Astrologie du jour

BELIER

Amour

La Lune en cette position rendra intense la vie amoureuse des célibataires. Toutefois, l’influence de la Lune, même positive, s’accompagne cette fois d’un sentiment de fatalité. Aussi, cultivez les bons côtés de cet astre, en étant rigoureux et honnête dans vos sentiments, mais sans trop vous enflammer. Neptune, le maître des sentiments et du romantisme, va vous rendre euphorique. Vous êtes heureux en couple ? N’hésitez plus, mettez en route un projet commun. Selon votre situation, ce sera un travail, un engagement humanitaire, un voyage, un nouveau bébé.

Argent

L’influence de Mercure sera à double tranchant. Vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires mais vous aurez un peu trop tendance à accorder légèrement votre confiance. Si vous tombez sur des gens sans scrupule, ils en abuseront sans vergogne.

Santé

Neptune sera bien aspecté, ce qui est de très bon augure pour votre santé. Non seulement votre résistance sera solide, mais vous adopterez sans trop d’efforts une bien meilleure hygiène de vie. Essayez d’arrêter de fumer, par exemple : vous y arriverez alors plus facilement.

Travail

Sur le plan professionnel, vous devrez compter aujourd’hui avec Pluton, en position défavorable. Les opportunités se feront plus rares, et vous devrez redoubler d’énergie pour obtenir des résultats corrects. Pourtant, si vous refusez de baisser les bras, vous finirez par surmonter les obstacles.

Citation

Si tu fais société avec le boiteux, tu apprendras à boiter (Plutarque).

Famille/foyer

L’impact de la Lune sera léger. Vos relations avec vos proches devraient donc passer par une phase assez harmonieuse, à condition toutefois de ne pas vous montrer trop exigeant avec eux.

Vie sociale

Ce ne sera pas le moment de vous replier sur vous-même et de jouer les hérissons. Retrouvez tout votre allant et agissez dans le sens de votre intérêt. Mercure en bel aspect vous soutiendra et guidera vos efforts.

Nombre chance

902

Clin d’oeil

Montrez-vous d’une parfaite correction avec vos interlocuteurs.

TAUREAU

Amour

Pour vivre amoureux en couple, vous aurez besoin plus que jamais de vivre caché et couché. Si possible, prenez des vacances pour vous aménager aux antipodes une tanière digne de votre amour brûlant. En tout cas, prenez mille précautions pour échapper aux regards indiscrets. Célibataire, le présent aspect de Mars accroîtra votre séduction et votre amour du flirt. Vous ne serez pas près de vous essouffler ! À peine vous êtes-vous entiché d’un nouvel objet, qu’une autre tentation vous fera signe. Attention tout de même : « Tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine) !

Argent

Il serait opportun de vous attaquer aujourd’hui à vos problèmes d’argent. Mettez de l’ordre dans vos finances, établissez un budget sévère, payez vos factures, vos impôts. Sinon, vous recevrez une tuile sur la tête !

Santé

L’absence d’astres dans votre secteur santé indique que vous n’aurez rien de grave à redouter sur ce plan. De plus, les planètes d’énergie, comme Mars, Jupiter et Uranus seront toutes bien aspectées et vous permettront de disposer d’un tonus physique et psychique sans faille. Il faudra simplement veiller à ce que ce surplus de dynamisme ne se transforme pas en nervosité.

Travail

Aujourd’hui, en raison des peaux de banane que pourrait vous jeter Mercure, soyez très attentif dans vos activités professionnelles. Ne commettez aucune imprudence. Surtout, évitez de vous associer avec plus fort ou plus astucieux que vous ; en effet, « quelle association peut-il y avoir entre le pot de terre et le chaudron ? Le chaudron heurtera le pot de terre et celui-ci sera brisé » (l’Ecclésiastique).

Citation

N’ajoute pas de noces nouvelles à tes premières noces, ni de nouvelles douleurs à tes premières épreuves (Phocylide de Milet).

