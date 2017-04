Haiti-Education : Des enseignants du fondamental projettent une mobilisation en vue de la satisfaction de leurs revendications

P-au-P, 04 avril 2017 [AlterPresse] — Le Regroupement des enseignants du fondamental pour une éducation rénovée par des actions nouvelles et solidaires (sigle en créole : Referans) projette une mobilisation générale le 24 avril 2017, au cas où le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp) ne prendrait pas des dispositions pour satisfaire les revendications des enseignantes et enseignants.

Il exhorte le nouveau ministre de l’éducation, Pierre Josué Agenor Cadet, à prendre en compte les revendications des enseignants pour éviter une crise dans le secteur éducatif, dans une note en date du 4 avril 2017, transmise à l’agence en ligne AlterPresse.

Referans demande au ministre d’agir rapidement afin de prévenir une détérioration de la situation.

Il plaide en faveur d’un renforcement des structures éducatives et de la création d’une unité de traitement des affaires syndicales au ministère de l’éducation nationale.

Selon lui, cette unité devrait être composée d’un membre du cabinet du ministre, d’un représentant du Ministère de l’économie et des finances (Mef), d’un représentant de l’Office de management et des ressources humaines (Omrh) et d’un représentant du syndicat.

Il réclame le paiement de tous les enseignants et les personnels d’encadrement qui travaillent dans les établissements publics, l’école fondamentale d’application/Centre d’appui pédagogique (Efacap) et les lycées, sans recevoir………lire la suite sur alterpresse.org