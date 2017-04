Éphéméride du jour ….., 7 avril 1803 / Décès de Toussaint Louverture, le plus grand dirigeant de la Révolution haïtienne

7 avril 1803 Décès de Toussaint Louverture, le plus grand dirigeant de la Révolution haïtienne

Il est reconnu pour avoir été le premier leader Noir à avoir vaincu les forces d’un empire colonial européen dans son propre pays. Né esclave, s’étant démarqué en armes et ayant mené une lutte victorieuse pour la libération des esclaves haïtiens, il est devenu une figure historique d’importance dans le mouvement d’émancipation des Noirs en Amérique.

Son grand-père, Gaou-Guinou, serait un Africain né au Dahomey (actuel Bénin), issu d’une famille royale d’Allada. Déporté à Saint-Domingue, son père Hippolyte Gaou fut vendu comme esclave au gérant de l’habitation du Comte de Bréda, dans la province du Nord, près du Cap-Français. C’est dans la plantation de ce domaine que naquit Toussaint, prenant alors le nom de son propriétaire, Bréda, comme le voulait l’usage. Son maître, M. Baillon de Libertat, était relativement humain. Il encouragea Toussaint à apprendre à lire et à écrire et en fit son cocher et le commandeur (c’est-à-dire le contremaître) de l’habitation.

Toussaint, malgré une petite taille et une laideur qui lui valait le surnom de Fatras-Bâton, gagna une réputation d’excellent cavalier et de docteur feuille, maîtrisant la médecine par les plantes. Il épousa une femme libre du prénom de Suzanne dont il eut deux fils : Isaac et Saint-Jean. Il adopta aussi un premier fils de Suzanne, le métis, Placide, et eut une nombreuse descendance illégitime. Il fut affranchi en 1776, à l’âge de 33 ans. Selon les archives coloniales, il loua une ferme de café d’une demi-quinzaine d’hectares avec treize esclaves.

Trois semaines plus tard, sur une dénonciation de Dessalines, Leclerc arrête Toussaint Louverture, soupçonné de complot et de rébellion, ainsi que sa famille. Le vaisseau le Héros les conduit alors en France. Le 25 août 1802, Toussaint est emprisonnée au Fort de Joux, dans le Doubs, où il sera maintenu isolé et soumis à des interrogatoires répétés. Il y mourra d’une pneumonie le 7 avril 1803. Sa famille fut exilée à Bayonne, puis à Agen.

Certains de ses partisans jugés comme dangereux ou susceptibles de créer de l’agitation furent envoyés en France. Ceux qui ne furent pas assignés à résidence furent emprisonnés, notamment en Corse. Ils constituèrent plus tard une partie des hommes et officiers du Bataillon des Pionniers Noirs.

Malgré l’exil de Louverture, la révolte continua sous les ordres de Dessalines et les Français (menés par le général Donatien de Rochambeau) durent évacuer Cap Français en novembre 1803 après la bataille de Vertières. Dessalines proclama l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 7 Avril 2017

96ème jour de l’année, 14ème semaine de l’année

269jours avant la fin de l’année

——————————————————————————————————————————-

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée mondiale de la santé

Chaque année, le 7 avril, des centaines d’organisations célèbrent la Journée Mondiale de la Santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier, visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance.

Les souffrances inacceptables de la mère et de l’enfant avaient d’ailleurs été choisies comme thème pour la journée de 2005. L’OMS est partie prenante de cette journée et organise des manifestations aux niveaux mondial, régional et national pour marquer la Journée mondiale de la Santé.

Patrimoine mondial de l’humanité

Notre capital inaliénable le plus précieux est notre santé. Mais le constat mondial est alarmant : les pays en voie de développement ne bénéficient toujours pas des conditions de vie nécessaires au maintien d’une bonne santé. Les infrastructures sont déficientes et l’accès aux médicaments difficile, sans parler des trafics de médicaments frelatés…

Dans les pays dits développés, l’égalité devant la santé n’est pas non plus de mise. Si une majorité des citoyens de ces pays bénéficient d’infrastructures de santé performantes et accessibles, d’autres sont obligés de renoncer à certains soins, faute de pouvoir payer la mutuelle qui prendra en charge leurs dépenses.

http://www.journee-mondiale.com/180/journee-mondiale-de-la-sante.htm

Journée Internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda

En 2004, 10 ans après le génocide au Rwanda… Le secrétaire général des Nations Unies lançait un plan d’action de prévention du génocide et attirait l’attention sur les situations en Ituri et au Darfour.

