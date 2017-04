Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec cette ambiance astrale, tout va dépendre de votre situation. Si votre couple marche bien, vous penserez au long terme : acheter une maison, faire un enfant, ou même travailler ensemble… En revanche, si votre entente est moins bonne, il faudra jouer sur du velours et, plus que jamais, apprendre à faire des concessions. Si vous êtes célibataire, la journée sera plutôt dure à passer : une rupture sentimentale ou un quiproquo gênant perturbera votre quiétude.

Argent

Nette amélioration sur le plan financier. Mais attention, ce ne sera pas une raison pour vous précipiter aussitôt dans les magasins ou sur les catalogues de ventes par correspondance ! Pensez aux placements de père de famille.

Santé

Soyez prudent sur le plan physique. Si vous faites du sport, ne fournissez pas d’effort prolongé, car vous serez sujet à des étourdissements. Votre circulation veineuse devra être surveillée attentivement. Ne vous exposez pas trop longtemps au soleil.

Famille/foyer

Si vous avez eu quelques différends avec des parents proches, vous pourrez vous réconcilier avec eux de façon définitive grâce à l’appui de Jupiter en bel aspect. Dans l’ensemble, vos rapports avec votre entourage familial seront beaucoup plus harmonieux.

Nombre chance

578

Clin d’oeil

Préservez la bonne entente avec votre entourage immédiat.

TAUREAU

Amour

La journée sera vraiment noire pour les natifs et natives vivant en couple et qui ne sauront pas tenir leur langue. Les paroles imprudentes et plus encore les promesses inconsidérées auront des conséquences dépassant de très loin ce qu’on aurait normalement pu en attendre à d’autres fois. Célibataire, Vu cette ambiance astrale, on pourrait s’imaginer que seule l’envie de vous amuser vous intéresse. Ce ne sera pas vrai pour tout le monde, car parmi les ouvertures que vous réserve cette journée, l’une d’entre elles pourrait devenir une affaire sérieuse.

Argent

Si vous n’avez pas fait preuve jusqu’ici de sagesse en matière d’argent, Saturne ajoutera aujourd’hui la goutte qui fera déborder le vase : vous connaîtrez des contraintes financières très pénibles. Vous possédez peut-être quelques biens, mais vous manquerez cruellement de liquidités, et vous vous trouverez complètement bloqué face à certaines échéances.

Santé

La santé sera bonne dans l’ensemble, vu cette ambiance astrale. Si vous vous sentez quelque peu fatigué, vous devrez mettre cela sur le compte du psychique plutôt que du physique. N’abusez pas de boissons glacées.

Famille/foyer

D’heureuses circonstances interviendront en votre faveur, vous permettant d’avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et chaleureuses avec vos proches. Cela est d’autant plus vrai si vous êtes né au premier décan.

Nombre chance

666

Clin d’oeil

Ne découragez pas ceux qui désirent sincèrement vous aider.

GEMEAUX

Amour

En couple, vous serez tenté de prendre des solutions radicales en vue de conserver ou d’acquérir votre indépendance. Et cela ne se passera pas sans grincements de dents. Il faudra donc essayer d’agir avec beaucoup de tact et de gentillesse vis-à-vis de votre partenaire, qui risque de ne pas vous comprendre et de réagir de manière violente. Pour les célibataires, il semble que la rencontre avec l’âme soeur ne soit pas programmée pour l’instant. Ce sera peut-être le moment de reconsidérer vos priorités et de réfléchir à ce que vous attendez d’une relation amoureuse.

Argent

Cette journée demandera beaucoup de circonspection dans les transactions. Vous serez sollicité par quelqu’un qui vous flattera dans un but intéressé : soyez sur vos gardes.

Santé

Sous la houlette d’Uranus en aspect harmonique, vous aurez un moral d’acier ! Ce sera votre meilleur atout. Même si vous avez quelques petits ennuis de santé, vous réagirez de façon très positive, et tout sera réglé au plus vite. Par ailleurs, les troubles respiratoires seront en nette régression. Seules certaines personnes très allergiques devront redoubler de précautions contre la pollution atmosphérique.

Famille/foyer

Vos proches seront en forme, et vos relations avec eux se dérouleront dans une ambiance relativement facile. Reste que vous serez les uns et les autres très occupés par vos emplois du temps respectifs et que, si vous vous croisez, ce sera plutôt en coup de vent !

Nombre chance

740

Clin d’oeil

Pour avoir l’âme en paix, attachez-vous à régler à l’amiable les litiges qui traînent.

