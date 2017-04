Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 5 au mardi 11 avril 2017

P-au-P, 5 avril 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 5 avril au mardi 11 avril 2017.

Mercredi 5 avril 2017, Vernissage et exposition

7 : 00 pm, Institut Français d’Haïti (Ifh) : Vernissage suivi de l’exposition « Rêves Hybrides » de l’artiste récupérateur plus connu sous le nom de Guyodo – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Du mercredi 5 avril au dimanche 9 avril 2017, Exposition

À Milan (Italie) : Exposition d’artisanat haïtien à l’occasion de la semaine culturelle haïtienne

Mercredi 5 avril 2017, Exposition d’artisanat haïtien

10 :00 am – 17 :00, Stecca 3.0 (S3) : Exposition « Culture à porter », du designer Arturo Vittori dans le cadre du programme européen pour la culture – Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (Mm Isola/Gioia)

Mercredi 5 avril 2017, Exposition d’artisanat haïtien

10 :00 am – 17 :00 pm, Stecca 3.0 (S3) : Exposition de photographie et de vidéo « Marché de fer découpé » du designer Arturo Vittori dans le cadre du Programme européen pour la culture – Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (Mm Isola/Gioia)

Jeudi 6 avril 2017, Musique

6 :00 pm, Fondation Connaissance et liberté (Fokal) : Concert de Beethovas Obas – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 6 avril 2017, Atelier

18 :00, Stecca 3.0(S3) : Cocktail d’ouverture de la semaine culturelle haïtienne, suivi de la présentation de l’atelier « Culture à porter » dans le cadre du programme européen pour la culture – Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (Mm Isola/Gioia)

Vendredi 7 avril 2017, Spectacle

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle « Je suis Gaëlle », produit par l’organisation féministe « Negès Mawon » et les productions Corps et Âme, dans le cadre de la saison théâtrale sur l’équité de genre intitulée « Jeu et regard de femme », texte, interprétation et mise en scène de Gaëlle Bien-Aimé, assistée de Jean-Samuel André – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Vendredi 7 avril 2017, Émission culturelle

6 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Émission publique spéciale autour du thème : « Quel avenir pour la culture en Haïti », à l’occasion du 1er anniversaire de l’émission « Koze Kilti » de Radio France internationale (Rfi) – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 7 avril, 2017, Artisanat

17 :00 – 19 :00, Stecca 3.0(S3) : Démonstration de fer découpé avec l’artisan Eddy Jean Remy, dans le cadre du programme européen pour la culture – Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (Mm Isola/Gioia)

Samedi 8 avril 2017, Rencontre et démonstration culinaire

11 :00 am, Stecca 3.0(S3) : Rencontre avec Chiar Alluisini, secrétaire de la Fondationda Marcegaglia et la photographe suivi de démonstration culinaire avec Théodore Thérèse, chef haïtien dans le cadre du programme européen pour la culture – Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (Mm Isola/Gioia)

Samedi 8 avril 2017, Spectacle

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle « Je suis Gaëlle », produit par l’organisation féministe « Negès Mawon » et les productions Corps et Âme, dans le cadre de la saison théâtrale sur l’équité de genre intitulée « Jeu et regard de femme », texte, interprétation et mise en scène de Gaëlle Bien-Aimé, assistée de Jean-Samuel André – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Du mardi 11 au samedi 15 avril 2017, Exposition

À Rennes en France, Exposition d’artisanat haïtien, dans le cadre de la semaine culturelle à Rennes

Mardi 11 avril 2017, Exposition

10 :00 am – 17 :00 pm, Espace Aimé Césaire (Eac) : Exposition……….lire la suite sur alterpresse.org