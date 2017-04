Ephéméride du Jour….., 4 avril 1961 / Naissance de Jack Guy Lafontant, Premier ministre haïtien

4 avril 1961 Naissance de Jack Guy Lafontant, Premier ministre haïtien

ÉDUCATION

.- Études Universitaires: Faculté de Médecine et de Pharmacie : Université d’Etat d’Haiti (1987);

.- Formation en Gastro-entérologie au Centre : Hospitalier Universitaire de Fort de France (1992-1994);

.- Diplômé en Médecine d’Urgence de l’Université de Bordeaux II (1993);

.- 1997 : Stage de Formation en Manométrie Ano-rectale et PH métrie : Hôpital Sainte Justine – Montréal (1997);

CARRIÈRE:

.- Médecin Consultant au Ministère des Travaux Publics Transport & Communications (1990-1992);

.- Directeur Général de l’Hôpital Sainte Croix de Léogâne (1995-2005);

.- Fondateur et Membre du Conseil d’Administration de la faculté des sciences infirmières de l’Université Épiscopale (2005-2006).

POSTES UNIVERSITAIRES:

.- Professeur de Gastro-Entérologie à l’Université Notre Dame d’Haïti (2001 jusqu’à nomination comme chef de la primature);

.- Professeur de Pathologie Médicale à la l’Universalité d’Etat d’Haïti (1996-2005)

.- Professeur de Gastro-Entérologie à l’Université d’Etat d’Haïti (2005 jusqu’à nomination comme chef de la primature);

.- Représentant des Professeurs de la FMP-UEH Au niveau du conseil de l’Université d’Etat d’Haïti (2013-2016);

.- Fellow of American college of physician (2015).

CARRIÈRE POLITIQUE:

.- Aucune expérience politique avant sa nomination, le 22 février 2017, comme chef de la primature.

.- Ratifié par le Sénat de la République aux petites heures le jeudi 16 mars 2017 par 20 voix pour, 0 contre et 7 abstentions,.

.- Ratifié par la Chambre des députés le 21 mars par 95 voix pour, 6 contre et 2 abstentions.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 4 Avril 2017

93ème jour de l’année, 14ème semaine de l’année

272jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Sénégal : Fête nationale

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l’assistance à la lutte anti-mines (ONU)

« L’ONU est fermement résolue à mieux faire connaître le problème des mines et à lancer des initiatives visant à les éliminer, et ce, dans le monde entier. En cette Journée internationale, nous réaffirmons notre engagement en faveur d’un monde exempt du danger que représentent les mines et les autres restes de guerre. »

Message de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, le 4 avril 2013

Depuis 2005

Cette journée a été proclamée par l’ONU suite à la déclaration prononcée le 8 décembre 2005 et qui prévoyait que la date du 4 avril serait désormais celle à laquelle serait commémorée cette journée.

[ndlr: La symbolique liée au choix de cette date du 4 avril ne nous est pas connue pour le moment.]

Les mines anti-personnel sont des engins explosifs généralement placés sous le sol ou au niveau du sol et qui explosent au passage d’un véhicule ou un piéton. Elles ont la particularité de rester actives même après la résolution des conflits et constituent à ce titre des menaces pendant de très longues années. En savoir plus sur Handicap International.

Un traité d’interdiction trop souvent ignoré

La situation a-t-elle évolué depuis cette époque ? Il est à craindre que non et, même si un « Traité d’interdiction des mines » a été signé en 1997, il n’a pas été ratifié par tous les pays du monde loin s’en faut. Savoir que ni les Etats-Unis d’Amérique, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde ne font partie des états signataires fait froid dans le dos. On pourra parcourir avec intérêt la liste des états signataires.

A ce propos, les états membres sont régulièrement encouragés à ratifier tous les instruments relatifs au désarmement, au droit humanitaire et aux droits de l’homme qui concernent les mines antipersonnel, les restes explosifs de guerre et les personnes ayant survécu aux effets dévastateurs de ces engins. Vaste programme…

Un site à visiter : www.un.org

http://www.journee-mondiale.com/366/journee-internationale-de-la-sensibilisation-au-probleme-des-mines-et-de-l-assistance-a-la-lutte-antimines.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

4 Avril

1969 Première implantation d’un cœur artificiel

Le docteur Denton Cooley réalise la première implantation d’un cœur artificiel au Texas Heart Institut de Houston. Le patient, Haskell Karp, ne survivra que trois jours à cette greffe. Depuis, près de 150 implantations ont été effectuées dans le monde, avec différents types de cœur artificiel et un taux de réussite oscillant de 20 à 60 %.