CANCER

Amour

Si vous vivez en couple, vous serez au top de vos performances sexuelles, alliant la vigueur à l’imagination. Oui, vous pourrez vous vanter de faire mourir de plaisir votre partenaire ! Si vous êtes un coeur solitaire, n’adoptez pas une attitude trop désinvolte envers ceux (celles) que vous voulez conquérir, ou vous aurez droit à des refus catégoriques. Et alors votre amour-propre en prendra un sacré coup !

Argent

Vous éviterez de bâtir continuellement des châteaux en Espagne et, plus encore, de vous lancer dans des opérations spéculatives risquées. Cette fois, vous prendrez pour règle d’or qu’il ne faut jouer ou spéculer que dans la mesure de ses moyens, mais jamais selon ses besoins ou ses ambitions.

Santé

Les influx astraux joueront comme facteur de vitalité et d’énergie, rendant les natifs particulièrement décidés, enthousiastes et dynamiques. Ils leur donneront aussi une conscience aiguë de l’avenir et de toutes les potentialités qu’il recèle. Ils les inviteront à aller de l’avant, avec un certain détachement par rapport au passé.

Famille/foyer

Si vous avez de jeunes enfants, la meilleure méthode en aujourd’hui sera celle de la main de fer dans un gant de velours. Ainsi, les petits chérubins se sentiront sécurisés et obéiront au doigt et à l’oeil.

Nombre chance

375

Clin d’oeil

Soyez attentif aux moindres réactions de vos interlocuteurs.

LION

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’annoncent faciles et harmonieuses. Vos meilleurs terrains d’entente ? Une envie commune d’améliorer le confort de votre intérieur et celle de réunir vos meilleurs amis autour d’un bon plat de pâtes pour refaire le monde ! Célibataire, Mercure influencera votre secteur amour. Comme cette planète est bien connue pour favoriser les aventures, on pourrait s’imaginer que seule l’envie de batifoler vous intéresse. Erreur, car, parmi les nombreuses conquêtes que vous allez faire, l’une d’entre elles pourrait devenir une affaire sérieuse.

Argent

La présente journée se prêtera très bien aux opérations financières de grande envergure. Vous serez confiant, sûr de vous, et vous n’hésiterez pas à vous servir de vos bonnes relations.

Santé

Le climat astral d’aujourd’hui conseillera de ne pas négliger les éventuelles difficultés de santé. Si vous vous sentez souvent fatigué ou simplement amorphe, consultez votre médecin, car vous subissez peut-être les conséquences de vos négligences ou imprudences antérieures. Rien de grave si vous prenez des mesures adéquates à temps ; mais la négligence pourrait se faire payer très cher.

Famille/foyer

Améliorer le bien-être de vos proches, voilà ce que Vénus vous proposera comme principale préoccupation. Vous vous emploierez sans réserve à créer dans votre foyer un climat chaleureux, à l’abri du besoin.

Nombre chance

683

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises langues.

VIERGE

Amour

Vous pourriez être amené à modifier radicalement la conception que vous aviez de la famille, du couple et de vos options conjugales essentielles. Ce revirement, voulu par Mercure, maître de votre Ciel aujourd’hui, vous sera tout à fait bénéfique. Célibataire, vous devriez rencontrer l’âme soeur chez des amis communs aujourd’hui. Vous aurez envie de plaire et mettrez le paquet pour cela. Par ailleurs, la personne que vous avez vainement tenté de prendre dans vos filets pourrait bien finir entre vos bras !

Argent

Vous aurez la possibilité de faire des placements très sûrs et de gérer efficacement les finances familiales. Cette journée sera une date particulièrement propice à la vente d’un terrain ou d’une maison.

Santé

Profitez bien de cette journée pour vous reposer. Et aussi pour prendre la ferme résolution de vivre désormais à un rythme plus lent. Sinon, vous risqueriez de passer à côté de certaines choses essentielles.

Famille/foyer

Saturne et Pluton pourront semer la zizanie ! Bien entendu, ces planètes ne suffiront pas à provoquer de réels problèmes si votre entente avec vos proches est solide. En revanche, si des désaccords larvés ou des jalousies empoisonnent vos relations avec certains membres de votre famille, ces deux astres négatifs pourront servir de détonateurs à des disputes.

Nombre chance

552

Clin d’oeil

Préparez votre programme avec soin, sans rien laisser au hasard.

BALANCE

Amour

Voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan amoureux. Parfaitement bien placée dans la zone de l’amour, Vénus va agir de concert avec Neptune, planète romantique s’il en est, et Uranus, le maître des coups de coeur. Le bonheur sera là si vous êtes déjà lié. Et si vous vivez seul, vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter de ces configurations bénéfiques.

