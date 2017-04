Astrologie du jour

BELIER

Amour

Dans le couple, prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions. Sous l’égide de Neptune, vous pourrez consolider vos liens par une certaine complicité très agréable. Célibataire, les amourettes, les flirts seront nombreux ; ils vous donneront la possibilité de vous faire remarquer et de renforcer votre côté social. Faites pourtant attention à ne pas vous laisser prendre à votre propre jeu, car votre charme sera très opérant.

Argent

A vous les placements fructueux et les opérations financières juteuses. Il faut dire que vous vous donnerez tant de mal pour faire prospérer vos ressources. Vous saurez doser très habilement l’audace et la prudence. Le résultat sera superbe.

Santé

Avec Jupiter, le Grand Bénéfique, bien aspecté, vous ne devriez en principe avoir aucun problème de santé en ce moment. Ceux d’entre vous qui ont été malades ou fatigués pourront bénéficier d’un traitement efficace qui les remettra complètement d’aplomb. Mais attention : ce même Jupiter pourra vous pousser aux excès. Résistez à votre envie actuelle de trop manger, de trop boire, ou de vous coucher trop tard.

Travail

Excellentes perspective professionnelles. Vous aurez une belle occasion de vous mettre en valeur. Ne vous laissez surtout pas influencer par vos collègues ; il y en aura qui verront votre chance d’un mauvais oeil. Prenez vos décisions seul.

Citation

O temps ! Suspends ton vol (Lamartine).

Famille/foyer

Soyez prêt à affronter des problèmes imprévus dans votre vie familiale. Néanmoins, évitez à tout prix d’adopter une attitude trop intransigeante ou catégorique. Faites preuve de souplesse avec vos proches.

Vie sociale

Certaines questions d’ordre religieux ne vous quitteront pas de la journée. « Ma religion est-elle la vraie, vous demanderez-vous. L’enfer existe-t-il vraiment ? Et si tout ce qu’on m’a appris n’était qu’invention humaine et non pas l’enseignement divin ? »

Nombre chance

658

Clin d’oeil

Soyez diplomate, ou vous verrez les bonnes occasions partir en fumée.

TAUREAU

Amour

Mercure va influencer vos amours. Il est possible qu’il provoque une rupture amoureuse ou qu’il vous amène à modifier votre conception de la vie sentimentale en vous rendant plus lucide et plus exigeant. Si vous êtes solitaire, une rencontre semble peu probable.

Argent

Profitez de la protection de Jupiter pour faire quelques économies. Hormis cette présence salutaire du Grand Bénéfique, il n’y aura rien de notable pour vous en matière financière.

Santé

Bon pied bon oeil, résistant à tous les virus ! Côté organique, vous afficherez une vitalité hors pair. Votre secret ? Jupiter dans votre poche, qui vous accorde l’exclusivité de ses bienfaits. Evitez les excès et, si possible, faites contrôler votre pression artérielle afin de prévenir d’éventuels soucis de santé.

Travail

Vous ne manquerez ni de dynamisme ni d’ambition. Mais votre enthousiasme risque de se heurter à des obstacles. Dans la plupart des cas, il s’agira simplement d’une ambiance assez morose qui vous donnera l’impression de vous décarcasser pour rien tout seul dans votre coin.

Citation

La conversation raccourcit la route, et le chant le travail (proverbe russe).

Famille/foyer

Vous serez confronté à des problèmes domestiques plus ou moins inattendus qui risquent d’épuiser l’énergie dont vous aurez besoin pour vous battre dans l’arène professionnelle. Tâchez de résoudre ces problèmes au plus vite, en faisant appel à tout votre bon sens et votre esprit de conciliation.

Vie sociale

Qu’on ne s’attende pas à vous voir faire des concessions. Vous estimerez que vous n’avez aucune raison de vous plier aux exigences des autres.

Nombre chance

325

Clin d’oeil

N’hésitez pas à renouveler vos méthodes de travail si vous ne voyez pas vos efforts aboutir.

GEMEAUX

Amour

Sous l’influence conjuguée de Mercure et de Neptune, vous serez placide dans vos amours, mais non dénué d’humour et de charme. Vous serez cependant un peu sur la réserve. Votre don de la répartie ne plaira pas toujours et risque de tenir à distance certaines personnes que vous espérez séduire.

Argent

Loin de faire des placements de père de famille, vous préférerez cette fois prendre des risques s’il y a à la clé de belles sommes à gagner. Mais, pour limiter les risques d’échec, consultez des spécialistes.