La Commission des droits de l’homme a observé le 7 avril 2004, lors d’une séance d’une heure qui s’est tenue dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations, à Genève, la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda, dont l’Assemblée générale avait décidé, en décembre 2003, qu’elle serait commémorée le 7 avril de chaque année.

Se souvenir pour être capable d’agir

Lors de son discours, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a souligné que la communauté internationale ne doit jamais oublier que nous avons échoué collectivement à protéger les plus de 800 000 hommes, femmes et enfants sans défense qui ont péri au Rwanda il y a 10 ans. « Nous devons tous assumer nos responsabilités et reconnaître que nous aurions dû faire plus pour empêcher le génocide ou y mettre fin », a-t-il affirmé, ajoutant que nul ne saurait plaider l’ignorance.

Relevant que le spectre du génocide demeure hélas bien réel, le secrétaire général des Nations unies a indiqué qu’il lançait un plan d’action de prévention du génocide axé sur la prévention des conflits armés, la protection des civils dans les conflits armés, la fin de l’impunité, la mise en place d’un système d’alerte précoce et claire, ainsi que sur l’action rapide et décisive lorsque, en dépit de tous ces efforts, le génocide se produit ou est sur le point de se produire. Il a indiqué qu’il avait décidé de créer un nouveau poste de conseiller spécial sur la prévention du génocide.

Kofi Annan a, par ailleurs, attiré l’attention sur la situation actuelle dans la province d’Ituri en République démocratique du Congo, « où les conflits ethniques pourraient de toute évidence aller jusqu’au génocide ». Il a également dit partager la vive inquiétude qu’ont exprimée, la semaine dernière, les huit experts indépendants que la Commission a nommés pour s’informer sur les violations massives des droits de l’homme et la crise humanitaire qui serait en train de se produire dans la région du Darfour au Soudan. Il a proposé d’envoyer au Soudan une équipe pour mieux prendre la mesure et mieux comprendre la nature de la crise.

10 ans plus tard, avons-nous réellement avancé ?

En 2014, la situation en Afrique centrale, qu’il s’agisse du Congo ou de la Centrafrique notamment, ne s’est pas réellement améliorée et les manifestations organisées au Rwanda pour célébrer le vingtième anniversaire du génocide montrent à quel point les blessures sont toujours présentes.

Les déclarations de président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, portées à l’encontre du rôle de la France dans le déroulement du génocide de 1994, ont suffi à raviver les tensions et portent un coup rude à une démarche d’apaisement pourtant souhaitée par de nombreuses parties…

Un site à visiter : www.un.org

Source : Nations unies, Genève, 7 avril 2004

UN FAIT A RETENIR

1827 John Walker vend la première boîte d’allumettes de son invention

En 1826 il inventa par hasard les allumettes à friction en mélangeant de la potasse avec de l’antimoine. Il les commercialisa dans sa ville en 1827 sous le nom de « friction lights », mais refusa de les breveter et n’en révéla pas la composition.

——————————————————————————————————————————-

HAITI

7 Avril

1810 Retour d’André Rigaud en Haïti

Peu après son retour, Rigaud provoqua la scission entre le Sud et l’Ouest. Haïti aura donc trois gouvernements: Christophe dans le Nord, Pétion dans l’Ouest et Rigaud dans le Sud.

7 Avril

1953 Nomination du Père Rémy Augustin comme Évêque Auxiliaire de Port-au-Prince

Mgr Rémy Augustin né le 30 Septembre 1910, ordonné prêtre le 11 Juin 1933 fut le premier évêque Haitien. Sa consécration épiscopale eut lieu à la Cathédrale de Port-au-Prince le 31 Mai 1953. Exilé en 1963, il revint en Haïti en 1966 comme Évêque titulaire de Port-de-Paix.

7 Avril

1961 Dissolution du Parlement

Une action devant conduire aux élections parlementaires du 30 Avril, et à la « réélection » de François Duvalier.

