveux. Elle intervient notamment au niveau de neurones responsables du contrôle des mouvements du corps. Il y a lors de la maladie de Parkinson un déficit en dopamine dans le cerveau et cela se manifeste par des troubles des mouvements.

Causes et facteurs de risque

La cause de la maladie de Parkinson est inconnue. De très rares cas sont héréditaires, et dans ce cas ce sont des maladies de Parkinson survenant chez des sujets très jeunes. De même aucun facteur de risque n’est connu avec certitude, notamment aucun facteur alimentaire ou infectieux n’a été reconnu.

Les signes de la maladie

Le début de la maladie est insidieux : réduction de l’activité, fatigabilité anormale, douleurs mal localisées, difficultés d’écriture, tremblement d’une main, raideur fluctuante, etc. Progressivement, les autres signes de la maladie vont apparaître. Ce sont principalement :

L’akinésie (« lenteur » des mouvements)

L’akinésie est définie par la rareté, la difficulté d’initiation, la lenteur du mouvement. Elle touche notamment la marche : le démarrage est difficile, parfois en piétinant sur place, puis avec de petits pas, les pieds « collés » au sol, les bras immobiles ne se balançant plus, le dos courbé en avant, le cou raide. Le démarrage est parfois paradoxalement facilité par la présence d’un obstacle devant le patient. Parfois, le blocage survient après le démarrage, le patient étant alors brutalement arrêté, tout-à-coup incapable d’avancer, les pieds collés au sol : c’est le phénomène d’enrayage cinétique. L’akinésie se remarque souvent précocement durant l’écriture, qui devient plus difficile et de taille réduite (on parle de micrographie). Le visage aussi est touché, avec des traits figés, peu expressifs, un regard fixe. La parole est rare, mal articulée, monotone. Tous les gestes sont rares et lents. L’akinésie est donc responsable d’une perte des mouvements automatiques, inconscients : le patient doit commander consciemment la plupart de ses mouvements, même ceux qui s’effectuent sans que l’on y pense en temps normal.

L’hypertonie (rigidité)

L’hypertonie est dite de type extrapyramidal. C’est une rigidité, une raideur des membres et de l’axe (le rachis), que l’on constate en mobilisant les articulations du patient, à qui l’on demande d’être le plus passif et le plus relâché possible. On observe alors une résistance involontaire à la mobilisation (par exemple la flexion-extension du poignet), résistance qui disparaît et réapparaît par à-coups successifs au cours du mouvement : c’est le phénomène dit de la roue dentée. Cette rigidité tend à fixer les membres dans la position qu’on leur impose.

Le tremblement

Le tremblement est fréquent. C’est un tremblement régulier, qui apparaît typiquement au repos, et disparaît lors des mouvements ; il est parfois présent lors du maintien d’une attitude (par exemple lorsque le patient maintient ses bras tendus devant lui). Il disparaît pendant le sommeil et augmente lors des émotions ou d’efforts de concentration comme le calcul mental. Au niveau des mains, il évoque un mouvement d’émiettement de pain entre les doigts. Il peut toucher le visage, avec un tremblement des lèvres ou du menton.

La diminution des réflexes de posture (troubles de l’équilibre), qui apparaît plus tardivement que les autres signes.

La diminution des réflexes de posture est responsable de troubles d’équilibre. Elle n’apparaît le plus souvent qu’après plusieurs années d’évolution. Elle est responsable de chutes typiquement en arrière, le patient perdant le réflexe de se « rattraper » s’il est déséquilibré.

D’autres troubles sont souvent associés lors de la maladie de Parkinson :

Des douleurs, souvent à type de crampes ou de fourmillements désagréables ;

Des troubles digestifs (constipation) ou urinaires (urgences mictionnelles) ;

Une hypotension orthostatique (baisse de la tension au moment où le patient se lève, responsable de vertiges voire de chutes) ;

Des troubles du sommeil (insomnie, somnolence) ;

Des sueurs, des bouffées de chaleur, une salivation excessive ;

Les troubles psychiques sont assez fréquents durant la maladie : souvent à type de dépression, d’anxiété, parfois d’irritabilité ou d’idées de persécution. L’affaiblissement intellectuel est rare, et il doit faire évoquer d’autres diagnostics (cf autres syndromes parkinsoniens). Des hallucinations visuelles surviennent parfois, mais quasiment toujours après de nombreuses années d’évolution ou sous certains traitements, sinon là encore il faut évoquer d’autres diagnostics.