Famille/foyer

Après les remous qui ont agité votre foyer, vous vous demanderez peut-être si vous serez jamais heureux en famille. Eh bien, oui ! Les liens profonds, solides, qui vous unissent à votre conjoint, à vos enfants, se renforceront sous l’égide de Vénus. N’est-il pas tout à fait normal que le ciel soit plus clair et plus beau après un orage ?

Vie sociale

Dans le domaine amical, vous serez quelque peu en porte-à-faux sur le plan des idées. D’où malentendus, brouilles imprévues, ce qui ne facilitera guère les contacts. Certains amis sur lesquels vous pensiez compter s’esquiveront en douce, ou mentiront afin de tirer leur épingle du jeu. Ne soyez donc pas expansif selon votre bonne habitude.

Nombre chance

571

Clin d’oeil

Ne laissez pas le doute et l’insatisfaction s’installer dans votre esprit. Cela risquerait de vous couper l’herbe sous les pieds.

GEMEAUX

Amour

Les astres ficheront une paix royale aux natifs vivant en couple, et c’est tant mieux ! Place à la complicité conjugale, agrémentée de joyeux moments en famille ou entre amis. Si ce n’est pas le bonheur, ça lui ressemble drôlement ! Pour les célibataires, avec cet environnement planétaire, dans la rue, en voyage et même au bureau, une chose est sûre : leur coeur va s’accélérer. Mais avant, vous aurez fait place nette, en vous débarrassant de vieux souvenirs.

Argent

Grâce au soutien de Pluton, vous pourrez améliorer votre niveau de vie. Mais attention, il faudra vous méfier de votre tendance actuelle à la dilapidation. Ce sera le moment ou jamais, par exemple, d’acheter une maison qui vous convienne ; vous trouverez une occasion fort intéressante et pourrez réaliser un emprunt dans de très bonnes conditions. Pensez aussi à placer vos économies ou à les investir : vous y gagnerez.

Santé

La journée sera très bonne pour les sports et pour les activités en extérieur. Si l’on dispute un match ou s’il y a des épreuves quelconques près de chez vous, allez-y, de préférence en compagnie de quelques amis. Cela vous fera beaucoup de bien, notamment en vous changeant les idées et en vous renforçant le moral.

Travail

Il est possible que, aiguillonné par la planète Pluton, vous soyez tenté de forcer les choses afin d’atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais possibles. Mais vous aurez intérêt à continuer votre bonhomme de chemin le plus tranquillement du monde, sans quoi « c’est toujours la hâte de gagner qui fait perdre » (Louis XIV). Il est possible, voire probable, que vous receviez aujourd’hui une promotion ou une distinction sous une forme ou une autre.

Citation

Cheval et vache ne peuvent s’accoupler (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos relations avec votre famille risquent d’être reléguées au second plan, derrière vos préoccupations professionnelles ou autres. Par chance, votre entourage sera suffisamment tolérant pour accepter votre attitude. N’en abusez pas tout de même. Vos enfants seront pour vous une source de satisfaction et de fierté.

Vie sociale

Tout ce que vous mettez maintenant en place avec quelqu’un d’autre vous ouvrira des perspectives intéressantes. Sortez le plus possible de votre environnement habituel, et vous trouverez des occasions d’expansion et élargirez le cercle de vos relations d’une manière à la fois agréable et utile.

Nombre chance

878

Clin d’oeil

Le grand bonheur tout d’une pièce est extrêmement rare. Ce sont en général les petits bonheurs de la vie quotidienne qui font le grand bonheur.

CANCER

Amour

Des remous risquent d’agiter votre vie conjugale. Il faut dire que vous ne supporterez pas les contraintes, les habitudes. Pour vous, l’amour sera plus que jamais synonyme de magie et de merveilleux. Hélas, vous aurez bien du mal à échapper à la routine ! Si vous êtes libre, les occasions de rencontre se multiplieront. D’ailleurs, vous serez nombreux à enterrer votre vie de célibataire en ce moment !

