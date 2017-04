Haïti-Collectivités territoriales : Un séminaire de deux jours sur la reddition de comptes pour des mairesses

P-au-P, 6 avril 2017 [AlterPresse] — Un séminaire de deux jours a débuté le jeudi 6 avril 2017, sur la reddition de comptes, au profit de douze mairesses et de leurs directeurs généraux, issus de 8 départements géographiques du pays, observe l’agence en ligne AlterPresse.

Ce séminaire qui prend fin le vendredi 7 avril, vise à leur donner de « très bons outils et instruments » en la matière, fait valoir la directrice de programme au sein de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (Idea International), Marie Laurence Jocelyn Lassègue, ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes.

Cette activité, qui ouvre la porte vers un partenariat qui pourrait toucher des champs biens précis, traduit l’engagement de l’Institut à contribuer à la consolidation de la démocratie, ajoute-t-elle.

« Nous encourageons le principe de gouvernance et de reddition de comptes parce que………..lire la suite sur alterpresse.org