Les titres de l’actualité du mardi 4 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Le Directeur Exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance confirme avoir reçu du BMPAD, une subvention de 1,5 million de gourdes. Il justifie sa décision par le fait que le RNDDH, une organisation à but non lucratif, ne bénéficie presque plus d’aide de la part de ses donateurs habituels dont des organisations des pays scandinaves. Selon lui, cela ne saurait nullement décrédibiliser le RNDDH.

Il faut dire que l’assistante responsable de programme au RNDDH, Marie Yolène Gilles vient de rendre sa démission. L’information est confirmée par l’Intéressée.

Le scandale impliquant le DG sortant du Ministère de l’Education nationale, Louis Marie Cador…….

Le Ministre de l’Education Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet se dit choqué par cette affaire qu’il juge regrettable. Il informe qu’un nouveau DG a déjà été nommé et sera installé incessamment en remplacement de M. Cador.

Il faut dire que des photos du DG sortant du MENFP, complètement nues sont en circulation depuis le week-end écoulé sur les réseaux sociaux. L’intéressé dénonce une machination et une manipulation de ces images avilissantes en vue de détruire sa réputation.

Une manifestation organisée par des étudiants de l’Ecole Nationale de Géologie appliquée a été dispersée à coup de gaz lacrymogène par la police à l’annexe du Ministère de l’Education nationale à Nazon ce mardi. Les protestataires réclamaient notamment la construction de nouveaux de nouveaux locaux au profit de l’institution ainsi que l’allocation d’un budget adéquat au fonctionnement de l’ENGA.

La situation des départements du Grand Sud a été au centre d’une importante rencontre, mardi, au palais national, entre le président Jovenel Moise, le premier ministre, Jack Guy Lafontant, plusieurs ministres et les présidents du Sénat et de la chambre des Députés. Ces autorités ont également abordé le dossier de la reconstruction des bâtiments publics dont le parlement, selon le président de la chambre des Députés Cholzer Chancy.

Le candidat malheureux à la dernière présidentielle, Jean Charles Moise dénonce la gouvernance du Président Jovenel Moise. Dans une lettre ouverte adressée à ce dernier, l’ex-sénateur du Nord désapprouve certaines mesures prises par l’équipe au pouvoir, soulignant que l’injection sur le marché local de dizaine de millions de dollars ne va pas résoudre le problème de la dépréciation de la gourde. Il prédit même que bientôt il faudra 100 gourdes pour l’achat d’un dollar US.

Les employés de la cour supérieure des Comptes et du contentieux administratif sont en grève depuis, lundi. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Les grévistes qui étaient remarqués, en grand nombre, sur la cour de l’Institution, ce Mardi, se déclarent prêts à reprendre le travail moyennant la satisfaction de leurs revendications.

Les femmes des policiers tués dans l’exercice de leur fonction se plaignent de n’avoir reçu aucune assistance de la part des autorités concernées. Ces femmes qui font part des difficultés à prendre soin d’elles et de leurs progénitures demandent à l’Exécutif de se pencher sur leur sort.