Argent

Votre vie financière sera momentanément mise en vedette par les astres. Vous devriez pouvoir en profiter pour améliorer votre situation. Attention cependant ! Montrez-vous très prudent si vous devez investir de l’argent dans une entreprise à laquelle participent certains de vos amis. Attention également si l’un de vos amis souhaite vous emprunter de l’argent : cela risque de compromettre votre relation.

Santé

Vous aurez tendance à trop vous découvrir. Si vous voulez éviter une rechute de vos petits problèmes respiratoires, soyez prudent et veillez à vous couvrir davantage. Ne craignez pas d’être ridicule ; ne vous comparez pas à d’autres personnes qui sont plus légèrement vêtues : elles ne sont peut-être pas aussi sensibles au froid que vous, ou elles sont peut-être négligentes et imprudentes. A part cela, vous devriez vous porter aussi bien que possible.

Travail

Les astres vous offriront aujourd’hui de grands avantages sur le plan professionnel. Vous vous montrerez sous votre meilleur jour : votre vitalité sera meilleure, votre jugement plus sain, votre comportement plus pondéré. Tout cela va vous permettre de donner un bon coup de collier si vous le jugez nécessaire ; vous pourrez aussi imposer, en douceur, certains changements que vous avez mûris au cours des dernières semaines.

Citation

Il n’est jamais plus tard que minuit (proverbe birman).

Famille/foyer

Un petit conflit vous opposera à l’un de vos voisins. Tâchez de résoudre le problème à l’amiable au lieu de chercher à utiliser les grands moyens. « Un mauvais accommodement vaut mieux qu’un bon procès » (proverbe français).

Vie sociale

Choisissez bien vos amis et n’accordez votre confiance qu’à ceux qui la méritent vraiment. Sachez que « Chacun se dit ami ; mais fou qui s’y repose : Rien n’est plus commun que le nom, Rien n’est plus rare que la chose » (La Fontaine).

Nombre chance

454

Clin d’oeil

Soyez optimiste, car le monde n’aime pas les oiseaux de mauvais augure.

LION

Amour

Saturne en aspect harmonique vous donnera envie de stabilité et d’engagement en couple. Vous partagerez avec votre conjoint un quotidien très harmonieux. Vous trouverez un bel équilibre psychique dans ce climat merveilleux de plénitude, de tendresse, d’épanouissement affectif. Célibataire, vos affaires de coeur prendront cette fois les allures d’une tornade ! Il faudra avoir les nerfs solides pour les assumer. Ce sera éprouvant et même douloureux, mais vous ne vous en plaindrez pas, car vous y trouverez un certain charme, ou plutôt un charme certain.

Argent

Cet aspect de Saturne mettra les questions financières au centre de vos préoccupations aujourd’hui. Certains d’entre vous seront appelés à prendre des décisions assez tranchées relatives, par exemple, à l’achat d’un logement ou d’un bien immobilier. Pour d’autres, il sera question de dépenser des sommes conséquentes pour les parents âgés ou pour les enfants.

Santé

Il faudra à tout prix éviter de vous surmener. En effet, votre amour-propre vous poussera à vouloir suivre le train des autres alors que vous n’avez pas assez de résistance. Montrez-vous plus raisonnable.

Travail

Vous aurez la possibilité de prendre un peu de recul et de terminer certains travaux si les choix professionnels que vous avez faits jusque-là vous semblent les plus appropriés. Bref, ce sera l’heure des bilans, et cette réflexion vous sera extrêmement utile.

Citation

Il faut choisir d’aimer les femmes ou de les connaître (Chamfort).

Famille/foyer

Les secteurs de votre thème liés à la vie de famille en général et aux enfants en particulier ne sont influencés par aucune planète aujourd’hui, ce qui est l’indice d’une journée facile à vivre et sans histoire dans ce domaine. Vos enfants, notamment, seront en excellente forme, et vous n’aurez aucun souci à vous faire à leur sujet.