Santé

Vous aurez probablement besoin d’un programme de mise en forme pour mieux affronter les difficultés qui vous attendent. Il serait souhaitable que vous fassiez un drainage de tout l’appareil digestif en ne prenant que des légumes ou des fruits pendant deux ou trois jours. Dans tous les cas, évitez les aliments trop lourds.

Travail

Dans votre métier, la créativité, l’originalité, l’aptitude à sortir des sentiers battus seront vos atouts majeurs. De plus, bien soutenu par Saturne, vous lutterez nettement mieux contre votre inclination naturelle à vous désintéresser de vos projets en cours de route. Au contraire, vous ferez preuve de persévérance, et vous irez au bout de vos entreprises.

Citation

S’ils sont plus grands que nous… ils ont les pieds aussi bas que les nôtres (Pascal).

Famille/foyer

Charmante journée au foyer. Vous aurez des rapports harmonieux avec votre entourage familial. Pourquoi ? Parce que vous serez bien disposé à faire des concessions et à reconnaître vos torts.

Vie sociale

Ne vous laissez pas trop emporter par votre désir de plaire à tout prix et de rechercher des satisfactions d’amour-propre. Cela ne ferait que vous mettre dans des situations embarrassantes ou compliquées, dont vous avez horreur. Gardez plutôt un profil bas.

Nombre chance

767

Clin d’oeil

Comptez davantage sur vous-même que sur la chance pour obtenir ce qui vous tient à coeur.

CANCER

Amour

Les liens de votre couple seront bons. Vous saurez trouver une certaine indépendance chacun de votre côté, tout en vous retrouvant sur des idées ou des projets communs. Ne laissez pas votre vie professionnelle ou sociale empiéter trop sur votre vie conjugale. Célibataire, Vous aurez à coeur de réussir votre vie amoureuse, et vous saurez vous en donner les moyens. Une rencontre importante est probable.

Argent

L’influence de Mercure dans le secteur finances devrait vous aider à améliorer votre situation financière. Uranus et Neptune seront eux aussi assez positifs. Mais vous devrez quand même veiller à ne pas prendre de décisions trop rapides et à bien vérifier les contrats que vous allez signer.

Santé

Votre santé pourra connaître une sensible amélioration grâce à un meilleure résistance nerveuse favorisée par les influx revigorants venus de Mars. Dans la foulée, demandez à votre médecin de vous faire bénéficier des dernières techniques médicales pour venir à bout des ennuis qui vous incommodent depuis longtemps.

Travail

Oubliant votre prudence habituelle, vous prendrez de gros risques dans le domaine professionnel afin de forcer votre chance. Grâce à l’appui de Jupiter bien aspecté, cette attitude audacieuse sera payante.

Citation

Le mariage est comme le tonnerre ; les premiers coups font soupirer d’aise, puis ce sont les éclairs et les éclats (proverbe malgache).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, vous serez là pour veillez au grain et réparer les erreurs de certains de vos proches. Mais vous ne serez pas d’humeur très câline ! Risque de quelques incompréhensions avec vos enfants.

Vie sociale

Votre vie mondaine et sociale sera active. Vous fréquenterez beaucoup de monde. Cela pourrait être une source de bonnes occasions si vous évitez le côté trop frivole et si vous déployez vos qualités de raison et de pondération. Vous saurez vous faire apprécier en jouant un rôle dynamique dans votre milieu.

Nombre chance

228

Clin d’oeil

Évitez de vous mêler des affaires des autres. « Ne vous brûlez pas les doigts à moucher la chandelle d’autrui » (proverbe italien).

LION

Amour

Célibataire, ne vous laissez pas entraînez dans des aventures qui vous procureront plus de désagréments que de satisfactions. Sachez qu’il y aura du coup de foudre dans l’air. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, tâchez de les régler au plus vite. Ensuite, un climat pénible de méfiance s’installera entre vous et votre conjoint ou partenaire. C’est pourquoi les couples de longue date devront se montrer particulièrement vigilants. Il ne tiendra qu’à vous de rétablir l’harmonie.

Argent

Vous allez vous montrer très sélectif dans vos achats. Vous n’hésiterez pas à faire une dépense importante pour un très bel objet, même si cela doit vous amener à renoncer aux dépenses pour des petits riens qui font habituellement votre bonheur. Faites-vous plaisir en suivant votre penchant : « Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant qu’elle ne s’éloigne » (Epicure).