——————————————————————————————————————

HAITI

4 Avril

1792 Décret de l’assemblée nationale en faveur des hommes libres des colonies

Sous l’influence des « Amis des noirs » une société philanthropique et abolitionniste, l’Assemblée Nationale française vota une loi garantissant aux hommes libres les mêmes droits civils et politiques que les colons blancs, et demandant l’admission immédiate de ces derniers dans les assemblées coloniales. La deuxième commission civile aura été envoyée à Saint Domingue pour faire appliquer ce décret

4 Avril

1946 Les Etats-Unis reconnaissent la junte militaire

Au pouvoir à la suite du coup d’état du 11 janvier, elle fut finalement reconnue par le grand voisin du nord qui évoqua les raisons suivantes pour motiver sa décision:

La junte tient bien les rênes de la machine gouvernementale et contrôle le pays;

Elle semble jouir du support de la population;

Elle est à même de remplir ses obligations internationales et s’oriente en ce sens

D’autres nations emboîteront le pas dont le Costa Rica, le 6 avril.

4 Avril

1991 Incarcération d’Ertha Pascal-Trouillot

Ertha Pascal-Trouillot fut président d’Haïti du 18 mars 1990 au 7 Février 1991. Soupçonnée de complicité durant le coup d’état de Roger Lafontant Madame Trouillot est d’abord Placé en résidence surveillée puis incarcérée le 4 Avril 1991. Elle sera libérée le jour suivant à la suite de l’intervention des autorités américaines.

4 Avril

2003 Arrêté relatif à la reconnaissance par l’Etat haïtien du vodou comme religion à part entière sur toute l’étendue du territoire national

Pendant longtemps assimilé à une forme de sorcellerie, pénalisé par Toussaint Louverture, les premiers gouvernement, la Loi de 1935 et ouvertement persécuté en 1941 sous le gouvernement d’Élie Lescot à travers la campagne anti-superstitieuse dénommée « Rejeté », l’arrêté qui reconnait le culte Vodou comme une forme de religion se propose de mettre fin à sa marginalisation en lui procurant les mêmes protections garanties aux autres cultes par la Constitution.

La Pensée du Jour

«On peut aussi construire quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.»

Johann Wolfgang Von Goethe

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Isidore de Séville mais aussi Isidora, Isadora, Aleth, Platon

Mort à Séville le 4 avril 636, l’oeuvre d’Isidore fut d’une très grande diversité et son « Livre de l’origine des choses », véritable encyclopédie, utilisé jusqu’à la Renaissance. Les Isidore sont hardis et joyeux. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 7.8 et le 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mardi 04 Avril 2017 Premier Quartier

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Jean Jean Roosevelt «criez»

Pour découvrir la musique de Jean Jean Roosevelt «criez»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=dKadxp6QrCk&list=PLnpbuUTI3OOm7arQUtwERM3Pg20CDcNB6

Jean Jean sera à Alvarez resto club pour le plaisir de ses nombreux fans ce jeudi 6 Avril à partir de 7HPM.

Il faut dire que le fils de Jérémie a beaucoup de projets sociaux notamment celui de doter aux enfants un acte de naissance.

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL

IFH – Mardi 4 Avril- 7HPM-Entrée libre

CINÉ MARDI

GRANDS REPORTERS de Gilles de Maistre

IFH – Mercredi 5 Avril-7HPM- Entrée libre

VERNISSAGE EXPOSITION

RÊVES HYBRIDES

Œuvres récentes de Guyodo

Spectacle

Jean Jean Roosevelt

Rue Audain.

———————————————————————————————————

Coin du chef Restaurant and Bar- 8 avril 2017-7HPM

Grand concert avec AZ Adresse : 37, rue José Martin, Pétion-Ville.

Adm : 250 Gdes

———————————————————————————————————–

Pétion-Ville, Léogâne, Jacmel et Peredo- Jusqu’au18 avril

Caracoli et la bande à pied Follow Jah accueillent la fanfare belge La Nouvelle Flibuste pour des échanges culturels et des prestations communes

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

4 avril 1807 Décès de Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande

Lalande est un astronome français, né le 11 juillet 1732 à Bourg-en-Bresse et mort le 4 avril 1807 à Paris.

Sa renommée vient de son travail sur l’orbite de Vénus en 1769, mais son caractère difficile lui vaut de nombreuses inimitiés.

Lalande contribue grandement à populariser l’astronomie. Il fait paraître de 1789 à 1798 son Histoire céleste française où il décrit

50 000 étoiles. Il est également l’auteur d’une chronique des sciences de son époque (deux volumes, Bibliographie astronomique, 1804). Il fonde, en 1802, un prix destiné à récompenser l’œuvre d’astronomes, le prix Lalande.

