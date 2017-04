Haïti – Économie : Effondrement des recettes pétrolières de l’État

Source SL/ HaïtiLibre

Les recettes pétrolières du gouvernement, qui représentaient antérieurement près de 16% des recettes du Trésor Public, se sont effondrées ces derniers mois. En février 2017 elles étaient de près de 29 millions de Gourdes contre 963 millions de Gdes en février 2016 et de près de 23 millions de Gdes en mars 2017 contre un peu plus de 850 millions en mars 2016.

En cause : le non ajustement des prix du carburant à la pompe alors que le prix du pétrole s’est apprécié ces derniers mois et qu’il faut près de 70 gourdes pour payer chaque dollars américain et enfin le maintien par le Gouvernement d’une subvention sur chaque gallon de gazoline, de diesel et de kérosène, d’un montant variant entre 55 à 75 gourdes. Conséquence, le déficit ne cesse de se creuser pour l’État haïtien, qui s’élève déjà pour les 6 premiers mois de l’exercice financier en cours à 5.2 milliards de gourdes (octobre 2016 a mars 2017).