NB : un des signes recherchés fréquemment par le médecin est le réflexe naso-palpébral inépuisable : c’est la fermeture réflexe des yeux lorsque l’on percute (doucement) la racine du nez. Normalement, cette fermeture réflexe ne se produit plus après quelques percussions, alors qu’elle se reproduit quasi-indéfiniment lors de la maladie de Parkinson. (Attention : ce signe est évocateur de maladie de Parkinson, mais ne signifie absolument pas avec certitude que c’est le cas, il peut même se rencontrer chez des personnes en parfaite santé)

Examens et analyses complémentaires

Les examens complémentaires sont normaux dans la maladie de Parkinson, et aucun n’est indispensable. Cependant, on pratique le plus souvent un scanner cérébral ou une IRM, pour rechercher d’autres maladies (cf diagnostics à éliminer) ; les autres examens sont parfois pratiqués, si tous les signes de l’examen clinique ou l’évolution ne sont pas absolument typiques de maladie de Parkinson : ponction lombaire, électro-encéphalogramme, examens sanguins. Un électrocardiogramme permet de rechercher des contre-indications à certains traitements antiparkinsoniens ; un bilan urodynamique est pratiqué s’il existe des troubles urinaires nets, afin de préciser le type de ces troubles et d’adapter au mieux leur traitement.

Evolution de la maladie

La maladie de Parkinson est une maladie chronique, que les traitements permettent de largement améliorer mais pas de guérir. Initialement, les troubles sont généralement discrets, ne nécessitant pas toujours de traitement. Le début du traitement s’accompagne quasiment toujours d’une grande amélioration voire d’une disparition des signes de la maladie. Cette période de grande efficacité des médicaments, qu’on appelle parfois « lune de miel », dure le plus souvent plusieurs années. Après cette période plus ou moins prolongée, l’efficacité du traitement est moindre ; il faut alors augmenter les posologies des médicaments, ce qui expose à des effets indésirables ; de plus les réponses aux traitements se modifient et apparaissent des fluctuations (les troubles s’accentuent puis diminuent voire disparaissent plusieurs fois dans la journée), des mouvements anormaux à type de dyskinésies (mouvements rapides incontrôlés de certaines parties du corps), de dystonies (raideurs de certaines parties du corps), des périodes de blocage du corps : c’est le stade des complications motrices. L’augmentation des doses, l’augmentation de la fréquence des prises médicamenteuses, l’association de plusieurs médicaments voire d’autres traitements sont alors nécessaires.

Ne pas confondre avec…

On distingue la maladie de Parkinson des autres syndromes parkinsoniens, qui ont par les mêmes manifestations mais pas la même cause ni la même évolution ; en particulier : la prise de neuroleptiques ou de certains autres médicaments ; les accidents vasculaires cérébraux (attaques cérébrales) répétés, dits « états lacunaires » ; d’autres maladies neurologiques dégénératives plus rares que la maladie de Parkinson (atrophies multi-systématisées, maladie des corps de Lewy diffus) ; l’hydrocéphalie (excès de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau) ; les troubles du métabolisme du cuivre, du fer; certaines intoxications au manganèse, au cobalt, au mercure, à l’oxyde de carbone ; les traumatismes crâniens répétés (syndrome des boxeurs) ; certaines tumeurs cérébrales (très rare).

Un site à visiter : www.franceparkinson.fr

http://www.journee-mondiale.com/185/journee-mondiale-de-la-maladie-de-parkinson.htm

UN FAIT A RETENIR

11 avril 1919 Création de l’Organisation internationale du travail

L’OIT fut créée lors de la Conférence de paix en avril 1919. Sa Constitution forme la partie XIII du Traité de Versailles.

Son organisation tripartite est spécifique en son genre puisqu’elle réunit dans les mêmes instances dirigeantes des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

La première conférence internationale de l’OIT eut lieu à Washington le 29 octobre 1919 : elle y a adopté les six premières conventions internationales du travail qui concernent la durée du travail dans l’industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l’âge minimum et le travail de nuit des enfants dans l’industrie.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Jovans Lorquet«Sezon lanmou»

Pour découvrir la musique de Jovans Lorquet«Sezon lanmou»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=hoFCH7MPNSI

Jovans vient tout juste de sortir son album SEZON lanmou avec 15 morceaux la plupart autour de l’amour.

Jovans Lorquet est le fils du chanteur évangélique haïtien Joël Lorquet.

Gradué à Magna Cum Laud à Barry University avec un baccalauréat en biologie, il aime jouer et chanter à l’église et faire de la musique love zouk durant ses temps libres.