——————————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Laisse chaque chose prendre sa place : laisse chacune de tes affaires prendre son temps.»

Benjamin Franklin

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Jean-Baptiste de la Salle mais aussi Finan, Julie.

Mort à Rouen en avril 1719, il fonda les Frères des écoles chrétiennes. Les Jean-Baptiste sont dynamiques et bons. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 5.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 06 Avril 2017 Premier Quartier

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

AZ

Pour découvrir la musique d’AZ « Demen mwen pwale»

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=siLhc_KDPGY

AZ, née à Jérémie, est passionnée de chant depuis son enfance, elle intègre en 2013 Haïti en Scène, une académie des arts de la scène jusqu’en 2015. En 2016 elle se lance dans une carrière solo et sort son premier single «Demen mwen pwale». AZ, une voix prometteuse, une fusion entre bossanova et la chanson créole.

Rendez-vous demain soir à Coin du chef Restaurant and Bar par une soirée jazzy avec AZ à partir de 7HPM

———————————————————————————————————————

Coin du chef Restaurant and Bar- 8 avril 2017-7HPM

Grand concert avec AZ Adresse : 37, rue José Martin, Pétion-Ville.

Adm : 250 Gdes

———————————————————————————————————–

Pétion-Ville/Léogâne/Jacmel/ Peredo- Jusqu’au 18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

———————————————————————————————————-Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Les Semaines culturelles haïtiennes en Europe

Dans le cadre du Programme Européen pour la Culture, les semaines culturelles haïtiennes se dérouleront en Italie à Milan, au Stecca 3.0, jusqu’au 9 avril, en France, à Rennes du 11 au 15 avril et en Belgique à Bruxelles au mois de juin prochain pour clore le cycle des activités internationales de ce programme.

Dans chacune des trois villes européennes sélectionnées, une exposition artisanale, accompagnée d’un catalogue trilingue, sera présentée comportant des produits traditionnels ainsi que des pièces créées par les artisans haïtiens. Des artistes et artisans haïtiens se déplaceront pour rencontrer le public et les professionnels européens, comme le sculpteur Eddy Jean Remy qui sera présent à Milan, accompagné de Guesly Michel, étudiant certifié de la formation en gestion des organisations culturelles au Campus Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à Limonade. De son côté, Jean Jean Roosevelt retrouvera Dan Junior à Rennes.

Programme des deux premières semaines culturelles :

ITALIE

Semaine culturelle à Milan

5 au 9 Avril 2017 : Exposition d’artisanat haïtien « Culture à porter » par le designer Arturo Vittori

Exposition de photographies et vidéo d’Andrea Ruffini

Marché de fer découpé

6 avril 2017 : Cocktail d’ouverture avec la participation de Claudio Ceravolo, Président de COOPI, Pierfrancesco Majorino, conseiller de la ville de Milan, Emmanuel Charles, Ministre Conseilé Chargé d’Affaires pour Haïti, Marco Umberto Pasini, Consul honoraire d’Haïti, Morena Zucchelli, responsable COOPI en Haïti, Eddy Jean Remy, artiste haïtien, et Arturo Vittori, architecte et designer

Suivi de la présentation de l’atelier « Culture à Porter »

7 avril 2017 : Démonstration de fer découpé par Eddy Jean Remy

8 avril 2017 : Rencontre avec Chiara Alluisini, Secrétaire générale de la Fondation Marcegaglia et la photographe Federica Bottoli

Suivi de démonstration culinaire avec Theodor Thérèse, chef haïtien

Note : Toutes les activités ont lieu à Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (MM Isola/Gioia)

FRANCE

Semaine culturelle à Rennes :

Du 11 au 15 avril 2017 : Exposition d’artisanat haïtien

Exposition de photographies et de vidéos d’Andrea Ruffini

Espace Aimé Césaire (15 rue des frères Moine, Rennes)

13 avril 2017 à 6h00 p.m. : Conférence de Mathilde Périvier, Doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie (EHESS) sur « Les bandes à pieds : des institutions dans l’univers musical haïtien »

Amphithéâtre de la Maison internationale de Rennes (7, quai Chateaubriand, Rennes)

14 avril 2017 à 11h00 p.m.