4 avril 1818 Le Congrès américain adopte un drapeau

À Washington, le Congrès adopte la bannière aux 13 rayures et 20 étoiles, une pour chaque État

4 avril 1818 Présentation de la « Draisienne »

L’ingénieur allemand Drais présente dans les Jardins du Luxembourg la « Draisienne », l’ancêtre de la bicyclette.

Une draisienne est un véhicule à deux roues alignées que l’on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pieds. Elle est munie d’une sorte de guidon qui permet juste de poser les mains et d’un dirigeoir, sorte de levier permettant d’orienter la roue avant.

La draisienne fut inventée en 1817 par un Allemand, le Baron Von Drais d’où son nom, probablement à partir d’un cheval de bois.

4 avril 1821 Naissance de Linus Yale, Inventeur de la serrure qui porte son nom

La serrure à cylindre, ou serrure Yale, introduite en 1851 par l’inventeur américain Linus Yale, fut le premier système à utiliser une petite clé plate au lieu des clés traditionnelles. Son emploi se répendra dans le monde entier à partir de 1860.

4 avril 1823 Naissance de William Siemens

William Siemens (1823-1883), frère de Werner von Siemens, inventeur et créateur de procédés pour la fabrication de l’acier. Portant à l’origine le nom de Karl Wilhelm Siemens, il naquit à Lenthe, en Allemagne et émigra en Angleterre en 1844. Par la suite, il dirigea la branche anglaise de la société de Siemens & Halske. Il obtint la nationalité britannique en 1859 et fut fait chevalier en 1883.

Siemens est très célèbre pour le développement du four à sole, qu’il fit breveter en 1856, procédé qu’il appliqua par la suite à la fabrication de l’acier. Il fut aussi l’un des pionniers de l’utilisation de l’énergie électrique et l’une des plus importantes personnalités de Grande-Bretagne dans le domaine de la science et de l’ingénierie.

4 avril 1826 Naissance de Zénobe Gramme

Dès son enfance, Zénobe Gramme est très attiré par le travail manuel et surtout la menuiserie. Il suit les cours d’une petite école industrielle. Il s’installe à Paris à partir de 1856 en qualité d’ébéniste-modeleur à la société « l’Alliance » spécialisée dans la construction d’appareils électriques. En 1867, il prend un brevet pour plusieurs dispositifs destinés à perfectionner les machines à courant alternatif. En 1868, il construit la première dynamo à courant continu, point de départ de l’industrie électrique moderne. En 1870, il dépose le brevet qui contient la théorie de la « machine magnéto-électrique produisant des courants continus ».

Électricien et inventeur de la première dynamo à courant continu, qui porte son nom (machine de Gramme), Zénobe Gramme découvrit en 1873 qu’il était possible de l’inverser et de l’utiliser comme moteur.

4 avril 1841 Décès de William Harrison, 9e président des États-Unis

William Henry Harrison succombe à une pneumonie un mois après son élection, le premier à décéder durant son mandat.

John Tyler, vice-président lui succède.

4 avril 1871 Invention du fer à repasser à poignée détachable

Mary Florence Potts invente le fer à repasser à poignée détachable. L’avantage d’une telle invention est de ne pas se brûler en repassant mais on pouvait aussi faire chauffer plus d’un fer à la fois tout en se servant d’une seule poignée.

On vendait un ensemble comprenant trois fers de poids variables, une poignée et un support.

4 avril 1919 Décès de Francisco Marto 11 ans

Un des trois bergers portugais auxquels la Vierge Marie est apparue en 1917 à Fatima,

Le petit François Marto était, à l’exemple de ses parents, un enfant doux et humble, au caractère aimable et discipliné.

Il aimait parfois jouer des tours à ses frères et sœurs, mais les parents n’eurent jamais à se plaindre sur le comportement de leur fils. Son obéissance était exemplaire. En 1918, le petit François fut atteint d’une très forte grippe. L’épidémie causa la mort de nombreuses personnes en Europe, mais surtout en Espagne et au Portugal. Chez la famille Marto, tout le monde tomba malade presque en même temps, excepté Antonio, le père, et son fils Jean; mais en décembre la famille allait mieux. Pour François et Jacinthe, ce rétablissement fut de courte durée car fin décembre ils chutèrent gravement dans la maladie. C’est pendant cette ultime épreuve que la Vierge Immaculée apparut aux deux petits enfants pour leur renouveler sa promesse du 13 juin 1917.

