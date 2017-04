Le Sénat fait un pas pour combler le vide à la Cour de cassation et à l’OPC

Source Samuel CELINÉ / Samuel.celine@yahoo.com | Le Nouvelliste

Avec 32 candidats pour les 6 postes vacants à la Cour de cassation et 33 pour l’Office de protection du citoyen, l’appel à candidatures lancé par le Sénat de la République a connu du succès au sein des professionnels de la basoche. L’étape des inscriptions terminée, les dossiers des 65 postulants sont transmis par le bureau du Sénat à la commission Justice, Sécurité et Défense nationale de cette branche du Parlement qui doit analyser les pièces soumises, mener des enquêtes de proximité sur les intéressés et produire un rapport sur les différentes personnalités inscrites.

Le rapport de la commission doit recommander à l’assemblée des sénateurs les noms des 18 candidats retenus des 32 intéressés, pour combler les 6 postes vacants à la Cour de cassation. Après la désignation des sénateurs, le président de la République choisira, parmi les 18, les 6 juges devant compléter la plus grande cour de justice du pays. Dans cette démarche du Sénat, les dossiers des juges Coq, Philémon et Thérésien accusés être entrés à la Cour de cassation dans l’irrespect total des principes et qui siègent jusqu’à présent à cette Cour est un véritable croc en jambe. Jean Renel Sénatus annonce ……..lire la suite sur lenouvelliste.com