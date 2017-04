Éphéméride du jour ….., 10 avril 1923 / Naissance de Roger Gaillard, Professeur, Journaliste, Ecrivain haïtien

10 avril 1923 Naissance de Roger Gaillard, Professeur, Journaliste, Ecrivain haïtien

CARRIÈRE

Membre-fondateur du Parti démocratique populaire en 1954.

Membre de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l’UNESCO (1976).

Président du jury du Prix littéraire Henri Deschamps dès 1975.

Critique littéraire et chroniqueur au journal gouvernemental Le Nouveau Monde et aux quotidiens Le Soir, Le Matin, Le Nouvelliste.

Professeur de belles lettres et de philosophie.

Recteur de l’Université d’Etat d’Haïti (2 avril 1986- 14 mai 1987).

ŒUVRE:

.- Les cent-jours de Rosalvo Bobo; ou, Une mise à mort politique. Port-au-Prince : Presses nationales, 1973.

Les blancs débarquent. Port-au-Prince, Haïti : R. Gaillard, 1981-

.- Charades haïtiennes; renfermant les libres propos de M. l’abbé Jérôme Coignard. Port-au-Prince : Éditions de l’An 2000, 1972.

Le cacoïsme bourgeois contre Salnave, 1867-1870 : inclus le récit commenté de Ducis Viard : La dernière étape by Roger Gaillard; Ducis Viard; Gusti-Klara Gaillard-Pourchet.

Cette Amérique où nous vivons. Port-au-Prince : Imprimerie « Oedipe, » 1967.

Charlemagne Péralte le caco : 1918-1919. Port-au-Prince : R. Gaillard, 1982.

La déroute de l’intelligence : (mai – juillet 1902). Port-au-Prince : Impr. Le Natal, 1992.

La destinée de Carl Brouard; essai accompagné de documents photographiques.. Port-au-Prince : H. Deschamps, [1966].

L’état vassal (1896-1902). Port-au-Prince, Haïti : R. Gaillard, 1988.

Etzer Vilaire, témoin de nos malheurs. Port-au-Prince : Presses nationales, 1972.

Le grand fauve (1902-1908). Port-au-Prince : Impr. Le Natal, 1995.

La guérilla de Batraville : 1919-1934. Port-au-Prince : Impr. Le Natal, [1983].

La guerre civile, une option dramatique : (15 juillet – 31 décembre 1902). Port-au-Prince : Imprimerie Le Natal, 1993.

Hinche mise en croix. Port-au-Prince : s.n., 1982.

Une modernisation manquée. Port-au-Prince : Imprimerie Le Natal, 1984.

Premier écrasement du cacoisme. [S.l. : s.n.], 1981.

La république autoritaire. Port-au-Prince : R. Gaillard, 1981.

L’univers romanesque de Jacques Roumain (essai). Port-au-Prince : Editions H. Deschamps [1965.

Aujourd’hui, 10 Avril 2017

99ème jour de l’année, 15ème semaine de l’année

263jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

10 Avril 1912 Départ du Titanic

Le plus gros paquebot du monde entreprend son premier voyage vers New York. Orgueil de la White Star, le Titanic déplace 68 000 tonnes et peut transporter 3 000 passagers et 860 membres d’équipage.

Il était d’un modernisme et d’une sûreté à toute épreuve.

Il se démarque non seulement par son envergure exceptionnelle et ses équipements luxueux, mais aussi par ses nombreuses innovations techniques. Mesurant plus de 270 m de long et sa double coque, ce « palace de la mer », est insubmersible.

HAITI

10 Avril

1922 Election de Louis Borno à la présidence par le Conseil d’état

Deuxième président sous l’occupation américaine, Louis Borno qui aura été investi le 15 mai de la même année est décrit par les historiens comme l’homme de confiance des Américains et un collaborateur zélé. Il sera réélu en 1926 pour un autre mandat de quatre ans.

10 Avril

2012 Ratification par le Sénat de la République de Laurent Lamothe, alors premier ministre désigné

Jusque-là ministre des affaires étrangères (gouvernement Martelly-Conille), il fut désigné par le président, dont il est un proche, le 1er mars pour succéder à Garry Conille. Les Sénateurs l’ont ratifié par 23 voix pour, trois contre et une abstention.

La Pensée du Jour

«Celui qui regarde au-dessus de soi a mal au cou.»

Proverbe Arabe

PRENOM DU JOUR

Saint-Fulbert mais aussi Grégoire, Greg, Térence…

Né en 960, mort en 1029, Fulbert fut évêque de Chartres. Il entreprit la construction de la cathédrale actuelle et eut une influence considérable dans les domaines culturel et religieux. Les Fulbert sont volontaires et sérieux. Leur couleur : le jaune. Leurs chiffres : le 6 et le 8.