Santé

Vous aimeriez avoir une belle peau, n’est-ce pas ? Eh bien, les astres en favoriseront les soins aujourd’hui. Vous n’aurez point besoin de crèmes ou de lotions coûteuses, qui d’ailleurs ne donnent que des résultats très discutables. Tout simplement, évitez de trop fumer ou de boire de l’alcool avec excès, faites l’impasse sur les sucreries, et buvez beaucoup d’eau minérale et des tisanes.

Travail

Dans le travail, agissez au lieu de réagir. Ne vous laissez pas dominer par les événements. N’hésitez pas à émettre des réserves sur un projet dont vous avez l’impression qu’il aura peu de chance d’aboutir ; si cela semble utile, faites-le par écrit. Votre clairvoyance vous permettra d’être remarqué.

Citation

Pardonner au méchant, c’est frapper l’innocent (proverbe italien).

Famille/foyer

L’influence de Saturne vous incitera à resserrer vos liens familiaux. Si vous avez quelques différends avec certains de vos proches, ce sera le moment de tout tenter pour parvenir à une réconciliation. Ne vous obstinez pas, essayez d’avoir une vue plus objective du problème, et alors les choses s’amélioreront d’emblée.

Vie sociale

L’amitié tiendra la première place dans votre vie. Vous serez entouré de copains, et vous vous confierez facilement à eux. Veillez à inclure votre conjoint ou partenaire dans vos activités, ou bonjour la jalousie.

Nombre chance

964

Clin d’oeil

Faites le plein d’optimisme, plus important que le plein d’essence !

VIERGE

Amour

Incité par la planète Mercure, vous aurez envie d’introduire de la fantaisie et un peu d’originalité dans vos relations conjugales. Mais cela pourrait ne pas être au goût de votre conjoint ou partenaire si vous n’aviez pas bien préparé le terrain. En tout cas, de nombreuses planètes vont influencer le secteur, ce qui devrait aider à optimiser vos rapports. Célibataire, cette fois, vous n’aurez sans doute pas d’efforts particuliers à déployer pour séduire. Sortez beaucoup : vous ne rentrerez probablement pas seul à la maison !

Argent

Le secteur argent continuera à être protégé. Vous aurez encore l’occasion de bénéficier d’opportunités intéressantes. Si vous avez une décision financière importante à prendre, concernant un achat, un placement ou un investissement, ce sera le moment. Vous aurez tous les atouts en main pour faire le bon choix.

Santé

Uranus en aspect dysharmonique pourra affecter votre santé. Vous ne risquez rien de grave, mais pourrez subir des moments de fatigue qu’il ne faudra pas prendre à la légère. Attention, aussi, aux excès de table ou de sexe.

Travail

Avec cet aspect de Neptune, votre vie professionnelle va revenir au centre de vos préoccupations. Vous qui, ces derniers temps, assumiez vos responsabilités professionnelles le mieux possible, mais sans faire preuve d’une réelle ambition, vous allez voir votre envie de réussir se réveiller.

Citation

L’homme, considéré biologiquement, est la plus formidable de toutes les bêtes de proie, et, vraiment, la seule qui dévore systématiquement sa propre espèce (William James).

Famille/foyer

Vous ne serez probablement pas sur la même longueur d’onde que vos enfants, surtout si ce sont des adolescents. Votre dévouement sera interprété par eux comme de la tyrannie. Faites preuve de patience !

Vie sociale

Votre entêtement pourrait vous valoir quelques déboires. N’hésitez pas à reconnaître vos erreurs, et vous rattraperez aisément la situation. Soyez impartial et honnête, vous y gagnerez tôt ou tard.

Nombre chance

829

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter face à des situations imprévues, tout en essayant de prévoir l’imprévisible.

BALANCE

Amour

Vous devrez, une nouvelle fois, vous montrer vigilant. Si votre vie de couple est placée sous le signe de l’harmonie et du bonheur, les planètes néfastes ne suffiront pas à affecter votre équilibre. Mais si un différend vous oppose à votre partenaire, attention : les disputes risquent cette fois de dégénérer. Célibataire, Mercure émoustillera vos sens et aiguisera votre curiosité. Parallèlement, Uranus vous aidera à vivre toutes vos émotions sur un mode positif. Pourtant, tant d’aventures pourraient perturber votre identité amoureuse !

