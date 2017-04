Ephéméride du Jour….., 5 avril 1868 / Naissance d’Amédée Brun, Poète et avocat haïtien

5 avril 1868 Naissance d’Amédée Brun, Poète et avocat haïtien

Il est issu d’une famille française et fit de bonnes études au Petit-Séminaire Saint-Martial de Port-au-Prince. Très tôt son gout son pour la poésie s’est manifesté. Il n’avait que 17 ans quand le journal “ Le peuple” publia déjà ses deux poèmes. Cependant les activités commerciales de ses parents ne devaient lui laisser que très peu de temps pour la poésie.

Il fit ses études de droit à Paris et fréquenta le collège de France ou il s’intéressait particulièrement de la littérature.

OEUVRES

Faute vénielle.

Combat de poyes.

Pages retrouvées.

La couleuvre.

Sans pardon.

Deux amours.

Des dommages causés par l’exécution de travaux publics de chemins de fer. Thèse pour l’obtention de la licence en Droit.

Aujourd’hui, 5 Avril 2017

94ème jour de l’année, 14ème semaine de l’année

271jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du travail invisible

Donner de la visibilité à de l’invisible, tel est le challenge relevé par cette journée mondiale d’origine canadienne, célébrée depuis quelques années déjà*.

Mais qu’est-ce que le travail invisible ?

Si vous cherchez quelque chose de louche, de glauque, de honteux… vous n’y êtes pas du tout !

On parle habituellement du travail invisible dans le cadre familial avec le travail des mères de familles, essentiel et pourtant toujours aussi méconnu. Son qualificatif d’invisible lui vient du fait que sa valeur n’est pas reconnue ni comptabilisée dans les comptes nationaux comme par exemple le PIB (produit intérieur brut).

D’après l’association canadienne Afeas à l’origine de cette réflexion, on estimait déjà, en 1995, à 11 000 milliards de dollars américains la valeur annuelle du travail invisible et non rémunéré des femmes à travers le monde (source ONU).

Une journée pour donner de la visibilité

Difficile de changer le cours des choses en la matière… Espérons tout de même qu’une telle journée permettra à tous de mieux comprendre et apprécier la valeur de ce travail « invisible ».

* la date retenue par l’Afeas est en principe le premier mardi de chaque mois d’avril

UN FAIT A RETENIR

1985 « We Are The World » est joué simultanément

Au moins 5 000 stations de radio aux États-Unis et dans 25 autres pays interrompent pour quelques minutes leur programmation habituelle pour diffuser à la même heure la chanson We Are The World, et attirer ainsi l’attention sur le problème de la faim dans le monde.

HAITI

5 Avril

1916 Dissolution du Sénat

Date constitutionnelle de l’ouverture de la session parlementaire par la réunion des deux chambres, un décret de l’exécutif prononça la dissolution du sénat, renvoya à une date ultérieure la convocation des députés et ferma les portes du palais législatif.

La majorité des membres de la chambre basse manifestèrent leur solidarité avec leurs collègues du Sénat et boudèrent la convocation du gouvernement en date du 23, ce qui précipita la fin de la 28è législature.

La Pensée du Jour

«Ce n’est pas le vent qui décide de ta destination, mais l’orientation que tu donnes à ta voile.»

Jim Rohn

PRENOM DU JOUR

Sainte-Irène mais aussi Irina, Vincent, Vince…

Fut brûlée vive en 304 en Grèce pour n’avoir pas voulu renier sa foi. Les Irène sont équilibrées et gaies. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 6.

Aujourd’hui

Mercredi 05 Avril 2017 Premier Quartier

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Yole Dérose «Quand mon cœur bat la mesure»

Pour découvrir la musique de Yole Dérose «Quand mon cœur bat la mesure»

cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Awkr_gexK7Q

Aujourd’hui, on auditionne Yole Dérose, cette femme flamme qui a fait parler d’elle en son temps, et qui continue à influencer nos jeunes.

En plus de sa carrière de chanteuse, elle a mis en pratique ses études en Administration et a acquis une solide expérience en travaillant à gérer les «Ateliers Créations et Productions Ansy Dérose» qui s’occupaient de la Décoration intérieure, du travail du bois, du fer, du mélange du bois et du métal… elle fut aussi responsable de la gestion de l’ «Atelier-Ecole du CECAP», une institution philanthropique pour enfants et jeunes en situation difficile, à titre d’enseignante et coordonnatrice des activités culturelles du CECAP.

Réfléchie, sereine, généreuse et profonde, dotée d’une forte personnalité, Femme des défis, elle impose le Respect et inspire l’Amour.

Elle fête aujourd’hui un nouveau un printemps, on en profite donc pour la remercier pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle nous a apporté dans notre société. L’équipe culturelle de la radio vous souhaite le meilleur.

LE CULTUREL

IFH – Aujourd’hui -7HPM- Entrée libre

VERNISSAGE EXPOSITION

RÊVES HYBRIDES

Œuvres récentes de Guyodo

Alvarez Resto Club –Jeudi 6 avril- 7HPM

Spectacle

Jean Jean Roosevelt

Rue Audain.