Vie sociale

Acceptera-t-on de vous rendre les services escomptés avec toute la gentillesse souhaitée ? Ne vous leurrez pas à ce sujet et gardez les pieds sur terre. Dites-vous bien que, malheureusement, souvent « l’homme est un loup pour l’homme » (Plaute).

Nombre chance

334

Clin d’oeil

Ne laissez pas les pensées négatives envahir votre esprit. Même si tout n’est pas parfait, votre situation est bien moins sombre que vous ne la représentez.

VIERGE

Amour

Une excellente nouvelle : Jupiter s’occupera du secteur amour des célibataires. Vous pouvez donc vous attendre à un coup de chance significatif côté coeur. D’ici à ce que vous retombiez sous le charme d’une liaison ancienne ou que vous rencontriez l’amour de votre vie sur votre palier, il n’y aura qu’un pas, que vous franchirez allégrement. Soyez d’une extrême prudence dans les propos que vous allez échanger aujourd’hui avec votre conjoint ou partenaire. Le climat sera tel qu’un rien pourra mettre le feu aux poudres.

Argent

Mercure, le maître du commerce et de l’intelligence, va vous aider à effectuer des transactions financières intéressantes. Son impact positif sera renforcé par le soutien de Jupiter, le maître de la chance. Votre compte en banque pourra donc commencer à gonfler à vue d’oeil !

Santé

Jupiter, le Grand Bénéfique, en aspect dynamique, vous incitera à prendre une bonne résolution concernant votre santé. Laquelle ? Vous astreindre à équilibrer davantage votre alimentation. Le sucreries et les aliments trop gras pourraient avoir des effets néfastes sur votre circulation sanguine, surtout si vous ne faites pas de sport de façon régulière.

Travail

Ça va bouger dans votre travail, grâce à Jupiter en aspect harmonique. Toutefois, cette influence positive durera relativement peu de temps. Aussi, tenez-vous prêt à exploiter à fond les occasions intéressantes qui ne manqueront pas de se présenter.

Citation

Rends grâce pour un bienfait, un autre suivra (proverbe persan).

Famille/foyer

En famille, tout ira bien, en grande partie grâce à votre bonne volonté. Vous transmettrez votre enthousiasme à vos proches. Veillez à ne pas leur imposer vos propres idées.

Vie sociale

A vous voir aussi plein d’entrain et d’optimisme, on aura envie de vous demander des leçons de joie de vivre. C’est la planète Mercure qui sera à l’origine de votre comportement si enthousiaste. Plus sociable que jamais, vous serez à l’aise partout, et vous saurez aussi bien mettre de l’animation dans une soirée plutôt ennuyeuse, que communiquer votre enthousiasme à votre équipe de travail.

Nombre chance

582

Clin d’oeil

Faites régner un climat d’entente autour de vous ; il vous sera une source de grandes joies.

BALANCE

Amour

Pluton en cet aspect vous conseillera aujourd’hui de mettre un peu de distance entre vous et la belle-famille si vous voulez préserver votre entente conjugale. Ne lui laissez aucune possibilité de s’immiscer dans votre vie privée. Aussi, votre entente risque d’être compromise par des commérages, des jalousies. Si vous êtes célibataire, les choses pourront s’animer, avec l’influence dans le secteur amour de plusieurs planètes, qui réveilleront votre charme et votre sensualité.

Argent

Jupiter sera en aspect harmonique. Profitez-en pour mettre de l’ordre dans vos comptes, et régler quelques problèmes pécuniaires litigieux. Durant cette journée, vous aurez l’art et le manière pour cela. D’autre part, certains problèmes personnels pourront être définitivement réglés, et vous verrez enfin le bout du tunnel.