Concert de musique avec Jean Jean Roosevelt et Dan Junior

Discothèque Le Mango (25 Rue du Noyer, Rennes)

Le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM) de Rennes, finalisera la programmation par des activités de leur choix : défilé de mode ou encore démonstration culinaire.

———————————————————————————————————————

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

7 avril 855 à 858 Benoît III, le 104e pape meurt

Il fut élu le 29 septembre 855 malgré l’opposition des empereurs Lothaire II de Lotharingie et Louis II le Jeune et eut à repousser les agressions de l’antipape Anastase. C’est entre son règne et celui de son prédécesseur, qu’on place l’histoire fabuleuse de la papesse Jeanne.

La légende de la papesse Jeanne raconte l’histoire d’une femme qui aurait usurpé la papauté catholique en cachant sa véritable identité sexuelle. Jeanne, née en 822 à Ingelheim, à proximité de Mayence, était fille de moine. Seule la carrière ecclésiastique permettant de continuer de solides études, elle entra donc en religion comme copiste sous le nom masculin de Johannes Anglicus (Jean l’Anglais). Elle voyagea énormément de monastère en monastère et fit connaissance des grands personnages de l’époque. En raison de sa réputation de connaissance universelle, elle (Jean l’Anglais) rencontre le pape Léon IV et deviendra rapidement son secrétaire aux affaires internationales. En juillet 855, succédant à celui-ci, elle se fit élire pape sous le nom de « Benoît III ». Deux ans passèrent. Ensuite viendra le temps des légendes : la papesse se trouva un jour enceinte; obligée de dissimuler sa grossesse, elle fut malencontreusement prise de contractions au cours d’une procession et accoucha quasiment publiquement. Selon Jean de Mailly, elle fut lapidée à mort par la foule. Selon Martin le Polonais, elle mourut en couches.

7 avril 1506 Naissance de Saint François Xavier

Saint François Xavier, en espagnol Francisco Javier, est un missionnaire jésuite navarrais, né le 7 avril 1506 à Javier, près de Pampelune en Navarre et mort le 3 décembre 1552 dans l’île de Sancian, au large de Canton, Chine.

Il poursuivit ses études de théologie à la Sorbonne, logeant au collège Sainte-Barbe où il rencontra Pierre Favre et Ignace de Loyola avec qui il participa à la fondation de la Compagnie de Jésus en 1534. Il entra lui-même dans le nouvel ordre et fit vœu, en 1534, d’aller travailler à la conversion des « infidèles ». Passionné par les missions, il fut ordonné prêtre en 1537. En 1540, à la demande du roi Jean III de Portugal, il fut envoyé par le pape Paul III pour évangéliser les peuples des Indes orientales. Celui qu’on surnomme l’Apôtre des Indes a été reconnu comme saint par les catholiques et les anglicans. Il est fêté le 3 décembre.

7 avril 1823 Décès de Jacques Charles, chimiste, physicien français

Il fut le premier à faire voler un ballon à gaz gonflé à l’hydrogène.

Charles savait produire de l’hydrogène et expérimentait dans ses cours la force ascensionnelle de ce gaz en l’insufflant dans des bulles de savon. Quand la nouvelle de l’expérience des frères Montgolfier fut connue, il sut qu’il pourrait tirer parti de l’hydrogène pour élever des hommes dans l’air.

Dix jours après que le premier vol avec des êtres humains (Jean-François Pilâtre de Rozier et le Marquis d’Arlandes) eut lieu, le ballon à gaz gonflé à l’hydrogène s’envola avec Charles et Noël Robert dans le jardin des Tuileries à Paris. Le ballon vola pendant deux heures et ils se posèrent à Nesles après avoir parcouru 35 km. Une fois Noël Robert descendu, le ballon repartit avec une vitesse ascensionnelle élevée et monta à l’altitude de 3 300 m. En plein hiver, saisi par le froid glacial Charles redescendit et atterrit dans la nuit dans les environs de Nesles.

7 avril 1870 Naissance aux Cayes Horace Pauléus Sannon, Officiels du gouvernement Haitien, Médecin, Historien

Il fit des études médicales à Paris et suivit également des études de sciences politiques à la Sorbonne.

Responsable des douanes dans sa ville natale, il fut ensuite administrateur des finances à Jacmel.