Coin du chef Restaurant and Bar- 8 avril 2017-7HPM

Grand concert avec AZ Adresse : 37, rue José Martin, Pétion-Ville.

Adm : 250 Gdes

Pétion-Ville/Léogâne/Jacmel/ Peredo- Jusqu’au 18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

———————————————————————————————————-Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

5 avril 1669 Un édit royal est proclamé en France

Il y a proclamation d’un édit royal visant l’augmentation du nombre de mariages et d’enfants en Nouvelle-France. Par l’intendant Jean Talon, Louis XIV donne des bonus aux larges familles. Ainsi les familles de huit enfants recevront 300 écus et celles de douze, 400 écus. Cette politique nataliste porte fruit puisqu’en 1673, la colonie compte plus de 7 600 habitants alors qu’elle en comptait quelque 3 200 en 1666. [C’était les Bébé boomer de l’époque.]

5 avril 1722 Découverte de l’île de Pâques

Ce jour de Pâques, le navigateur hollandais Jacob Roggeveen découvre dans le Pacifique une île appelée Rapa Nui par les indigènes, île qu’il rebaptise «l’île de Pâques». Roggeveen était parti le 26 juillet 1721 d’Europe pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales; il avait traversé l’océan Atlantique et franchi le cap Horn. L’île volcanique qu’il aborde et découvre le surprend par la présence étrange de centaines de statues mystérieuses mesurant plusieurs mètres de hauteur, profondément enterrées dans le sol, témoins d’un culte disparu et encore de nos jours mystérieux.

L’île de Pâques ou Rapa Nui est une île isolée du Pacifique à l’ouest du Chili, pays dont elle fait partie. Elle couvre 162,5 km² et compte 2 000 habitants en 2004.

Cette île formant la limite de l’Océanie, est célèbre pour les vestiges mégalithiques des premières civilisations pascuannes.

Le patrimoine archéologique comprend près de 300 autels de pierres taillées en terrasses – les ahû – et environ 500 statues de pierres – les moai – d’environ 4,50 m de haut. Certaines sont encore à l’état d’ébauche dans leurs carrières. On pense que l’île a été découverte initialement par des Polynésiens (le Roi Hotu Matua) autour des années 400 après J.C.. Les Polynésiens, sur des catamarans, seraient partis des îles Marquises pour échapper à des guerres ou une catastrophe naturelle. Les premiers moai ressemblent beaucoup aux tiki que l’on peut voir dans les îles de Polynésie.

5 avril 1752 Naissance de Sébastien Erard, Premier constructeur de pianos à queue

Né à Strasbourg, Sébastien Erard est l’inventeur de perfectionnements technologiques

qui ont donné progressivement au piano ses caractéristiques actuelles

5 avril 1827 Naissance de Joseph Lister, pionnier de la médecine préventive et le créateur de l’antisepsie dans la chirurgie.

En 1865, Joseph Lister découvrit la théorie des germes formulée par Pasteur sur la putréfaction. Lister en conclut que l’apparition de pus dans une plaie n’est pas un facteur de cicatrisation, comme on le croyait alors, mais une preuve de la mortification des tissus (gangrène). Croyant que les infections étaient dues à des particules présentes dans l’air ambiant, Lister vaporisa du phénol. En traitant ses instruments, les blessures et les blouses au phénol, Lister parvint en 1869 à réduire le taux de mortalité opératoire de 50 à 15 pour 100. Sa méthode, qu’il appelle antiseptique fut d’abord accueillie avec scepticisme, mais, dans les années 1880, elle était acceptée par tous. Il est décédé le 10 février 1912.

5 avril 1908 Naissance de Bette Davis, Actrice américaine née à Lowell au Massachussetts

Elle tourna dans plus de 100 films

En carrière, Bette Davis a reçu deux Oscars pour meilleure actrice, pour Dangerous en 1935 et pour Jezebel en 1938, et le titre de meilleure actrice au festival de Cannes en 1951 pour All about Eve.

Elle est morte le 6 octobre 1989.

5 avril 1917 Les femmes obtiennent le droit de vote en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique accorde aux femmes le droit de vote et le droit d’occuper un poste au sein de la politique provinciale.

5 avril 1918 Naissance de Joseph Sobek

Joe Sobek est l’inventeur du racquetball. Il a créé ce jeu en 1949 sous le nom de « paddle-racquet ». Le nom racquetball que nous connaissons aujourd’hui a été choisi 20 ans plus tard soit en 1970. Les premiers championnats du monde ont été organisés en 1982, un an avant la création de la Fédération française de racquetball. En 1998 on dénombrait plus de 11 millions de joueurs à travers le monde.

5 avril 1923 Naissance du pneu ballon, « balloon-tires »

La compagnie « Firestone Tire and Rubber Company » met en vente un nouveau pneu: le pneu ballon

5 avril 1998 Inauguration du pont suspendu le plus long

Le pont Akashi, dont la construction a duré 10 ans, est ouvert à la circulation. Il mesure 3 910 mètres de long, comprend six voies et est conçu pour résister aux séismes. Il relie les îles d’Honshu (île principale du Japon) et de Shikoku.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