Santé

Avec Jupiter et le Soleil préposés à votre forme, vous ne manquerez ni de gaieté ni d’énergie. Pour en tirer le maximum de bienfaits, optez pour des cours de danse, qui permettront de vous muscler en vous amusant. Même si Jupiter vous pousse à chercher la satisfaction immédiate et les succès faciles, essayez de voir plus loin et restez discret sur votre réussite : ce sera plus avantageux pour vous tant physiquement que psychiquement.

Travail

Sur le terrain professionnel, vous saurez vous organiser. Vous lutterez pour votre idéal, pour vos opinions. Vous ferez valoir vos droits par tous les moyens. D’où quelques conflits possibles avec vos collaborateurs, avec l’Administration. Aujourd’hui, vous feriez bien de respecter vos engagements sans faire de vagues.

Citation

La vérité est plongée au fond d’un puits (Démocrite d’Abdère).

Famille/foyer

Vos proches seront en assez bonne forme. Vos parents, notamment, seront sans doute mieux dans leur peau que dernièrement, et vos relations avec eux s’en trouveront facilitées.

Vie sociale

Cette journée sera vraiment excellente pour nouer des relations amicales avec des personnes appartenant à un milieu différent du vôtre.

Nombre chance

441

Clin d’oeil

Utilisez au mieux votre imagination et votre réceptivité dans votre travail quotidien ; vous y gagnerez.

SCORPION

Amour

La Lune en aspects tortueux exacerbera démesurément vos impulsions sexuelles. Celles-ci pourraient dans certains cas prendre les allures d’un satyriasis caractérisé (ou d’une flagrante nymphomanie). Si vous vivez en couple, attention à la tentation d’une aventure extraconjugale, qui risque d’ébranler de fond en comble votre union. Faites appel à votre volonté, qui devrait vous permettre de rester maître de vos instincts. Les célibataires, eux, pourront s’adonner sans retenue à leur quête sensuelle.

Argent

Le soutien de Jupiter vous fera entrer dans une période de chance financière. Certains d’entre vous auront alors la possibilité d’améliorer nettement leurs revenus.

Santé

Avec le Soleil et Mercure en charge de votre santé, vous jouirez d’un bon dynamisme. Certes, Saturne et Vénus peuvent causer des maux de dos ou fragiliser votre gorge, mais cela devrait rentrer dans l’ordre assez vite. Si ces terrains sont sensibles, évitez les mouvements violents et ne forcez pas sur votre voix.

Travail

Côté travail, plus que jamais la difficulté vous attirera, et vous placerez la barre très haut. Votre principale motivation ne sera pas l’argent ou le succès, mais le besoin de réaliser vos aspirations les plus profondes. Vous serez bien inspiré cette fois, et vous prendrez d’excellentes initiatives.

Citation

L’amour de la vie n’est-il pas une illusion ? La crainte de la mort n’est-elle pas une erreur ? Le départ est-il réellement un malheur ? Ne conduit-il pas, comme celui de la fiancée qui quitte la maison paternelle, à un autre bonheur ? (Tchouang-Tseu).

Famille/foyer

Profitez bien de l’appui de Mercure. Grâce à lui, votre sens de l’organisation sera votre atout majeur, et tout tournera rond à la maison. D’autre part, vous saurez vous montrer gentil et affectueux avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants. Bravo !

Vie sociale

Soyez plus sûr de vous et ayez confiance en vos possibilités. N’hésitez pas à affirmer vos conceptions profondes ; ne vous laissez pas influencer par certaines personnes de l’entourage, pas toujours très objectives. Mais d’un autre côté, soyez toujours prêt à entendre d’autres sons de cloche que le vôtre.

Nombre chance

916

Clin d’oeil

Arborez un large sourire : vous serez surpris du résultat.

SAGITTAIRE

Amour

Sous la pression d’une ambiance planétaire chargée d’électricité, des dissentiments pourront survenir dans la vie de couple parce que votre conjoint ou partenaire aura le sentiment que vous le délaissez pour des entreprises qui n’ont pas à ses propres yeux la même importance qu’aux vôtres. Célibataire, Mercure se fera le complice des amoureux, qui vivront des heures exquises. Aussi, vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous avez de nombreuses affinités. L’amabilité colorera tous vos contacts.

