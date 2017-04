Affaire Louis Mary Cador: le ministre de l’éducation affirme que ses agissements ne sont pas dignes d’un directeur général et informe de son remplacement prochain

Port-au-Prince, le 4 avril 2017 – (AHP) – Le ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor a qualifié mardi de « choquante et regrettable » l’affaire Louis Mary Cador, le directeur général sortant du ministère dont les photos dénudées sont devenues virales sur les réseaux sociaux depuis le week-end écoulé.



Le nouveau titulaire du MENFP reconnait que cet agissement n’est pas digne de quelqu’un qui a une si grande responsabilité au sein du ministère chargé de l’éducation de la jeunesse.



Il a toutefois fait remarquer que M. Cador est un DG sortant et que son remplaçant a déjà été nommé et qu’il s’apprête à être investi.



Le président de la commission éducation de la chambre des député, Ketel Jean-Philippe avait appelé a la démission de M. Cador dont l’agissement constitue une atteinte a la moralité, rappelant qu’un éducateur se doit d’être un modèle.



Apres plusieurs jours de silence, le DG sortant du ministère avait finalement réagi dans une note pour renoncer l’utilisation de données personnelles qui auraient été volées sur son ordinateur pour salir sa réputation et son honneur.



M. Cador a aussi menacé d’attaquer en justice les auteurs de cet acte. Il dit avoir été profondément choqué et abasourdi par la publication sur plusieurs réseaux sociaux de photos intimes de sa personne et dénoncé………..lire la suite sur ahphaiti.org