Sa santé s’empirait de jour en jour. Une fièvre intense continue minait peu à peu son organisme. Il reçut les derniers sacrements le jeudi 3 avril et, le lendemain, après avoir vu une belle lumière près de la porte de sa chambre, son visage s’illumina d’un sourire angélique. Sans aucune marque de souffrance, sans agonie, ni gémissement, il expira doucement à 22 heures.

4 avril 1922 Naissance d’Elmer Bernstein

Elmer Bernstein est un compositeur américain, né le 4 avril 1922 à New York et mort le 18 août 2004 à l’âge de 82 ans à Ojai en Californie.

Compositeur de musique de films (« The Ten Commandments » – « The Magnificent Seven » – « Far From Heaven » – « Trading Places »)

et de télé (« The Making Of A President »)

Oscar de la meilleure trame sonore en 1968 (« Thoroughly Modern Millie »)

4 avril 1923 Inauguration de l’Institut de radium de l’Université de Montréal

Inauguré par une séance d’expérimentation scientifique qui se déroule sous la présidence du nouveau recteur, Mgr Joseph-Vincent Piette, et de Mgr Georges Gauthier, administrateur du diocèse de Montréal.

Le scientifique Ernest Gendreau joue un rôle prépondérant dans la décision du gouvernement du Québec d’accorder son soutien à cet institut. Selon le président du Radium Corporation installé à New York, il s’agirait de l’installation la plus perfectionnée de toute l’Amérique.

4 avril 1929 Décès de Karl Benz, Ingénieur allemand (mécanique)

Karl Benz né le 25 novembre 1844, a fondé sa compagnie à Mannheim en 1883. Deux ans plus tard, il a été le premier à réaliser une voiture mue par un moteur à combustion interne. Il a commencé à construire des voitures de course en 1899.

Il a reçu un brevet pour ce modèle: l’utilisation du moteur à essence en 1886.

4 avril 1931 Décès d’André Michelin, industriel français, frère de Édouard Michelin.

En 1889, André Michelin et son frère Édouard fondent Michelin et Ci. Cinquante deux personnes travaillent dans l’entreprise.

En 1891, ils font la mise au point du pneu démontable pour bicyclette.

En 1898, création du bonhomme Michelin « Le pneu Michelin boit l’obstacle.

André Michelin créa en 1900 le Guide Michelin, puis en 1910, il lance la fameuse carte de France, constituée de 47 feuilles juxtaposées, pliées selon l’ingénieux principe de l’accordéon. Dessinées au 1/200 000, les cartes Michelin se sont imposées au fil des ans par leur précision quasi microscopique et leurs signes distinctifs (attraits touristiques, phares et balises, échelle de un centimètre pour deux kilomètres…).

4 avril 1947 Fondation de L’Organisation de l’aviation civile internationale

L’Organisation de l’aviation civile internationale a été fondée le 4 avril 1947 lors de la ratification par 26 Etats de la convention relative à l’aviation civile internationale élaborée à Chicago en 1944. Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile internationale dans le monde… Le siège social est à Montréal

4 avril 1949 Naissance de l’OTAN

Signature du Traité de l’Atlantique Nord

Dans le contexte de la Guerre froide, plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, se regroupent pour former une alliance stratégique qui porte le nom d’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Les autres pays membres de cette nouvelle organisation sont la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal. L’adhésion du Canada à l’OTAN aura plusieurs conséquences, notamment celle d’amener le stationnement de soldats canadiens en pays étranger en période de paix. Cette décision amène également le gouvernement à accroître de façon importante le budget qu’il consacre à la défense.

4 avril 1968 Décès de Martin Luther King

Leader du mouvement américain pour les droits des Noirs, Martin Luther King, né le 15 janvier 1929, fut mortellement blessé de plusieurs coups de feu alors qu’il tient un discours au balcon d’un hôtel de Memphis, dans le Tennessee. Le mouvement pacifiste qu’il avait créé s’était fixé comme objectif l’amélioration des conditions de vie sociale et civile des Noirs américains. Le pasteur avait joué un rôle décisif dans les entretiens qu’il avait eus avec les autorités fédérales américaines; il n’aura malheureusement pu assister à la ratification du document qu’il avait défendu, la loi 168 sur les droits du citoyen, qui sera signé une semaine après sa mort par le président Lyndon B. Johnson. La loi contient des dispositions pour l’abolition des principales discriminations qui frappent la population noire.

4 avril 1969 Première implantation d’un cœur artificiel

Le docteur Denton Cooley réalise la première implantation d’un cœur artificiel au Texas Heart Institut de Houston. Le patient, Haskell Karp, ne survivra que trois jours à cette greffe. Depuis, près de 150 implantations ont été effectuées dans le monde, avec différents types de cœur artificiel et un taux de réussite oscillant de 20 à 60 %.