Argent

Décidément, la chance sera aujourd’hui de votre côté sur le plan matériel. Certains placements à long terme commenceront à se révéler profitables. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne opération financière. En tout cas, l’argent cherchera à entrer dans votre escarcelle, comme l’eau à couler vers le bas.

Santé

Avec le tandem Pluton-Jupiter pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail

Le travail vous semblera bien pesant aujourd’hui. Ne vous exténuez pas pour l’instant : Mercure viendra bientôt rafraîchir votre énergie. Sélectionnez et simplifiez votre emploi du temps, pour être plus efficace.

Citation

Il faut casser le noyau pour avoir l’amande (Plaute).

Famille/foyer

Il est probable que certains de vos proches parents vous mènent la vie dure. Ils chercheront à s’immiscer dans votre vie au foyer, et rien ne peut vous mettre plus en colère. Tâchez de garder votre calme, ou la situation ne fera qu’empirer. Cela ne veut pourtant pas dire que vous devrez laisser faire.

Vie sociale

Durant cette journée, vous devrez vous efforcer d’être objectif et impartial dans vos relations avec autrui d’une part, et d’autre part de ne pas être trop sûr de votre bon droit, ceci afin d’éviter une procédure légale à laquelle un compromis serait préférable.

Nombre chance

746

Clin d’oeil

Ayez le courage de vous remettre en question de temps en temps.

CAPRICORNE

Amour

En couple, cette fois, jouez à fond la carte de la sincérité et de la transparence. Vu cet environnement planétaire, ce sera le meilleur moyen de consolider les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Tenez : si certains problèmes vous opposent régulièrement, mettez cartes sur table et discutez-en sans détours avec l’autre, en acceptant de reconnaître votre propre part de responsabilité. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Sachez-le, une telle occasion de vivre une relation durable et très satisfaisante ne se reproduira pas de sitôt. Alors, profitez-en !

Argent

Si les placements vous intéressent, il s’agira aujourd’hui d’avoir une vision réaliste et de ne pas laisser dormir certaines valeurs dont le cours pourrait baisser bientôt. Débarrassez-vous-en en temps utile, sans regrets.

Santé

Aiguillonné par la puissante planète Mars, vous aurez parfois tendance à trop en faire, dans le travail comme au sport. Vous chercherez à atteindre votre objectif le plus vite possible, à battre les records. Mettez la pédale douce, s’il vous plaît, autrement votre organisme risque de flancher. N’oubliez pas : « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » (l’Ecclésiaste).

Travail

Dans votre métier, il sera temps de faire le point sur vos plans grandioses. Reconnaissez qu’un peu de modestie et de réalisme vous épargnera bien des soucis. N’essayez pas de mordre des morceaux trop gros pour mâcher. D’autre part, sachez que lâcher la proie pour l’ombre vous conduirait à votre perte.

Citation

A administration tracassière, peuple malheureux (proverbe chinois).

Famille/foyer

Le superbe soutien de Vénus vous promet pour cette fois de profondes joies familiales, peut-être l’annonce d’un grand bonheur.

Vie sociale

Neptune en cet aspect vous rendra spirituel et doué d’un sens de l’humour appréciable. On recherchera votre compagnie tant pour votre esprit que pour votre jovialité. Faites une sélection parmi vos relations.

Nombre chance

327

Clin d’oeil

Ne mélangez pas vos problèmes d’argent à votre vie sentimentale.

VERSEAU

Amour

Saturne mettra en lumière certains désaccords avec votre conjoint. Ces désaccords ne menacent pas la stabilité de votre couple, certes, mais ils entravent son harmonie. Acceptez de discuter calmement, en permettant à l’autre d’exprimer jusqu’au bout ses vues. Célibataire, ce jour, vous aurez de grandes chances de rencontrer l’amour, à condition de favoriser son apparition. Une des astuces serait de partir en voyage. Mais évitez les voyages organisés : vous serez très remarqué seul dans une rue étrangère.