Argent

Vous avez eu la possibilité de faire de bons projets financiers à long terme. Bien que vous n’ayez pas de problèmes pécuniaires en ce moment, un conseil pourtant : économisez ! Car Saturne sera en train de revenir dans votre Ciel et, vous le savez, son action va plutôt dans le sens de la restriction que dans celui de l’opulence. Alors, soyez fourmi, et vous pourrez bientôt redevenir cigale !

Santé

Vous serez, grâce au bon aspect de Neptune, dans de meilleures conditions physiques. Votre endurance et votre résistance nerveuse seront très bonnes. Continuez à privilégier votre sommeil, cela vous réussira. Mangez le plus possible des légumes frais, pas trop cuits ni trop raffinés.

Travail

De nouvelles perspectives s’offriront à vous sur le plan professionnel. Le choix que vous allez faire engagera l’avenir et méritera réflexion. Mais ne reportez pas votre décision aux calendes grecques.

Citation

Un mendiant avide veut voir aveugle son enfant (proverbe persan).

Famille/foyer

Cet environnement astral à prépondérance neptunienne pourra affecter votre vie familiale, mais vous n’aurez en aucun cas à redouter quelque chose de grave. Simplement, l’un de vos proches pourra tout à coup prendre une décision qui vous surprendra et vous déstabilisera dans un premier temps. A moins que vous ne soyez confronté à un petit problème concernant votre domicile, qu’il faudra alors régler sans attendre.

Vie sociale

N’oubliez pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou qu’il y a des manières appropriées de les exprimer. Une franchise trop brutale pourrait susciter l’hostilité larvée ou déclarée.

Nombre chance

490

Clin d’oeil

N’hésitez pas à vous investir dans le futur.

SCORPION

Amour

Voilà l’accalmie dans le domaine conjugal. Le Ciel sera parfaitement dégagé. Avec Mars, le maître du désir, vous ne risquez pas de sombrer dans l’ascétisme ! Votre vie de couple est en ce moment protégée. Vous réserverez votre fougue à votre conjoint, et vous emmènerez celui-ci au septième ciel. Célibataire, Vénus provoquera de belles rencontres. Vous trouverez les mots justes pour exprimer votre flamme et convaincre l’heureux élu. N’ayez aucun doute au sujet de votre pouvoir de séduction et de persuasion en ce moment.

Argent

La situation financière devrait se stabiliser. Tous ceux d’entre vous, et notamment ceux du premier décan, qui ont dû affronter dernièrement une situation pécuniaire difficile vont pouvoir rééquilibrer leur budget.

Santé

Votre résistance physique ne sera pas exceptionnelle. Même si vous avez beaucoup à faire, prenez quelques précautions : couchez-vous tôt, et veillez à absorber une dose suffisante de minéraux, notamment de magnésium. Si nécessaire, prenez un peu de magnésium sous forme de comprimés ; cela vous aidera à tenir le coup.

Travail

Sur le plan du travail, la patience et l’application ne suffiront plus. Vous devrez absolument vous créer de nouvelles opportunités, sous peine de vous retrouver à brève échéance dans une impasse. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

La foi sans les oeuvres est morte en elle-même (Epître de saint Jacques).

Famille/foyer

Vous passerez de bien agréables moments en famille, et vous oublierez toutes vos peines. Vous méritez tout cela parce que vous avez suffisamment oeuvré pour créer chez vous un climat de chaleur et de tendresse.

Vie sociale

Méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez exposer vos plans à la légère : certaines pourraient les mettre à profit, et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Nombre chance

561

Clin d’oeil

Ne perdez pas une minute à vous demander si vous êtes heureux ou non.

SAGITTAIRE

Amour

Un bon trio planétaire va dominer votre vie amoureuse. De quoi être optimiste ! Si vous êtes marié, c’est le bonheur qui vous attendra. Un bonheur que vous entretiendrez en vous montrant surprenant et inventif, quitte à faire passer votre conjoint – qui en sera ravi – par tous vos caprices. Si vous vivez seul, vous serez très sollicité. Votre charme en hausse vous permettra de mener une vie amoureuse pleine de piment et… de changements. Mais, méfiez-vous, un jour ou l’autre, nombre d’entre vous vont tomber éperdument amoureux et pourraient alors décider de se marier.