Il commença une carrière de diplomate, d’abord comme secrétaire d’État aux relations extérieures en mai 1906 sous la présidence de Nord Alexis, puis Ministre plénipotentiaire en poste à Washington D.C. en 1909. Il fut nommé ensuite Ministre des Relations extérieures sous la présidence de Philippe Sudre Dartiguenave au mois d’août 1915, mais il en démissionna au mois de septembre 1915, car il refusa de signer la Convention établie par les États-Unis lors de l’occupation de son pays par les forces militaires américaines. Il déclara : « L’acceptation du projet américain placerait notre malheureux pays sous un triple protectorat économique, financier et politique au profit des États-Unis ».

Il est nommé directeur du lycée Alexandre-Pétion de Port-au-Prince. Il meurt le 27 août 1938 à Pétion ville près de Port-au-Prince.

7 avril 1872 Naissance à Jérémie Etzer Vilaire Poète haïtien

Fils de Jean-Baptiste Joseph Vilaire et d’Eugénie Clérié, il étudia le droit et fut avocat et juge. Il fut également professeur de français.

C’est Georges Sylvain qui l’amena à la poésie, et le fit entrer dans le cercle littéraire La Ronde.

Ses premiers écrits rencontrèrent un grand succès. Son recueil Nouveaux poèmes fut couronné par l’Académie française en 1912. Il se rendit à Paris en compagnie de Jean Price-Mars pour recevoir ce Prix littéraire.

Il avait un fils qui s’appelait Marc Edouard.

Œuvres

Page d’Amour (1897)

Dix hommes noirs (1901)

Le Flibustier (1902)

Poèmes de la mort, 1898-1905 (1907)

Années tendres (1907)

Nouveaux Poèmes (1910)

Thanathophobe. Roman inédit. Publié partiellement en feuilleton vers 1912.

La Mission de Mr le député Etzer Vilaire et de Mr le sénateur Price-Mars à Prague, à Paris et à Genève en 1931, rapport au gouvernement de la République et au Corps législatif » ». (Essai avec Jean Price-Mars) Port-au-Prince: Imprimerie de V. Valcin, 1932, 33 pages.

Quelques remarques sur le roman de Timoléon C. Brutus « L’Homme d’airain » ;

Essai d’étude monographique sur Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation haïtienne. Port-au-Prince: 1946.

7 avril 1880 Décès à Port-au-Prince Jean Nicolas Nissage-Saget, Président d’Haïti du 19 mars 1870 au 15 mai 1874

CARRIÈRE:

Profession: Maitre tailleurs qu’il abandonna pour s’enrôler dans l’armée.

Capitaine sous le président de Jean-Pierre Boyer.

Destitué par les hommes de Praslin arrivés au pouvoir, puis rappelé par Rivière Hérard à titre de chef de bataillon de la garde nationale.

Commandant de l’arrondissement de Léogâne à l’avènement de Soulouque.

Arrêté sous l’ordre de ce dernier, condamné à mort, il n’eut la vie sauve que grâce à l’intervention d’ Adelina, l’épouse de Faustin Soulouque.

Libéré par le président Fabre Geffrard et rétabli dans son commandement avec le grade de général de division.

Révoqué à la fin du mandat de ce dernier.

Geffrard parti, il assuma la présidence d’un gouvernement provisoire de 22 membres, avec, comme vice-président, Victorin Chevallier.

ACTIONS MILITAIRES ET POLITIQUES:

Commandant, en 1865, des troupes du président Geffrard qui délogèrent les partisans de Salnave au Haut du Cap, dans le Département du Nord.

Il réédita le même exploit à Port-de-Paix contre les troupes du général Voltaire commandant cet arrondissement qui avait soutenait Salnave et les rebelles du Cap.

Au début du gouvernement de Sylvain Salnave, il se retira à Saint Marc et ne revint dans l’arène politique que quand ce dernier afficha sa volonté de se défaire de tous les opposants.

Initia une insurrection dans sa ville natale qui ne tarda pas à se propager partout. Il devint le général en chef de l’armée révolutionnaire.

Établit un gouvernement provisoire à Saint Marc. Trois jours plus tard, Domingue ville. Trois jours

après, le Sud proclama Michel Domingue Président de l’Etat Méridional. Haïti fut à nouveau en proie à une scission. Président d’Haïti après la mort de Salnave.

