Haïti : L’événement « PiGraN’2017 », prévu les 7 et 8 avril

P-au-P, 7 avril 2017 [AlterPresse] — Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (Grahn-Monde) annonce la tenue de plusieurs événements dont une inauguration et des poses de première pierre d’établissements, les 7 et 8 avril 2017, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un projet appelé Pôle d’innovation du grand Nord (Pigran), lancé le 3 juillet 2015 au Cap-Haïtien (Nord).

Le vendredi 7 avril, le site de la Cité du savoir, situé à Génipailler (Milot), accueillera l’inauguration du Centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie.

S’y tiendront également des poses de premières pierres de l’École fondamentale (primaire), de la résidence des professeurs et du Centre de santé communautaire de l’Association des médecins haïtiens à l’étranger (Amhe-Grahn-Monde).

La durée de construction de ce centre sanitaire qui offrira des services de santé de base, s’étend de 8 à 12 mois.

Un grand projet immobilier en termes de profondeur et de conception sera aussi dévoilé lors……….lire la suite sur alterpresse.org