Argent

Vous devrez être très prudent en ce qui concerne vos finances ; ne plaisantez pas sur ce sujet et surtout ne contractez pas de dettes. De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages. Des transactions immobilières pourront enfin aboutir comme vous le souhaitiez.

Santé

Saturne influencera toujours votre santé. Saturne n’est pas une planète très tonique ; il amoindrit la résistance à la fatigue et au stress ; mais, en même temps, il vous aide à adopter une bonne hygiène de vie. Ce sera donc le moment ou jamais d’arrêter de fumer, par exemple : vous y parviendrez plus facilement qu’à une autre période.

Famille/foyer

Pour quelques natifs du signe, Saturne pourra avoir un impact sur leurs relations avec un de leurs enfants. Vous qui, par nature, n’aimez guère faire preuve d’autorité, vous devrez cette fois mettre les choses au point et bien expliquer à vos chérubins quelles sont les limites à ne pas dépasser.

Nombre chance

163

Clin d’oeil

Se laisser porter par la vague au lieu de toujours chercher à tout contrôler est parfois une bonne chose.

SCORPION

Amour

La présente journée devrait être le moment de vous imposer un temps de réflexion et une mise au point dans vos sentiments en couple. Votre destin conjugal dépendra de la manière dont vous allez réagir et de votre attitude vis-à-vis de l’être cher. Un lien important pourra ainsi se former et même marquer un nouveau départ dans votre vie à deux. Célibataire, le bel aspect de Vénus devrait vous valoir ce jour une journée assez exceptionnelle. Si vous aspirez au mariage, ce sera le moment. De toute façon, ce sera une journée de joie et d’épanouissement.

Argent

Pourquoi ne pas acheter un billet de loterie ? Avec la chance que vous avez en ce moment, vous pourriez gagner le gros lot ou du moins sauver votre mise. Mais ne dépensez pas ce que vous n’aurez pas gagné.

Santé

Climat astral très favorable à la santé et surtout à la récupération. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de fatigue ou qui ont dû affronter des maladies vont commencer à remonter la pente. Ce ne sera pas encore la forme olympique, mais vous vous sentirez tout de même beaucoup mieux que dernièrement.

Famille/foyer

Le climat familial sera moins tendu que dernièrement. Reste que l’un des secteurs de votre thème lié à la famille est encore influencé par deux astres plutôt néfastes. Vous risquez donc une fois de plus d’avoir quelques complications avec vos parents ou vos enfants. Si c’est le cas, gardez votre calme.

Nombre chance

847

Clin d’oeil

Vous aimeriez que vos efforts soient reconnus à leur juste valeur ? N’en parlez pas, continuez à travailler.

SAGITTAIRE

Amour

Vénus, la planète de l’amour, et Mars, le maître du désir, vont vous offrir une embellie sur le plan conjugal. L’horizon sera vraiment dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. Profitez-en à fond ! Célibataire, la présente journée, placée sous la férule de Vénus, offrira aux solitaires de très bonnes perspectives sentimentales. Ils n’auront pas à ramer encore beaucoup avant de pouvoir goûter pleinement aux plaisirs de l’amour. Mais ils devront sortir de leur tour d’ivoire et aller à la rencontre de l’âme soeur, qui les attend dans les parages.

Argent

Grâce à la gentillesse de Jupiter, vous pourriez bénéficier aujourd’hui d’un petit succès financier. Mais si l’on vous fait une proposition trop alléchante, documentez-vous avant de donner votre accord.

Santé

Avec Jupiter en aspect harmonique, vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un minimum de précautions. Au positif, cette planète vous réserve une excellente vitalité ; mais au négatif, hélas, quelques troubles du métabolisme digestif ou circulatoire sont possibles. Rien de grave, certes, mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et faire surveiller votre cholestérol.

Famille/foyer

L’influence de Mars dans le secteur famille aura tendance à électriser l’ambiance au sein de votre foyer. Ce ne sera donc pas le moment d’aborder les sujets qui fâchent, sous peine de provoquer un conflit. Vous pourriez très vite regretter votre attitude, tout en ayant beaucoup de mal à rattraper la situation.

Nombre chance

205

Clin d’oeil

Soyez réaliste : ce n’est pas la chaleur du lit qui fait bouillir la marmite !

CAPRICORNE

Amour

Si vous êtes solitaire, le Soleil et Mercure, en bonne place dans votre Ciel, vous donneront un rayonnement et un dynamisme qui devraient bénéficier directement à votre vie amoureuse. Vous pouvez vous attendre à une journée de bonheur sans nuages. Cette journée pourrait bien être marquée par une rencontre importante : soyez disponible ! Rapports orageux avec votre bien-aimé. Mais qu’est-ce qui vous empêche de baisser les armes pour sauver la situation ? Si vous y mettez un peu du vôtre, vous verrez que vos relations de couple s’amélioreront nettement.