7 avril 1915 Naissance de Billie Holiday, chanteuse américaine

Surnommée Lady Day, de son vrai nom Eleanora Fagan, née à Baltimore le 7 avril 1915 et décédée à New York le 17 juillet 19591, est une chanteuse de blues et de jazz américaine, considérée comme l’une des plus grandes chanteuses que le jazz ait connues.

Avec Ella Fitzgerald et Nina Simone, elle est l’une des principales représentantes du jazz vocal.

Quand Eleanora Fagan naît à Baltimore en 1915, sa mère, Sadie Fagan d’origine irlandaise, a 15 ans et son père, Clarence Holiday. Dans Lady Sings the Blues, Billie Holiday, réécrivant son histoire, ajoute quelques années à son père, plus encore à sa mère, et en fait un couple marié. C’est l’une des nombreuses déformations de la réalité que Billie elle-même entretenait et dont son autobiographie a prolongé les effets. La réalité est un peu moins idyllique. Clarence et Sadie ne se sont jamais mariés. Clarence Holiday ne reconnaît pas l’enfant, il est guitariste de jazz, et passe sa vie dans les clubs la nuit, sur les routes le jour. Sadie, aide-ménagère et cuisinière qui se prostitue à l’occasion, ne s’occupe pas de sa fille qui est placée dans des maisons de redressement pour jeunes noirs où elle connaît le viol et la violence.

Sa mère la fait venir à New York en 1928. Billie commence à faire des ménages dans des bordels où elle chante à l’occasion mais finit par se prostituer. Elle est arrêtée, passe quelques mois à la prison de Welfare Island. À sa sortie de prison, elle est auditionnée au Log Cabin de Harlem, où elle est engagée comme chanteuse rémunérée au pourboire. Elle travaille ainsi dans plusieurs clubs et rencontre John Hammond qui lui trouve du talent et qui organise un enregistrement avec Benny Goodman. Elle prend alors le nom de Billie Holiday, en référence à l’actrice Billie Dove, son idole blanche du cinéma muet.

7 avril 1919 Naissance de Jackie Sardou, actrice et mère de Michel Sardou

Épouse de l’acteur et chanteur Fernand Sardou, mère du chanteur Michel Sardou, grand-mère du romancier Romain Sardou et du comédien Davy Sardou, fille d’Andrée Labbé, dite Bagatelle, une danseuse du Concert Mayol et du quadrille du french-cancan au Moulin rouge (père inconnu).

Comédienne truculente, Jackie Sardou était un des piliers du théâtre de boulevard : en fin de carrière, elle triomphe au théâtre dans Le Clan des veuves (1990-1993) de Ginette Beauvais-Garcin avec Ginette Garcin et Mony Dalmès.

Jacqueline Labbé naît dans une mansarde du « Concert Mayol » où sa mère Andrée Labbé, dite Bagatelle, est danseuse. À 16 ans, elle remplace au pied levé une danseuse dans un spectacle auquel participent sa mère et Fernand Sardou qu’elle épouse (7 juillet 1945). Elle donne naissance à Michel Sardou (26 janvier 1947). Elle occupe la scène du « Liberty’s » pendant dix ans. Sous le nom de Jackie Rollin, elle enchaîne les cabarets, les opérettes et les tournages… la course aux cachets : elle tourne son premier film en 1948 avec Fernand Sardou intitulé Si ça peut vous faire plaisir de Jacques Daniel-Norman avec Fernandel.

Jusqu’en 1976, date de la mort de son mari Fernand Sardou, Jackie Sardou mène sa carrière théâtrale et cinématographique sous le nom de Jackie Rollin dans une succession de rôles de bonne femme gouailleuse avec une coupure dans les années 1960 pendant laquelle les époux Sardou dirigent un cabaret « Chez Fernand Sardou » (1960-1965).

En dépit de sa verve et de sa gouaille, Jackie Sardou n’obtiendra pas de grands rôles au cinéma. Néanmoins, citons : Retenez-moi… ou je fais un malheur ! (1983) de Michel Gérard, Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir (1983) de Philippe Clair avec Jerry Lewis, La Vengeance du serpent à plumes (1984) de Gérard Oury avec Coluche ou Les Mamies (1992) d’Annick Lanoë avec Danielle Darrieux, Sophie Desmarets, Odette Laure et Paulette Dubost.