Pétion-Ville/Léogâne/Jacmel/ Peredo- Jusqu’au 18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

———————————————————————————————————-Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Les Semaines culturelles haïtiennes en Europe

Dans le cadre du Programme Européen pour la Culture, les semaines culturelles haïtiennes se dérouleront en Italie à Milan, au Stecca 3.0, à Rennes du 11 au 15 avril et en Belgique à Bruxelles au mois de juin prochain pour clore le cycle des activités internationales de ce programme.

Dans chacune des trois villes européennes sélectionnées, une exposition artisanale, accompagnée d’un catalogue trilingue, sera présentée comportant des produits traditionnels ainsi que des pièces créées par les artisans haïtiens. Des artistes et artisans haïtiens se déplaceront pour rencontrer le public et les professionnels européens, comme le sculpteur Eddy Jean Remy qui sera présent à Milan, accompagné de Guesly Michel, étudiant certifié de la formation en gestion des organisations culturelles au Campus Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à Limonade. De son côté, Jean Jean Roosevelt retrouvera Dan Junior à Rennes.

FRANCE

Semaine culturelle à Rennes :

Jusqu’au 15 avril 2017 : Exposition d’artisanat haïtien

Exposition de photographies et de vidéos d’Andrea Ruffini

Espace Aimé Césaire (15 rue des frères Moine, Rennes)

13 avril 2017 à 6h00 p.m. : Conférence de Mathilde Périvier, Doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie (EHESS) sur « Les bandes à pieds : des institutions dans l’univers musical haïtien »

Amphithéâtre de la Maison internationale de Rennes (7, quai Chateaubriand, Rennes)

14 avril 2017 à 11h00 p.m.

Concert de musique avec Jean Jean Roosevelt et Dan Junior

Discothèque Le Mango (25 Rue du Noyer, Rennes)

Le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM) de Rennes, finalisera la programmation par des activités de leur choix : défilé de mode ou encore démonstration culinaire.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

11 avril 1755 Naissance de James Parkinson, médecin anglais

Entre 1799 et 1807, Parkinson a publié de nombreux petits travaux médicaux dont une recherche sur la goutte en 1895 et un rapport sur un appendice gangreneux avec péritonite en 1812. En 1799 un travail appelé » Avertissements Médicaux » a aussi été publié. C’était le premier d’une série de travaux médicaux populaires par lesquels Parkinson visait l’amélioration de la santé générale et du bien-être de la population. Il est aussi à l’origine de l’amélioration des conditions de vie des aliénés dans les hôpitaux psychiatriques. Mais le plus important de Parkinson fut « Un Essai sur la Paralysie Tremblante » en 1817. Dans ce court essai, Parkinson a montré que les symptômes de cette maladie (maladie à laquelle on a donné son nom) constituaient une entité clinique. Il est mort le 21 décembre 1824 à Londres.

11 avril 1807 Élection d’Ezekiel Hart, premier homme politique de confession juive à être élu au Québec (le Bas-Canada à l’époque), dans la circonscription de Trois-Rivières. La session de l’Assemblée touchant presque à sa fin, Hart devra attendre janvier 1808 pour être assermenté. Il s’abstiendra de prêter serment selon la tradition chrétienne, ce qui entraînera son exclusion de l’Assemblée.

11 avril 1900 La marine américaine acquiert son premier sous-marin

La marine américaine acquiert son premier sous-marin. Construit par un immigrant irlandais, John P. Holland, le sous-marin Holland’s No. 6 mesure 53 pieds (16m) et est propulsé par un moteur de 45 h.p. à gazoline lorsqu’il est en surface et se meut par l’électricité lorsqu’il est en plongée. Les États-Unis ont payé 150 000 $pour l’acquérir.

C’est une aubaine car le coût de construction fut plus du double.

11 avril 1908 Naissance d’Ibuka Masaru, industriel japonais. Il est le cofondateur de la société actuellement connue sous le nom de Sony.

Il est diplômé de l’Université Waseda en 1933. Son surnom était « inventeur génial ». Il crée la corporation d’ingénérie en télécommunications de Tokyo avec Akio Morita en 1946. Cette société prendra le nom de Sony en 1958. Il quitte la société en 1976 et décède le 19 décembre 1997 à Tokyo.

On lui doit un livre intitulé (dans sa traduction anglaise) Kindergarten is Too Late (1971), ouvrage dans lequel il affirme que la période de neuf mois à trois ans est, chez l’humain, le moment d’apprentissage le plus important.