Argent

Avec cet aspect du Soleil, vous serez d’humeur plus dépensière que d’habitude et risquez par ailleurs d’avoir à faire face à des dépenses imprévues. Ais tout ira bien sur le plan financier si vous restez très prudent et évitez les dépenses inutiles.

Santé

Grâce aux bons offices de Mercure en aspect favorable, vous bénéficierez d’une excellente énergie active, d’un bon instinct, mais aussi de très bons conseils qui vous seront prodigués par votre entourage. Tout cela vous assurera d’une vitalité saine et stable, et d’un réel libre arbitre.

Travail

Excellentes perspectives dans le domaine professionnel. Vous aurez de l’allant, du dynamisme, et vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives audacieuses. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Le plaisir retardé est un agréable tourment (Syrus).

Famille/foyer

Le Soleil va mettre de l’animation dans votre vie familiale. Il devrait vous permettre de vous rapprocher des membres de votre famille que vous n’avez pas souvent l’occasion de voir. Mais attention à Mars, qui est tout de même le dieu de la guerre. Evitez de mettre de vieux contentieux avec vos proches sur le tapis.

Vie sociale

Vous voilà entré dans une phase d’affirmation et d’expansion. Dans votre vie professionnelle aussi bien que personnelle, vous chercherez à vous imposer à la force du poignet. Pas de pitié pour ceux qui veulent vous barrer la route : ils seront balayés !

Nombre chance

343

Clin d’oeil

Ne compliquez pas inutilement les choses : les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces.

POISSONS

Amour

L’astre Saturne s’étant désintéressé du secteur vie à deux, vous voilà revenus à des relations conjugales plus feutrées. Il ne s’y passera sans doute pas grand-chose mais, dans l’ensemble, cette routine vous conviendra. Rien de tels que des soirées paisibles avec votre conjoint et des week-ends tranquilles en famille, ou veiller de près au bien-être de votre petit monde, qui vous le rendra au centuple. Célibataire, vos occupations en ce moment ne vous laisseront guère de temps pour l’amour. Coup de foudre ? Plutôt une amitié amoureuse qui a son charme.

Argent

Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance, qui vous permettra d’améliorer vos revenus et de faire de bons choix en matière d’achats ou de placements. Mais il faudra éviter de prendre des risques inconsidérés.

Santé

Mars sera tout bénéfice pour vous. De l’énergie, vous en aurez à revendre. Vous vous sentirez prêt à soulever des montagnes. Aucun obstacle ne vous paraîtra insurmontable. Vous pourrez également vous fier totalement à votre intuition.

Travail

Tensions plus que probables avec votre entourage professionnel. Vous refuserez certaines directives qui vous paraissent sans fondement ou même absurdes. Mais, évidemment, cela ne vous fera guère apprécier des instances supérieures !

Citation

Un chien maigre traverse une haie, les gens maigres traversent les maladies (V.S. Lean).

Famille/foyer

Journée très agréable si vous avez des enfants. Ceux-ci seront dynamiques, entreprenants, et vous vous entendrez très bien avec eux. Avec vos parents ou les personnes âgées de votre entourage familial, vos relations seront sans histoire.

Vie sociale

Vous ne passerez pas inaperçu ! Plein de charme et brillant, vous vous arrangerez pour attirer l’attention, où que vous soyez. Vous vous montrerez aussi parfois un brin provocateur. Attention ! Il vous faudra savoir exactement jusqu’où aller trop loin, afin de ne pas être rejeté. Vous aurez d’ailleurs toujours intérêt à adopter un profil bas, car « qui s’exalte sera humilié et qui s’humilie sera exalté » (Evangile).

Nombre chance

445

Clin d’oeil

Ne mettez pas en péril vos avantages acquis par de l’entêtement.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

