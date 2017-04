Subvention/BMPAD: le directeur exécutif du RNDDH banalise les insinuations malhonnêtes à son encontre: Pierre Esperance affirme qu’il ne dira jamais du mal de mme Marie-Yolene Gilles après toutes ces années de collaboration

Port-au-Prince, le 5 avril 2017 – (AHP) – Le réseau national de défense des droits humains a confirmé mardi qu’il a bien reçu un chèque de 1.5 million de gourdes de subvention du bureau de Monétisation des programmes d’aide au développement BMPAD et que cela n’avait rien d’illégal.



L’affaire a fait en effet le buzz ces derniers jours, sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et l’assistante-responsable du monitoring au RNDDH, Marie-Yolène Gilles, qui vient d’ailleurs d’en démissionner, a estimé que l’organisation n’avait pas à recevoir de subvention d’institutions étatiques.

Elle est du coup tombée dans un long déballage, faisant savoir que le RNDDH fonctionnait à la manière des organisations qu’il dénonce pour corruption et allant jusqu’à évoquer de présumées taxes impayées.

En versant ainsi dans de telles digressions, Marie Molène Gilles pousse de nombreux secteur à se questionner sur les réelles motivations de son coup de sang, l’accusant d’avoir organisé la fuite pour provoquer l’éclatement du RNDDH.

Mais pour le Directeur exécutif du réseau, Pierre Espérance, si le RNDDH s’est tourné vers le BMPAD, c’est en raison notamment du tarissement de ses sources de financement, notamment étrangères. Il affirme que cela n’affecte en rien la crédibilité du réseau national de défense de droits humains.



Il a en ce sens souligné que jusque à 40% du financement de la Fédération internationale de droits humains, dont il est aussi un dirigeant, provient de fonds publics.

« Le RNDDH doit avoir des moyens pour mettre en veuve son plan opérationnel », a encore plaidé le militant des droits humains qui rappelle que les statuts du réseau l’autorisent à aller chercher les fonds dont il a besoin.

Plusieurs personnalités intervenant sur les réseaux sociaux réagissent