Argent

Votre situation financière devrait être stable et sans histoire. Pourtant, dans ce domaine comme dans d’autres, la chance pourra se faire sentir et valoir à certains une amélioration de leur niveau de vie. En même temps, il serait prudent de rester réservé tant que votre situation financière n’est pas clairement établie. Jupiter a bien un effet protecteur, mais il a aussi la fâcheuse habitude de rendre, par la même occasion, très dépensier. Un conseil, donc : ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Santé

Avec Mercure et Uranus dans votre camp, vous ne tiendrez pas en place. Pour évacuer ce trop-plein de nervosité, vous pourriez avoir envie de vous mettre à la pratique d’un sport. C’est une bonne idée, à condition d’y aller progressivement, surtout si vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps. Ces deux planètes pourront en effet occasionner des raideurs musculaires susceptibles de dégénérer en claquages pour les plus fragiles d’entre vous. Par ailleurs, Neptune pourrait amoindrir votre résistance à l’effort. N’hésitez pas à prendre des vitamines.

Travail

Dans le travail, attention aux discussions d’intérêt ! L’insouciance ne sera pas de mise actuellement ; tenez-en compte. D’autre part, sachez vous adapter aux circonstances avec tout le sens pratique nécessaire.

Citation

L’âge rend indulgent sur le caractère, mais difficile sur l’esprit (Madame Necker).

Famille/foyer

La vie familiale aura la bénédiction des astres. Elle sera heureuse et calme. L’accord avec votre conjoint sera excellent, et tout ira pour le mieux, surtout si vous savez bien séparer votre vie professionnelle et votre vie au foyer.

Vie sociale

Dans vos diverses relations, vous aurez de grandes satisfactions grâce à votre flair accru de tacticien. Vous aurez votre énergie habituelle, mais vous saurez vous arranger pour ne pas attaquer les gens de front. Si un détour s’impose, vous le ferez volontiers, sans pour autant souffrir d’un sentiment de manquer de courage ou de consentir à des compromis déshonorants.

Nombre chance

751

Clin d’oeil

Vous imposer sans rapport de force, convaincre en tenant compte du point de vue de l’autre : voilà votre défi du moment !

CAPRICORNE

Amour

Vous pourrez enfin résoudre vos plus importants problèmes de couple, et serez à l’abri des mauvaises surprises. Votre conjoint vous donnera des preuves de son attachement. Vous continuerez à oeuvrer pour l’amélioration de la situation ; le temps arrangera bien des choses. Célibataire, vous rencontrerez sûrement l’âme soeur ce jour grâce aux bons offices de Mercure. Votre désir de fonder un foyer aura de grandes chances d’être exaucé.

Argent

Sur le plan financier, vous gérerez votre budget avec une plus grande rigueur et vous consoliderez progressivement votre situation matérielle.

Santé

Votre santé n’aura jamais été aussi bonne qu’en ce moment. C’est bien, c’est même très bien, car « la vie est dans la santé, non dans l’existence » (Ariphron). Mais que cela ne vous amène pas à abuser de votre force et de votre énergie. Il faudra surtout veiller à ne pas les éparpiller. Continuez à mener une vie saine, bien réglée et sans stress.

Travail

Le projet professionnel auquel vous tenez le plus a de grandes chances de se réaliser dans le courant de la journée. Ce ne sera pas un hasard car, grâce à l’influence conjuguée des astres, vous aurez la volonté d’aller au bout des choses. En tout cas, vous serez capable de remuer ciel et terre pour mener à bien ce que vous avez entrepris.

Citation

Ce qui est apporté par le vent sera emporté par le vent (proverbe persan).

Famille/foyer

Vous serez attentif aux besoins réels de vos enfants et ne chercherez pas à leur imposer votre point de vue et vos goûts à tout prix. Vous saurez faire preuve de générosité et de compréhension. Tout cela favorisera une excellente atmosphère dans votre foyer.

Vie sociale

Une personne, à qui vous avez rendu un petit service auparavant, vous témoignera de sa reconnaissance. Cette marque vous touchera profondément et vous fera oublier momentanément toutes vos peines.

Nombre chance

332

Clin d’oeil

Étudiez calmement la situation et prenez toutes les mesures utiles pour l’améliorer.

VERSEAU

Amour

Journée importante en ce qui concerne la vie à deux, grâce à Mercure en aspect harmonique. Les natifs mariés se sentiront proches de leur conjoint ou partenaire, même si le ton monte parfois un peu. Pour quelques-uns, cette journée pourrait être marquée par une rencontre surprenante et enivrante. Mais si vous vous laissez aller, vous risquez d’aller au-devant de sacrées complications ! Célibataire, votre charme fera des ravages. Vous ne risquez pas de souffrir de la solitude : un essaim d’amoureux se pressera autour de vous ; à vous de choisir !