Aujourd’hui

Lundi 10 Avril 2017 Premier Quartier

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Tabou Combo «Bon anniversaire»

Pour découvrir la musique de Tabou Combo «Bon anniversaire»

https://www.youtube.com/watch?v=dViWzKZZReI

https://www.youtube.com/watch?v=dViWzKZZReI

Pétion-Ville/Léogâne/Jacmel/ Peredo- Jusqu’au 18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

———————————————————————————————————-Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Les Semaines culturelles haïtiennes en Europe

Dans le cadre du Programme Européen pour la Culture, les semaines culturelles haïtiennes se dérouleront en Italie à Milan, au Stecca 3.0, à Rennes du 11 au 15 avril et en Belgique à Bruxelles au mois de juin prochain pour clore le cycle des activités internationales de ce programme.

Dans chacune des trois villes européennes sélectionnées, une exposition artisanale, accompagnée d’un catalogue trilingue, sera présentée comportant des produits traditionnels ainsi que des pièces créées par les artisans haïtiens. Des artistes et artisans haïtiens se déplaceront pour rencontrer le public et les professionnels européens, comme le sculpteur Eddy Jean Remy qui sera présent à Milan, accompagné de Guesly Michel, étudiant certifié de la formation en gestion des organisations culturelles au Campus Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à Limonade. De son côté, Jean Jean Roosevelt retrouvera Dan Junior à Rennes.

FRANCE

Semaine culturelle à Rennes :

Du 11 au 15 avril 2017 : Exposition d’artisanat haïtien

Exposition de photographies et de vidéos d’Andrea Ruffini

Espace Aimé Césaire (15 rue des frères Moine, Rennes)

13 avril 2017 à 6h00 p.m. : Conférence de Mathilde Périvier, Doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie (EHESS) sur « Les bandes à pieds : des institutions dans l’univers musical haïtien »

Amphithéâtre de la Maison internationale de Rennes (7, quai Chateaubriand, Rennes)

14 avril 2017 à 11h00 p.m.

Concert de musique avec Jean Jean Roosevelt et Dan Junior

Discothèque Le Mango (25 Rue du Noyer, Rennes)

Le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM) de Rennes, finalisera la programmation par des activités de leur choix : défilé de mode ou encore démonstration culinaire.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

10 avril 757 L’usage des orgues dans les églises commence à Compiègne

Sur la demande, dit-on, de Pépin le Bref, l’empereur Constantin envoya en France, en 757, par l’intermédiaire d’une ambassade, un orgue à soufflet qui fut placé à Compiègne.

Les origines de l’orgue sont lointaines. L’antiquité gréco-romaine a possédé des instruments à soufflets dès le Ve siècle avant J.-C. L’orgue hydraulique construit par Ctésibios d’Alexandrie, sous le règne de Ptolémée VII (170-118 av. J.-C.) et décrit assez obscurément par son disciple Héron, est le premier de son espèce.

10 avril 1827 Naissance de Lewis « Lew » Wallace, avocat, juriste, diplomate, général de l’Armée de l’Union lors de la Guerre de Sécession, gouverneur du Nouveau-Mexique de 1878 à 1881. En 1881, il fut même nommé ambassadeur en Turquie.

Il s’opposa au fameux bandit Billy the Kid dont il mit la tête à prix.

Passionné de littérature, il fut également écrivain. En effet, il est célèbre pour son roman historique Ben-Hur, publié en 1880.

Le 15 février 1905, il meurt à Crawfordsville (Indiana) à l’âge de 77 ans.

10 avril 1829Naissance de William Booth, Réformateur britannique, né à Nottingham

Fondateur (5 juillet 1865) et général de l’Armée du salut

L’enfance de William Booth est courte: il est placé dès 13 ans chez un prêteur sur gages et prend conscience de la misère qui accompagne la Révolution industrielle dans l’Angleterre de l’époque. Baptisé dans la confession anglicane, il se convertit au méthodisme à 16 ans après sa rencontre avec un évangéliste américain. Ses premières prédications commencent dès ses 17 ans. En 1865, il fonde « l’Association Chrétienne pour le Réveil ». C’est cette organisation qui va évoluer, ouvrir de nouveaux postes au Royaume-Uni et devenir, en 1878, l’Armée du Salut. Il décède le 20 août 1912.

