Les titres de l’actualité du vendredi 7 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Ce Vendredi 7 Avril ramène le 214eme anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Le président Jovenel Moise a effectué, pour l’occasion, une offrande florale devant le buste du précurseur de l’Indépendance, au Musée du Panthéon National. Il était accompagné notamment de la première dame, du premier ministre et des présidents des deux branches du parlement.

Une conférence-débat a été également organisée au musée qui célébrait son 34eme anniversaire autour du thème : « MUPANAH, Gardien de la Mémoire nationale ».

4,5 millions de personnes vivent actuellement dans l’insécurité alimentaire contre 3,6 millions avant le passage de l’Ouragan Matthew, selon le responsable de la Coordination de la sécurité alimentaire. 8 cent mille sont dans une situation d’urgence, selon l’Agronome Armel Cazeau.

Un violent incendie a ravagé, ce vendredi, un entrepôt à Thor 65 dans la commune de Carrefour, selon le Maire principal. Jude Edouard Pierre qui a fait état de l’explosion de deux tankers affirme que l’origine du sinistre demeure pour le moment inconnue. Et grâce à l’aide notamment des sapeurs-pompiers, des membres de la population et de l’Exécutif, il a dit être parvenu à circonscrire le feu.

12 Députés réclament une enquête parlementaire sur le dossier de blanchiment d’argent impliquant le président Jovenel Moise. Ils ont adressé, en ce sens, ce vendredi, une correspondance au président de la chambre basse Cholzer Chancy pour lui demander de mettre en place la commission d’enquête. Parmi les signataires figurent : Jean Robert Bossé, Jean Marcel Lumérant et Sinal Bertrand.

Une réunion de travail a eu lieu, ce vendredi, au sénat, entre les membres de la commission des Travaux publics transports et communication, le ministre des TPTC et le DG du CONATEL autour des opérations de la NATCOM. Le président de la commission, Hervé Fourcand a déploré le fait par la compagnie de n’avoir jamais versé de dividendes à l’Etat haïtien. La NATCOM serait également impliqué dans le « By Passing », selon le parlementaire.

Installation, ce vendredi, d’un nouveau directeur général au ministère de l’Education Nationale. Il s’agit de Meniol Jeune qui remplace à ce poste Louis Marie Cador dont des photos complètement nues sont devenues virales depuis une semaine sur les réseaux sociaux.

Célébration, ce vendredi, de la journée mondiale de la santé autour du thème : « Dépression, parlons-en ». En Haiti, 9% de femmes et 1% d’homme sont atteints de symptômes liés à la dépression, selon la ministre de la santé publique, Greta Roy Clément qui a décoré, pour l’occasion, l’ex-DG du MSPP, Docteur Gabriel Timothée pour les services rendus à la population en matière de santé.