Argent

Dans le domaine matériel, vous aurez tout intérêt à mettre un frein à vos extravagances si vous ne voulez pas frôler des précipices ! Soyez particulièrement vigilant. En effet, votre réalisme et votre bon sens légendaires vous feront cruellement défaut. Vous pourriez vous laisser entraîner dans des aventures risquées et perdre de grosses sommes d’argent en raison de mauvais placements, notamment des opérations boursières hasardeuses.

Santé

Toutes les planètes de vitalité sont en ce moment situées dans les signes en harmonie avec le vôtre. Le Soleil, Mars, Uranus et Pluton vont vous valoir un dynamisme haut de gamme, qui vous permettra de profiter à cent pour cent de bons moments.

Travail

Bon rythme de travail, bonne volonté assidue, d’ailleurs encouragés par des résultats concrets. Vos idées et votre méthode porteront leurs fruits. Ne perdez pas une minute en bavardages oiseux.

Citation

Le plus grave défaut est de ne pas connaître ses défauts (Gilbert Cesbron).

Famille/foyer

Cette journée, dominée par la Lune, vous donnera une humeur casanière et vous fera amateur de joies domestiques. Et vous aurez l’art de créer, chez vous, une ambiance douillette et chaleureuse.

Vie sociale

Méfiez-vous de cet aspect de Mercure. Il aiguisera votre imagination, mais dans le mauvais sens, en vous donnant un complexe de persécution dont vous aurez du mal à vous défaire. Vous serez enclin à croire que tous les gens dans votre entourage nourrissent à votre égard des intentions pernicieuses. Mais détrompez-vous !

Nombre chance

925

Clin d’oeil

Ne soyez pas égoïste et capricieux si vous tenez à l’estime de vos proches.

POISSONS

Amour

Si votre union a résisté aux récentes perturbations astrales, votre gaieté retrouvée saura entraîner votre conjoint ou partenaire dans un tourbillon de complicité et de tendresse. Si vous êtes seul, cette journée se traduira par une très forte envie de rencontrer quelqu’un. Mais attention, ne vous précipitez pas sur le premier qui semble intéressé par vos charmes. Il n’y a pas le feu ! Prenez le temps de choisir, autorisez-vous à attendre.

Argent

Ce sera enfin l’embellie financière, et une embellie durable ! Tous ceux d’entre vous qui avaient commencé dernièrement à rééquilibrer leur budget vont maintenant pouvoir améliorer nettement leur sort. Ceux qui ont des dettes vont pouvoir les rembourser, se remettre à niveau et, qui sait, commencer à faire des économies. Cela vous sera d’autant plus facile que vous ne serez pas d’humeur dépensière.

Santé

Quelle résistance ! Sous l’impact de Pluton et de Jupiter, vous disposerez de solides réserves énergétiques et d’excellentes capacités de récupération. Si vous avez envie de faire du sport, choisissez de préférence une activité de plein air qui combine efforts physiques et contact avec la nature, comme la randonnée ou l’équitation.

Travail

Les mauvais aspects de la journée vous rendront la vie difficile côté travail. Vous aurez intérêt à ne rien prévoir d’important ce jour. Sinon, vous vous heurterez à des obstacles, à des malentendus qui vous feront perdre beaucoup de temps et même de l’argent pour pas grand-chose. Il y aura d’autre part des tensions dans vos activités professionnelles. Vous ne devrez pas minimiser le rôle de vos ennemis, des envieux, toujours vigilants et prêts à lancer des peaux de banane. Pas de risques inutiles, donc !

Citation

Le style est le vêtement de la pensée (Sénèque).

Famille/foyer

Il sera temps que vous preniez bien en main les rênes du ménage. Les soucis domestiques, les factures en suspens devront être réglés le plus rapidement possible, même si cela vous ennuie. Si vous avez des dettes, pensez à vous en débarrasser avant de faire des frais qui peuvent encore attendre.

Vie sociale

Tenez coûte que coûte vos engagements si vous les avez pris. Votre bonne réputation l’exige et, si c’est pénible, cela vous apprendra à ne pas donner votre parole à la légère. Souvenez-vous toujours qu’ « on connaît les hommes à la sueur et à la parole donnée » (proverbe arabe).

Nombre chance

903

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à prendre les vessies pour des lanternes.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net