10 avril 1847 Naissance de Joseph Pulitzer, Éditeur hongrois naturalisé américain

Juif d’origine hongroise, émigré en 1864, Joseph Pulitzer fournit l’exemple type d’une success-story à l’américaine : parti de rien, entré dans le journalisme par opportunité, il montre une ténacité et une ambition peu communes, se fait rapidement un nom et rachète en 1878 un journal sur le déclin. Celui-ci devenu, après le rachat d’un second titre, le Saint Louis Post-Dispatch, s’impose en peu d’années comme un des quotidiens les plus prospères de Saint Louis, capitale de l’État du Missouri. De passage dans la capitale fédérale pour se rendre en Europe, Pulitzer rachète un journal new-yorkais et renonce à son voyage.

Le « World » est né. Ce jounal prend le parti du peuple, et comme tel dénonce les scandales, les abus, la corruption, fait campagne pour des causes nobles ou plus terre à terre, et surtout n’hésite pas à désigner ses candidats aux mandats électifs, y compris à la magistrature suprême. Le World atteint plus tard des tirages jusqu’alors inimaginables, dépassant volontiers les 600 000 exemplaires.

En 1904, il crée le prix Pulitzer, un très prestigieux prix littéraire, attribué annuellement depuis 1917 (récompensant des œuvres dans les domaines du journalisme, de la littérature et de la musique classique, parmi des personnalités uniquement américaines).

Il est décédé le 29 octobre 1911 à Charleston, Caroline du Sud)

Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pulitzer ».

10 avril 1849 Walter Hunt obtient un brevet d’invention pour son épingle de sûreté

L’américain Walter Hunt, ayant un besoin urgent d’argent, invente en une heure l’épingle de sûreté et vend son invention pour 400$.

Une épingle de sûreté avait été inventée en Angleterre avant le dépôt de cette invention. Un autre brevet a été déposé par Charles Rowley le 12 octobre de la même année.

10 avril 1866 Fondation de la SPCA aux États-Unis

Société américaine de prévention contre la cruauté aux animaux.

(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – ASPCA)

Fondée à Montréal en 1869 par un groupe de citoyens très en vue, la Société Canadienne pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux (CSPCA) fut la première société humanitaire au Canada. Nous ignorons qui a favorisé sa formation. Bien qu’elle détienne une charte provinciale québécoise, l’objectif premier de la Société était de « prévenir efficacement la cruauté envers les animaux à travers le Canada ». Le premier souci de la CSPCA a été d’améliorer le traitement des chevaux de labeur. La surcharge, la famine, les plaies dues aux harnais et les autres blessures infligées à ces animaux représentaient alors les cas de cruauté les plus communs.

10 avril 1911 Décès de Samuel Loyd, compositeur américain de casse-tête numériques et logiques.

Loyd est sans nul doute un des grands noms qui illustra les récréations mathématiques à la fin du IXXe siècle.

Le taquin est un jeu solitaire en forme de damier créé vers 1870 par l’Américain Sam Loyd. Il est composé de 15 petits carreaux numérotés de 1 à 15 qui glissent dans un cadre prévu pour 16.

Loyd est le créateur de milliers de puzzles magnifiques; ils paraissaient sur une période de 50 ans dans de nombreux journaux et périodiques. Après sa mort le 10 avril 1911, son fils composa une anthologie étendue, « The Cyclopedia of Puzzles ».

10 avril 1912 Départ du Titanic

Le plus gros paquebot du monde quitte Southampton pour entreprendre son premier voyage vers New York. Orgueil de la White Star, le Titanic déplace 68 000 tonnes et peut transporter 3 000 passagers et 860 membres d’équipage.

Il était d’un modernisme et d’une sûreté à toute épreuve.

Il se démarque non seulement par son envergure exceptionnelle et ses équipements luxueux, mais aussi par ses nombreuses innovations techniques. Mesurant plus de 270 m de long et sa double coque, ce « palace de la mer », est insubmersible.

À 12h00, trois coups de sifflets retentissent et l’ordre est donné de larguer les aussières. Les remorqueurs entrent en action et placent le Titanic en aval de la rivière Test. Les ponts se garnissent de guirlandes de passagers accoudés aux bastingages pour admirer la manoeuvre du Titanic.

La masse d’eau déplacée par les énormes hélices du Titanic fit tanguer le New York, le pont principal de ce dernier était bondé de spectateurs venus pour voir le départ du Titanic de la White Star. Le mouvement causa une telle tension que les amarres se rompirent dans un grand fracas.

À18h35, le Titanic arrive à Cherbourg (France), alors que la lumière du jour commence à décliner et mouille dans la rade en attendant les deux transbordeurs Nomadic et Traffic. On transfère les sacs postaux, 15 passagers débarquent, et l’on décharge un peu de fret. Pendant ce temps, 142 passagers de 1ère classe, 30 passagers de 2è classe, et 102 passagers de 3è classe embarquent.

