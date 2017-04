Dr Thierry Momplaisir médecin-cardiologue, récipiendaire d’un prestigieux « Award » aux États-Unis

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Le prestigieux « Healing Spirit Award » a été décerné, le 25 mars 2017, au Dr Thierry Momplaisir et à son collègue, le Dr Troy L. Randle par le Lourdes Health System, l’un des principaux fournisseurs de soins de santé dans le New Jersey, pour leur programme « Access to care » développé au profit des minorités pauvres qui vise à les éduquer et les prémunir contre les risques de crise cardiaque.

« Ce prix est une reconnaissance de notre travail dans la communauté […] Il montre que l’hôpital réalise l’importance de notre travail qui vise d’abord la prévention », a déclaré le Dr Momplaisir, joint par téléphone par la rédaction de Le Nouvelliste. « Ce prix représente beaucoup pour moi », renchérit le médecin qui est né en Haïti et qui a ensuite émigré en 1986 aux Etats-Unis où il a effectué l’essentiel de ses études. Cardiologue interventionnel, Thierry Momplaisir est un véritable apôtre de la prévention des maladies cardiovasculaires.

« Ce qui est le plus important pour moi – au-delà du traitement– c’est l’éducation du patient », confie le médecin qui, dans le cadre de ce programme, n’a pas hésité à consacrer son temps libre – ses samedis – pour aller faire de la sensibilisation dans les « barber shop » et dans les églises dans la communauté pauvre de Camden dans le New Jersey. À chaque fois qu’une personne est victime d’une crise cardiaque, on fait appel au Dr Momplaisir qui, selon ses dires, dans 90% des cas, arrive à sauver le patient sans l’opérer. En tant que cardiologue interventionnel, une branche que très peu de Noirs pratiquent actuellement aux États-Unis, pour ne pas dire qu’il est le seul médecin haïtien à détenir cette spécialisation-

Thierry Momplaisir a constaté que les minorités aux Etats-Unis sont les plus exposées aux crises cardiaques. Et pour cause, elles n’ont pas accès à des médecins et ne disposent pratiquement pas d’informations pertinentes sur les crises cardiaques. Une réalité qui a poussé le cardiologue, muni d’une subvention et avec l’appui de l’Institut cardiovasculaire de Lourdes – reconnu à l’échelle nationale pour l’excellence dans les soins cardiaques, à éduquer ces minorités et à leur permettre d’avoir accès à un médecin avant qu’elles ne soient victimes d’une crise cardiaque pour cause de tabagisme, de cholestérol et de tension artérielle.

« Souvent, une crise cardiaque peut être évitée avec de l’exercice, la prise de médicaments, le contrôle de tension, une alimentation saine […] », explique Thierry Momplaisir, qui, dans un premier temps, a monté le programme « Close The Gap » pour lequel il a reçu le prix « Healing Spirit Award ». Etudiant, Momplaisir confie avoir toujours été fasciné par le cœur. C’est l’organe, selon lui, le plus intéressant de la médecine. Pour ce quadragénaire, marié et père de deux filles, Francesca et Natalia, recevoir ce prix, le plus prestigieux ………...lire la suite sur lenouvelliste.com