Argent

Cette journée apportera une nette amélioration de votre situation matérielle. Vous pourrez effectuer des transactions profitables, à condition toutefois de choisir des placements sûrs. Une rencontre se révélera très utile.

Santé

Vous profiterez bien de l’influence positive de Mars, qui vous donnera une forme éclatante. Voilà pourquoi votre moral grimpera en flèche ! Ceux d’entre vous qui ont souffert de déprime dernièrement retrouveront le goût de la vie. De plus, les troubles circulatoires pourront être efficacement traités.

Famille/foyer

La vie au foyer a retrouvé son harmonie d’antan ; il faudra en profiter pleinement et vous en servir comme d’un rempart contre les ennuis extérieurs. L’entente avec les enfants sera parfaite.

Nombre chance

282

Clin d’oeil

Dites-vous que vous êtes né pour jouir de la vie. Profitez sans complexe de tous les sains plaisirs terrestres.

VERSEAU

Amour

Le Soleil en cet aspect va, chez les natifs vivant en couple, décupler leur magnétisme et leur envie d’être admirés en amour. Il n’est pas impossible que vous croisiez ce jour quelqu’un qui vous fera battre le coeur très vite. Vous serez de plus sensible à l’appel de l’aventure. Attention, ne flirtez pas sous le nez de votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, la planète Vénus vous inclinera à la folie amoureuse. Méfiez-vous de vos emballements, qui pourraient se transformer en passions dévastatrices. Faites intervenir votre bon sens.

Argent

La présence de Jupiter dans le secteur des finances laisse comprendre que vous allez percevoir aujourd’hui une somme d’argent inattendue. D’où viendra-t-elle ? Il n’y a aucune indication permettant de le deviner ! Mais qu’importe l’origine de cet argent !

Santé

Pour évacuer le trop-plein d’énergie qui vous anime en ce moment, la pratique d’un sport de défoulement comme le jogging ou les rameurs semble tout indiquée. Pour éviter de vous essouffler inutilement, commencez à petit rythme, apprenez à respirer et à doser vos efforts. Le Ciel vous proposera également une séance de méditation. Un exercice statique qui peut vous surprendre au départ mais qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

Famille/foyer

Perspectives très favorables en famille. Neptune et Uranus formeront des configurations extrêmement positives. Voilà pourquoi votre vie familiale devrait en principe être marquée aujourd’hui par une nette amélioration. Vos relations avec vos enfants seront enfin faciles à vivre, et bon nombre d’entre vous auront l’occasion de renouer avec certains membres de leur famille.

Nombre chance

493

Clin d’oeil

Ne permettez pas à des riens de prendre des proportions gigantesques.

POISSONS

Amour

Célibataire, voilà une excellente journée pour s’engager définitivement et en toute connaissance de cause avec l’être que l’on chérit. Vous saurez manifester votre affection, votre tendresse avec plus d’aisance que de coutume, et saurez prouver physiquement à l’être cher de quel bois vous vous chauffez lorsque vous vous sentez heureux en amour. Si vous vivez en couple, l’impact de Jupiter pourrait être un peu problématique : d’ici qu’il vous souffle une passion soudaine pour un nouveau venu et vous pousse sur le chemin de l’infidélité, il n’y aura pas loin !

Argent

Saturne en cet aspect vous forcera à être concret et organisé en matière d’argent. De son côté, Mars vous incitera à mettre votre énergie et vos capacités d’action au service de votre compte en banque. Seul petit problème possible : tout en vous permettant d’améliorer vos revenus, Mars pourra vous rendre très dépensier ; méfiez-vous des tentations !

Santé

Cet aspect de Jupiter vous garantira une excellente vitalité. Les bons influx de cette planète seront renforcés par le Soleil. Vous jouirez donc d’une belle énergie, et d’une protection immunitaire solide qui devrait vous permettre d’échapper aux maladies d’origine microbienne ou virale. Faites simplement attention à ne pas préjuger de vos forces en vivant sur les nerfs, comme pourraient vous y inciter les nombreuses planètes actuellement dans vos secteurs santé. Sachez ralentir votre rythme.

Famille/foyer

Les joies de la famille ne vous inspireront guère aujourd’hui. Vous ne voudrez accorder que peu de temps à votre conjoint ou à vos enfants. Allons, reprenez courage, et équilibrez mieux votre emploi du temps.

Nombre chance

397

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à provoquer la jalousie, cela pourrait dégénérer.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net