10 avril 1919 Assassinat de Zapata

Le révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata est victime d’un piège tendu par les hommes du dictateur Carranza près de la ville de Cuernavaca. Surnommé « l’Attila du Sud », Zapata avait combattu les propriétaires terriens créoles dans le Sud du pays, pendant que l’insurrection au Nord était conduite par son ami Pancho Villa. En élaborant en 1911 le « Plan de Ayala », qui réclame la restitution des terres aux paysans indiens, Zapata est le premier Mexicain à défendre une réforme agraire.

1932 Naissance d’Omar Sharif, acteur de cinéma égyptien d’origine libanaise

Il va étudier le métier d’acteur à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art de Londres.

Il débute dans Le démon du désert, pour lequel l’acteur prend le nom de « Omar El Sharif ». Deux ans plus tard, Youssef Chahine le fait jouer dans Les Eaux noires.

En Égypte, Omar El Sharif devient une grande star du cinéma en tenant la vedette de 26 films égyptiens.

En 1962, il joue le rôle du prince du désert Ali Ibn Kharish dans son premier film occidental et international, Lawrence d’Arabie aux côtés de Peter O’Toole, film pour lequel il prend le nom de « Omar Sharif ». Ce rôle lui vaut une célébrité mondiale immédiate, ainsi qu’un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle 1963 et une nomination pour l’Oscar du Meilleur Second Rôle 1963. Ce film marque le début de sa carrière d’acteur international et lui vaut une place dans la légende du cinéma mondial.

En 1965, il récidive avec un triomphe mondial dans Le Docteur Jivago, une autre réalisation de David Lean, pour lequel il obtient cette fois le Golden Globe Award du Meilleur Acteur en 1965, pour son rôle du poète médecin russe Youri Jivago.

Omar Sharif joue alors dans plus de 60 films américains et français, entre autres avec des personnalités comme Anthony Quinn, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Barbra Streisand, Henri Verneuil.

Il est mort le 10 juillet 2015.

10 avril 1938 Décès de « King » Oliver, cornettiste américain de jazz, fondateur et chef d’orchestre du Creole Jazz Band.

À La Nouvelle-Orléans, Oliver apprend tout d’abord le trombone puis vers 1908, il se tourne vers le cornet. De 1908 à 1917 il fait partie de divers orchestres comme l’Olympia, l’Onward, le Magnolia, le Eagle, l’Original Superior Orchestra et celui d’Edward « Kid » Ory qui lui donne son surnom de « King ».

En 1922, il crée son Creole Jazz Band. En août de la même année, Oliver qui l’a fait venir de La Nouvelle-Orléans, ajoute à cet ensemble, un jeune cornettiste qui fera beaucoup parler de lui : Louis Armstrong. Cet ensemble deviendra vite la coqueluche des amateurs de musique hot de Chicago. Le Creole Jazz Band gravera 37 enregistrements (41 en fait mais quatre ont été perdus) qui sont, aujourd’hui, considérés comme étant essentiels à quiconque s’intéresse un tant soit peu au jazz et plus particulièrement au jazz dit de La Nouvelle-Orléans.

Ne buvant pas, ni ne fumant, Oliver adorait cependant manger et manger surtout des friandises. À partir de la fin des années 20, sa santé commença à se détériorer mais ce fut surtout du côté des dents qu’il eut de plus en plus de problèmes et sans une bonne dentition, on sait ce qui arrive à un cornettiste. Vers le milieu des années 30, incapable de jouer, il ouvrit un petit commerce de fruits et légumes et finit ses jours concierge dans une salle de billard à Savannah.

10 avril 1953 Premier film couleur en trois dimensions

Première au théâtre Paramount de New York du premier film couleur en trois dimensions, The House of Wax; les spectateurs doivent porter des lunettes spéciales pour le visionner.

10 avril 1954 Mort d’Auguste Lumière

Inventeur du cinématographe avec son frère Louis en 1895

Auguste,né le 19 octobre 1862, indissociable de son frère Louis, est également à l’origine des premières actualités filmées et des premiers documentaires. Ils envoient des opérateurs dans le monde entier afin de rapporter des « vues animées ». Inventifs, les frères Lumière touchent à tous les domaines : la chimie, l’électricité, l’acoustique, l’automobile, la pharmacie…

À 60 ans, Auguste décide de se consacrer à ses « recherches médicales ». Avec son frère Louis, il n’a pas seulement été un inventeur, un pionnier du cinématographe, mais encore un excellent gestionnaire dans le domaine de l’industrie photographique.

