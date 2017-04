Les titres de l’actualité du mercredi 5 avril 2017 sur radio Vision 2000

A partir du mois d’octobre prochain, l’utilisation des véhicules immatriculés service de l’Etat par des fonctionnaires ne pourra excéder les heures de travail, sauf autorisation de l’autorité de tutelle, selon un arrêté présidentiel en date du 3 Avril écoulé. Il est prévu également d’intégrer dans ces véhicules un système de géolocalisation.

Le même arrêté précise que désormais la durée minimale d’utilisation d’un véhicule de service public est de 5 années. Il y est également dit que seuls les ministres, secrétaires d’Etat, directeurs généraux ou autres fonctions de même rang peuvent disposer d’un véhicule immatriculé « Officiel ».

La désormais ex-assistante responsable de programme au RNDDH, Marie Yolène Gilles ne digère toujours pas certaines décisions prises par le directeur exécutif de l’Institution, Pierre Espérance particulièrement la réception d’une subvention de 1.5 million de gourdes du programme de monétisation des programmes d’aide au développement, BMPAD, en violation de la charte de l’organisation. Madame Gilles qui a démissionné, mardi, dit avoir été trahie par son ancien collègue.

Ouverture, ce mercredi, de la 19e réunion de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, à l’hôtel El Rancho. La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat aux Finances, du directeur général de l’APN et du responsable de la section du développement des ressources humaines de la CNUCED

Les dossiers de la sous-traitance, de l’emploi et du projet Hope ont été au centre d’une rencontre, mardi, entre les Sénateurs, le ministre du commerce et de l’Industrie, Pierre Marie Dumeny et des responsables de l’association des industries d’Haiti, ADIH.Une rencontre qui entre dans le cadre des Mercredis de contrôle parlementaire.

Des employés de l’Office National d’Identification ont organisé, ce Mercredi, un sit-in devant les locaux du Musée du Panthéon National, au champ de Mars en vue de continuer de dénoncer le Directeur Wilson Fièvre, accusé de mauvaise gestion. Ils réclamaient également le paiement de plusieurs mois d’arriérés de salaire.

Des paysans de plaisance du Sud, dans le département des Nippes, se plaignent de l’apparition de certaines maladies dans la commune, 6 mois après le passage de l’ouragan Matthew dans la région. Le responsable d’une organisation de la commune, Jean Marc Villier a fait état de démangeaison et de la présence de sang dans les selles de certains habitants de la zone. Il interpelle le gouvernement.

Le Conseil Electoral Provisoire a publié, ce Mercredi, les résultats définitifs des législatives pour le Centre et plaisance du Nord consacrant la victoire de Rony Célestin pour les sénatoriales du Centre et Odné Alcide pour la circonscription de Plaisance.