Jackie Sardou s’est réellement révélée au cours des vingt dernières années de sa vie, en décidant d’abandonner son nom de scène Jackie Rollin pour son nom marital Sardou, beaucoup plus vendeur, avec la notoriété de son fils Michel Sardou. On la voit souvent à la télévision (dans des jeux comme « L’Académie des neuf » avec Jean-Pierre Foucault) et à la radio (« Les grosses têtes » de Philippe Bouvard sur RTL et « Allô Jackie » sur RMC), ainsi que dans des pièces de théâtre populaires et comiques telles que Chéri de Colette avec Michèle Morgan en 1982, N’écoutez pas Mesdames de Sacha Guitry avec Pierre Dux et Micheline Boudet en 1985 ou Le Clan des veuves en 1992.

Mère de Michel Sardou, elle enregistre un duo avec son fils intitulé Maman écrit par Jean-Loup Dabadie (1982) et plus tard un album de chansons populaires sous le titre Jackie Sardou chante… (1993). Dans les années 1970 et 1980, elle tourne dans des publicités TV pour une marque de nettoyant de prothèses dentaires, qui contribuent à lui assurer une notoriété nationale et sont encore présentes dans le souvenir des téléspectateurs de cette époque. En 1987, elle publie un livre de souvenirs chez Plon intitulé Hé, la petite grosse !

Sa dépouille a été initialement inhumée dans le cimetière de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, aux côtés de son mari. Les deux époux ont été ensuite transférés à Cannes au cimetière du Grand Jas en 2006.

7 avril 1943 Le chercheur suisse Albert Hoffmann élabore l’hallucinogène

Le LSD a été synthétisé pour la première fois en 1943 par le chimiste suisse Albert Hofmann.

Le LSD possède des propriétés hallucinogènes et est vu comme l’une des drogues les plus puissantes : une dose de 20 microgrammes est souvent suffisante pour amener un effet pharmacologique.

Pour son usage récréatif, le LSD est vendu la plupart du temps sous forme de petits carrés de papier plus ou moins épais, imprimés ou non.

7 avril 1948 La constitution de l’Organisation mondiale de la Santé entre en vigueur.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) (World Health Organisation (WHO)) est une agence spécialisée dans la santé, fondée le 7 avril 1948 et dépendante de l’Organisation des Nations Unies. L’OMS trouve ses origines dans les guerres de la fin du XIXe siècle (Mexique, Crimée). Après la Première Guerre mondiale, la Grippe espagnole de 1918-1919, qui fit en six mois plus de 20 millions de morts, poussa la SDN à créer le comité d’hygiène de la SDN, qui est l’embryon de l’OMS. Selon sa constitution, l’OMS a pour objectif de développer le plus possible le niveau de santé de tous les peuples. La santé étant définie dans ce même document comme un « état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

7 avril 1994 Début des massacres en Rwanda

Le Rwanda bascule dans l’horreur dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. En seulement trois mois, 800 000 Tutsis (près de 8 000 par jour), des enfants, des femmes, des vieillards, sont massacrés à coups de machettes par des milices hutues. Un génocide visiblement bien planifié, et dont les images ont fait le tour du monde, mais que la communauté internationale a été incapable d’enrayer.

En 13 semaines, près de 75 % de la population tutsie au Rwanda a été tuée.

La France, qui était la meilleure alliée du gouvernement hutu, n’a pas usé de son influence pour prévenir ou arrêter le massacre.

Deux semaines après le début du carnage, le général Dallaire et les 250 Casques bleus laissés symboliquement en poste sont condamnées à n’être que les témoins impuissants de l’horreur.

« Un petit pays surpeuplé s’automutilait en détruisant son propre peuple, tandis que le monde le regardait faire et ne manifestait aucune volonté politique d’intervenir. J’ai encore en mémoire le jugement d’un groupe de bureaucrates venus “évaluer” la situation pendant les premières semaines du génocide : “Nous recommanderons à notre gouvernement de ne pas intervenir, car les risques sont élevés, et il n’y a ici que des êtres humains”, ont-ils conclu. »

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /