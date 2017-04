Ephéméride du Jour….., 6 avril 1862 / Naissance de Philippe Sudre Dartiguenave, Président d’Haïti du 15 aout 1915 au 15 mai 1922

6 avril 1862 Naissance de Philippe Sudre Dartiguenave, Président d’Haïti du 15 aout 1915 au 15 mai 1922

EDUCATION

Petit Séminaire Collège Saint Martial.

CARRIÈRE

Avocat de profession

Député sous le gouvernement de Tirésias Simon Sam. En cette qualité il avait contribué au départ de l’un des cabinets de Sam.

Élu Sénateur de la République en 1910, il siégea au grand corps pendant plus de cinq ans. Président du Sénat, il vit débarquer les Américain en juillet 1915.

Choisi par les Américains pour devenir le premier président de l’occupation.

Il décède le 8 juillet 1926

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 6 Avril 2017

95ème jour de l’année, 14ème semaine de l’année

270jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du sport pour le développement et la paix

Le nom est compliqué, l’objectif est simple: le sport peut être un vecteur de paix entre les peuples, utilisons-le !

En 2013, ce sont les Nations Unies qui ont initié cette journée dont la première édition a eu lieu le 6 avril 2014.

Cette journée veut célébrer le rôle du sport (de tous les sports !) dans l’éducation, la santé et le développement humain et ses promoteurs souhaitent qu’il soit aussi l’occasion de rapprochements entre les peuples et les hommes et, à ce titre, source de paix dans le monde.

Mieux que le football business

La FIFA, instance dirigeante du football mondial, souvent associée au foot spectacle et ses dérives, s’associe fort heureusement à cette initiative en insistant sur l’influence positive du football sur le développement humain et la paix.

Le football bénéficie d’une audience mondiale et donne des opportunités uniques de communiquer avec les peuples de toutes les nations et de toutes les origines.

« Le football est synonyme d’espoir »

Ce sont les mots du président de la FIFA, Sepp Blatter, dans un message vidéo. Même dans les contextes les plus difficiles, comme en Afghanistan ou en Somalie, des rencontres sportives ont eu lieu et permis des rapprochements dont aucun politique n’avait osé rêver.

Un site à visiter : fr.fifa.com

http://www.journee-mondiale.com/383/journee-mondiale-du-sport-pour-le-developpement-et-la-paix.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

6 Avril 1830 Fondation de l’Eglise des Mormons par Joseph Smith et Oliver Crowdy

Le 6 avril 1830, Joseph Smith (25 ans) fonde avec ses cinq premiers disciples une nouvelle religion. Elle est d’abord baptisée Église du Christ. Elle va prendre plus tard le nom d’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et connaître un surprenant succès. Avec ses premiers disciples, qui se donnent le nom de Mormons, il jette les bases de son Église. Celle-ci revendique son attachement à la Bible et à la foi chrétienne, quoiqu’elle s’en éloigne par sa libre interprétation des textes.

Joseph Smith affirme que le 21 septembre 1823 il reçut la visite d’un messager qui se présenta comme étant Moroni, prophète ayant vécu sur le continent américain au début des années 400 après Jésus-Christ. Moroni lui aurait parlé d’un livre ancien, écrit sur des plaques métalliques, contenant les enseignements et témoignages de nombreux prophètes. Ce livre est devenu le livre des Mormons.

———————————————————————————————————————HAITI

6 Avril

1811 Edit créant et réglementant la noblesse du royaume du Nord

Cette noblesse fut composée de princes, de comtes de barons et de chevaliers. Un domaine rural fut attribué aux nobles à titre de fief avec droit de propriété concédés uniquement aux enfants mâles et légitimes par droit d’aînesse.

6 Avril 1957 Installation d’un conseil exécutif, le troisième gouvernement après le départ de Paul Eugène Magloire

Formé la veille, ce conseil remplaça le gouvernement du président provisoire, Frank Sylvain, élu par l’assemblée nationale deux mois plus tôt (7 février 1957). De la démission de ce dernier à ce jour, l’armée à travers son chef d’état-major, le général de brigade Léon Cantave, dirigea le pays.

6 Avril 1997 Elections pour le renouvellement du tiers du Sénat et les CASECS

Le résultat de ce scrutin qui s’est déroulé dans climat apparemment calme et en présence d’observateur de l’ONU, a été contesté par un secteur politique qui accusait les responsables de fraude en faveur du parti de Jean-Bertrand Aristide. Le premier ministre Rosny Smart démissionnerait en signe de protestation.

——————————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l’escalier.»

Martin Luther King

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Marcellin mais aussi Célestin, Célestine, Perrine, Neven

Haut fonctionnaire romain mort le 13 septembre 413, Marcellin était l’ami de Saint-Augustin. Les Marcellin ont de la réussite et sont généreux. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 6.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 06 Avril 2017 Premier Quartier

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

AZ

Pour découvrir la musique d’ AZ « Demen mwen pwale»

Cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=siLhc_KDPGY

AZ, née à Jérémie, est passionnée de chant depuis son enfance, elle intègre en 2013 Haïti en Scène, une académie des arts de la scène jusqu’en 2015. En 2016 elle se lance dans une carrière solo et sort son premier single «Demen mwen pwale». AZ, une voix prometteuse, une fusion entre bossanova et la chanson créole.

Rendez-vous samedi soir à Coin du chef Restaurant and Bar par une soirée jazzy avec AZ à partir de 7HPM

—————————————————————————————————————————

Alvarez Resto Club – Aujourd’hui – 7HPM

Spectacle

Jean Jean Roosevelt

Rue Audain.

———————————————————————————————————

Coin du chef Restaurant and Bar- 8 avril 2017-7HPM

Grand concert avec AZ Adresse : 37, rue José Martin, Pétion-Ville.

Adm : 250 Gdes

———————————————————————————————————–

Pétion-Ville/Léogâne/Jacmel/ Peredo- Jusqu’au 18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

———————————————————————————————————-Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

6 avril 1199 Mort de Richard Coeur de Lion

Richard Ier d’Angleterre dit Cœur de Lion né le 8 septembre 1157, palais de Beaumont, Oxford, fut roi d’Angleterre, duc de Normandie, duc d’Aquitaine, comte de Poitiers, comte du Maine et comte d’Anjou de 1189 à sa mort en 1199. Il fut aussi mécène de troubadours et auteur de poèmes.

Tout avait commencé par une banale querelle féodale, au printemps 1199. Un paysan limousin avait trouvé dans son champ un trésor: un retable en or massif. Il l’avait aussitôt porté à son seigneur, le comte de Limoges. Celui-ci avait averti son suzerain, le roi d’Angleterre et lui avait proposé de partager la trouvaille en deux parts égales. Mais Richard voulait le tout ; le comte de Limoges avait refusé de céder. C’est donc à la tête d’une petite armée que Richard Coeur de Lion prit la route pour s’emparer de ce qu’il estimait être son dû. Le 25 mars au soir, le roi voulut inspecter l’ouvrage de ses sapeurs qui préparaient une brêche. Une flèche, tirée du haut des remparts par un défenseur particulièrement adroit – ou chanceux – l’atteignit à l’épaule. On n’abattait pas aussi facilement Richard Coeur de Lion : il regagna sa tente en repoussant les secours qu’on lui proposait et fit venir son chirurgien. Celui-ci tenta vainement d’extraire le fer, entré très profondément, et une partie de la pointe resta dans la plaie. Le roi continua à mener une existence normale pendant quelques jours puis la plaie s’envenima, la gangrène s’y mit et on désespéra bientôt de le sauver. C’est alors que Richard fit appeler sa mère, la vieille dame Aliénor, retirée depuis longtemps à Fontevraud. Il demanda à être enterré dans cette abbaye, où reposait déjà le corps de son père Henri II, et mourut le 6 avril au soir. Un petit seigneur limousin avait réussi à abattre celui que ni le roi de France, ni les Infidèles n’avaient pu ébranler.

6 avril 1869 Le celluloïd(e) est breveté

Le celluloïd(e) est inventé par J.W. Hyatt à partir de nitrate de cellulose et de camphre.

C’est la toute première matière plastique.

Le celluloïd(e) est une feuille plastique (en résine de cannabis) transparente servant à peindre les personnages pour la réalisation des dessins animés et pour la création de balles de tennis de table, de balles de billard …

6 avril 1892 Naissance de Donald Douglas, concepteur d’avion

Après des études en aéronautique, il travailla pour diverses compagnies avant de créer sa compagnie: The Douglas Aircraft Company. Cette compagnie a construit des avions civils et militaires. Les avions civil Douglas font leur entrée sur le marché avec le DC-1 (1933) jusqu’au DC-8 (1958). Donald Douglas est décédé le 1er février 1981.

6 avril 1896 Ouverture des premiers JO modernes

A l’initiative du baron français Pierre de Coubertin, les premiers Jeux olympiques sont organisés à Athènes en mémoire de la tradition antique. Quatorze pays y sont représentés pour un total de 285 athlètes.

Aucune autre épreuve ne compte plus pour les Grecs que le marathon, ceci en raison de sa valeur historique. Spyridon Louis part de la ville de Marathon et prend la tête quatre kilomètres avant la ligne d’arrivée.

À la grande joie des 100 000 spectateurs présents, il remporte la course avec plus de sept minutes d’avance.

6 avril 1917 Les États-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne

Sur une proposition du président Wilson, le Congrès américain vote l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés de la France. Les Américains renoncent ainsi à leur neutralité proclamée en 1914. Le 15 juin les troupes américaines débarquent à Boulogne.

L’intervention de la première puissance industrielle du monde est décisive. Pour les alliés franco-britanniques, il n’était que temps de recevoir les renforts américains. Cela d’autant plus que le front russe était affaibli par les mouvements révolutionnaires et n’allait pas tarder à s’effondrer.

6 avril 1930 Fin de la Marche du sel

La Marche du sel, organisée par le Mahatma Gandhi, est une action de désobéissance civile de masse exemplaire, dirigée contre le pouvoir britannique en Inde, qui s’avèrera une étape décisive sur la voie de l’indépendance du sous-continent.

La «marche du sel» apparaît aux Indiens comme l’équivalent de la «Tea Party» de Boston qui a conduit à l’indépendance des États-Unis.

6 avril 1938 Découverte du téflon

Un chercheur de la compagnie Du Pont découvre le polytetrafluoroethylène, mieux connu sous le nom de téflon, cette matière plastique dérivée de l’éthylène et du fluor, très résistante aux produits chimiques et à la température. La trouvaille de Roy Plunkett résulte d’une expérience manquée avec des gaz devant servir à la réfrigération.

Le 6 avril 1938, Plunkett vérifie un récipient congelé et compressé de 100 livres (45 kg) de tétrafluoroéthylène, utilisé dans la production de réfrigérants. En ouvrant le récipient dans le but d’en prélever une partie pour une chlorination (à l’aide d’acide chlorhydrique), Plunkett s’aperçut que rien n’en sortait. En vérifiant la cause de cela, il s’aperçut qu’une poudre blanche s’était formée et que celle-ci n’adhérait pas au récipient. Le tétrafluoroéthylène du récipient s’était polymérisé en polytétrafluoroéthylène (le Teflon), un solide cireux aux propriétés étonnantes telles la résistance à la corrosion, une faible friction de surface et une grande résistance à la chaleur.

6 avril 1992 Début de la guerre de Bosnie-Herzégovine

La guerre de Bosnie-Herzégovine (appelée guerre de Bosnie) est une guerre entre les peuples Serbes, Croates et Bosniaques ayant eu lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ayant impliqué principalement la Yougoslavie (RFS Yougoslavie puis RF Yougoslavie), la Serbie, la Croatie et les différentes entités de l’actuelle Bosnie-Herzégovine. Elle débuta le 6 avril 1992 lorsque l’armée populaire yougoslave attaqua la Bosnie-Herzégovine, qui venait de déclarer son indépendance le 1er mars. La guerre s’est achevée par les Accords de Dayton le 14 décembre 1995.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /